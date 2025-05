Konec levných nákupů z Temu? EU chystá tvrdý zásah, připlatíte si za každý balíček!

Evropská unie se rozhodla rázně zakročit proti lavině levných balíčků, které proudí do domácností z čínských e-shopů jako Shein a Temu. Jak informoval deník Financial Times, Brusel zvažuje zavedení paušálního poplatku ve výši dvou eur na každou malou zásilku doručenou ze zemí mimo EU. Ročně přitom do členských států dorazí až 4,6 miliardy takových zásilek – a celní správy už na to podle Komise přestávají stačit.

Hlavním cílem nového opatření je snížit tlak na celní systémy a zároveň narovnat podmínky pro evropské obchodníky, kteří se cítí být neférově znevýhodněni extrémně levným zbožím ze zahraničí. Aktuálně se většina těchto balíčků do hodnoty 150 eur totiž zcela vyhýbá clům i poplatkům, což je podle kritiků ideální prostor pro nekalou konkurenci a obcházení regulací.

Podle návrhu Evropské komise by poplatek zároveň přinesl nemalé příjmy do unijního rozpočtu, přičemž odhady mluví o miliardách eur ročně. Opatření je přitom reakcí nejen na ekonomické tlaky, ale i na zvyšující se množství nebezpečného nebo necertifikovaného zboží, které se k evropským zákazníkům dostává. Pokud návrh projde, mohou se zákazníci připravit na mírné zdražení nákupů z čínských platforem, které dosud lákaly hlavně na extrémně nízké ceny.