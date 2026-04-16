Metro 2039 oficiálně představeno! Zde je první trailer, screenshoty a základní informace

Čekání je u konce! Série Metro se po výletu na povrch znovu vrací tam, kde byla vždy nejsilnější. Zatímco Metro Exodus hráčům před lety otevřelo svět a nechalo je nadechnout se „čerstvého“ vzduchu mimo dusivé tunely, nově oznámené Metro 2039 na to jde přesně opačně. A upřímně, dává to smysl. Právě klaustrofobické podzemí bylo vždy tím, co téhle sérii dávalo její nezaměnitelnou atmosféru.
Tvůrci ze 4A Games tentokrát sází na návrat ke kořenům, ale rozhodně nečekejte jen recyklaci starých nápadů. Naopak. Podle prvních informací půjde o dosud nejtemnější díl, který si nebere servítky nejen v rámci samotného příběhu, ale i v tom, jak otevřeně pracuje s paralelami na současné dění ve světě.
Podzemí znovu ožívá, ale tentokrát mnohem tíživěji. Zapomeňte na polootevřené lokace zalité sluncem. Metro 2039 vás zavře zpět do úzkých tunelů, kde každý krok vpřed něco stojí a kde má ticho mnohem větší váhu než jakákoliv akce. Na povrch se sice občas podíváte, ale jen proto, abyste si připomněli, že svět nahoře už dávno není tím, čím býval. Zajímavostí je, že první záběry naznačují více zeleně v ruinách Moskvy, což může být nenápadný kontrast k tomu, jak beznadějně působí samotné metro.
Velkou změnou prošla i samotná struktura světa. Frakce, které jsme znali z dřívějška, jsou pryč. Nahradila je jediná totalitní síla s názvem Novoreich, která až nepříjemně připomíná režimy, o kterých jsme si mysleli, že patří minulosti. V jejím čele navíc stojí známá postava Lovce, kterou si fanoušci pamatují už z Metro 2033 nebo z knižní předlohy Metro 2034 od Dmitry Glukhovsky. A právě tady začíná být příběh výrazně nepříjemný, protože propaganda, manipulace a strach z neviditelného nepřítele hrají prim.
Zajímavé je, že se vrací i Temní, tedy bytosti, které hrály zásadní roli v Metro: Last Light. Vedle nich samozřejmě nebudou chybět ani známí mutanti jako nosalidi, tentokrát s lehkým redesignem, a nově i zvířata, která radiace prakticky nepoznamenala.
Velkým posunem je i hlavní hrdina. Arťom tentokrát ustupuje do pozadí a místo něj přichází takzvaný Cizinec. Samotář, uprchlík a hlavně postava, která konečně promluví. A to je změna, kterou si série dlouhodobě říkala. Němý protagonista sice měl své kouzlo, ale zároveň držel hráče od příběhu dál, než by bylo ideální.
Fotogalerie
Technologicky pak hra zůstává věrná vlastní cestě. Namísto přechodu na Unreal Engine 5 vsadilo studio na vlastní 4A Engine, který dál posouvá. Výsledkem má být ještě výraznější práce se světlem a ray tracingem, což je přesně ta kombinace, která dokáže v uzavřených, temných prostorách vykouzlit naprosto unikátní atmosféru.
Za zmínku stojí i to, že vývoj hry výrazně ovlivnila válka na Ukrajině. Ostatně i samotný Dmitry Glukhovsky dnes žije v exilu a jeho tvorba je s aktuální geopolitickou situací provázaná víc než kdy dřív. Metro 2039 tak nebude jen o přežití ve zničeném světě, ale i o rozhodnutích, která mají svou cenu, o mlčení, které může být stejně nebezpečné jako čin, a o tom, co všechno je člověk ochoten obětovat pro naději na lepší zítřek.
Pokud všechno půjde podle plánu, do podzemí se vrátíme už letos v zimě na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X a S. A vypadá to, že tentokrát nepůjde jen o další díl do série, ale o návrat, který může celé Metro znovu definovat.