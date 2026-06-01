ČOI udeřila na Temu! Udělila mu milionovou pokutu a vede další řízení

Nakupování na čínských online tržištích je mezi Čechy čím dál populárnější, zároveň ale přibývá otázek ohledně bezpečnosti prodávaného zboží či dodržování pravidel ochrany spotřebitele. Právě na to se nyní zaměřila Česká obchodní inspekce, která zveřejnila výsledky rozsáhlých kontrol online tržišť. A největší pozornost si vysloužilo Temu, které od ČOI schytalo milionovou pokutu.
Kontrola Temu přitom nezačala náhodou. Inspektoři se na platformu zaměřili už v roce 2024 v reakci na její rychle rostoucí popularitu mezi českými zákazníky. Během prověřování zjistili porušení několika ustanovení zákona o ochraně spotřebitele i občanského zákoníku. Výsledkem byla pokuta ve výši 1 milion korun, která nabyla právní moci letos v únoru. Tím ale celá záležitost nekončí. Česká obchodní inspekce zároveň potvrdila, že s Temu vede další správní řízení, které zatím nebylo pravomocně ukončeno.
Zároveň se ukazuje, že problémy Temu neřeší jen české úřady. Evropská komise totiž tento týden udělila provozovateli platformy pokutu ve výši 200 milionů eur. Podle Komise Temu nedostatečně vyhodnocovalo rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků a podcenilo možné dopady na spotřebitele v Evropské unii. Platforma nyní musí předložit plán nápravných opatření.
ČOI mezitím rozšířila kontroly i na další velká online tržiště. V hledáčku se ocitly například AliExpress, Amazon, Joom, Kaufland, Allegro, Shein či Lunzo. Celkem inspekce v posledních dvou letech provedla 84 kontrol online tržišť a prodejců působících na těchto platformách.
Součástí kontrol byly také laboratorní testy výrobků. Poměrně znepokojivé výsledky přineslo například testování slizových hraček. Z jedenácti odebraných vzorků jich šest nevyhovělo kvůli nadlimitnímu obsahu boru nebo chybám ve značení. Nedostatky byly nalezeny také u části pracovních rukavic a tlakových lahví. Naopak všechny testované panenky vyhověly limitům pro obsah ftalátů.
Inspektoři navíc ve spolupráci s celní správou kontrolují i zásilky směřující do Česka přímo ze třetích zemí. Jen během letošního roku vydala ČOI do poloviny dubna 115 závazných stanovisek, přičemž více než polovina z nich byla negativních. Aktuálně běží také nová kontrolní akce zaměřená na informace uváděné u výrobků prodávaných přes internetová tržiště. Inspektoři prověřili už 165 nabídek a u 67 z nich zjistili nesoulad s evropskými pravidly bezpečnosti výrobků. Kontroly se týkají mimo jiné Temu, Sheinu, Amazonu, Allegra, Kauflandu či Joomu.
Celá situace tak ukazuje, že online tržiště budou v následujících měsících pod mnohem větším dohledem než dosud. A právě Temu je aktuálně jedním z nejvýraznějších příkladů toho, že ani obří zahraniční platformy nestojí mimo dosah českých ani evropských úřadů.