Temu je nejnebezpečnější aplikace na světě, varují bezpečností experti!

Čínské online tržiště Temu odesílá podle bezpečnostních expertů na čínské servery extrémní množství dat uživatelů. Lidé, kteřé mají aplikaci nainstalovanou odesílají na čínské servery kontakty ze svého telefonu, včetně adres nebo data narození, historii prohlížeče, odkazy na sociální sítě, informace o poloze a také data z mikorofonu. Samozřejmě většina těchto věcí se týká převážně operačního systému Android, protože ne všechna data umožňuje iOS odesílat, ovšem i v případě iOS dochází ke sběru citlivých informací.

Jen v Google Play má aplikace Temu více než 100 milionů stažení a to zejména díky možnosti zde sehnat téměř vše, co na Aliexpresu, Wish nebo Shein a to přitom ještě levněji. Odborníci ze společnosti Grizzly Research provedli hloubkovou analýzu dat aplikace a to včetně zdrojového kódu. Na základě této analýzy zjistili, že Temu je ve skutečnosti velmi sofistikovaný Spyware, který krade osobní data uživatelů.

Šéf společnosti Grizzly Research Siegfied Eggert uvedl pro CNBC, že je dle jeho názoru Temu nejnebezpečnější aplikací dostupnou veřejnosti. To, co mu na aplikaci vadí, nejvíc je, že odesílá na své domácí servery v Číně data, která vůbec nijak nesouvisí s chodem nebo funkcí aplikace. Je logické, že pokud chcete nahrávat do nějaké aplikace fotky, potřebuje přístup k vaší galerii, že pokud chcete napsat konkrétnímu kontaktu, potřebuje aplikace přístup k vašim kontaktům. Ovšem Temu vyžaduje přístup například ke kontaktům, které však nijak nepotřebuje pro svůj provoz.

Temu chce také přístup k historii prohlížeče, odkazům na sociální sítě, GPS lokaci nebo mikrofonu. Taktéž shromažďuje údaje o zařízení uzživatele a to včetně IP adresy. Temu to většinou dělá skrytě a bez jakéhokoli vědomí uživatelů, tedy na systémech, které to umožňují. Podle Grizzly Research mohou čínské firmy fungovat pouze za těch podmínek, že k jejich databázi mají přístup vládní agentury. Tedy například armáda, policie a další složky státního aparátu.