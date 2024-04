Přesně taková hra na Vision Pro chybí! Na Meta Quest dorazila VR kopie Call of Duty: Warzone

Jestli je něco headsetu Apple Vision Pro vyčítáno prakticky od chvíle, kdy vstoupil do prodeje, pak je to fakt, že na něj nelze stáhnou žádná „killer app“ – tedy aplikace, která by vás lidově řečeno naprosto odrovnala a prakticky vás přiměla si headset koupit a často používat. Přesně kvůli tomu tak mnozí majitelé Vision Pro přiznávají, že zatímco zprvu byli z virtuálního světa nadšeni, postupem času jim zevšedněl a nyní vlastně už ani moc neví, co s Vision Pro dělat.

Z každodenního několikahodinového používání se tak rázem stalo používání jednou až dvakrát týdně na pár desítek minut, což je u takto drahého zařízení problém. Přitom stačilo vcelku málo, třeba vytvořit opravdu kvalitní hru, která by dokázala zaujmout natolik, že by si kvůli ní leckdo headset klidně koupil. Právě takový titul přitom nyní dorazil na konkurenční headsety Quest 2, 3 a Pro z dílny Mety. Řeč je konkrétně o střílečce Contractors Showdown, na kterou můžete mrknout v Launch Traileru níže.

Přestože byla hra uvolněna teprve před pár hodinami, v obchodě s aplikacemi pro headsety Meta Quest má již 227 hodnocení. Takřka všechna jsou přitom velmi pozitivní, o čemž ostatně stačí průměrné hodnocení 4,5/5. Hráči jsou nadšeni jak z obrovské mapy o rozloze 16 kilometrů čtverečních, tak i hratelnosti jako takové, obrovského množství zbraní, až 60 hráčů na mapě, skinů a spousty dalších věcí.

Co naplat, že se jedná o starou dobrou Battle Royale střílečku, která se navíc na první pohled dost podobá fenoménu Call of Duty: Warzone. Vývojářům z Caveman Game Studio se tento kousek zkrátka povedl a nyní za něj sklízí zasloužené pochvaly, které dost možná přimějí leckoho k tomu, aby si právě headset od Mety pořídil. Apple má tedy v tomto směru rozhodně nad čím přemýšlet. Skutečně zajímavá aplikace je totiž ve výsledku to nejmenší, co může pro Vision Pro udělat (či alespoň zajistit), avšak nestalo se tak a i proto je na tom prodejně headset tak, jak je.

Headsety Meta Quest můžete zakoupit zde