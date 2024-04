Ming-Chi Kuo: Apple letos prodá pouze 50 % toho, co očekával od Vision Pro

Podle analytika Ming-Chi Kua, který je známý velmi dobrými prognózami ohledně Applu, společnost s nakousnutým jablíčkem v logu snížila počet kusů Vision Pro, které dodá v letošním roce. Místo očekávaných 700-800 tisíc kusů prodá pouhých 400-450 tisíc kusů, tedy téměř o polovinu méně, než se všeobecně očekávalo. Objednávky výroby Vision Pro u dodavatelů byly omezeny dříve, než byl Vision Pro uveden na trh mimo USA, což je podle Kua známkou toho, že poptávka v USA klesla extrémním způsobem. V důsledku toho se očekává, že podobný scénář nastane i při uvedení na další trhy a Apple zaujal konzervativní pohled na poptávku po Vision Pro.

Kuo již dříve uvedl, že Apple spustí prodej Vision Pro v dalších zemích ještě před letošním WWDC, což by znamenalo, že se do prodeje v dalších zemích dostane Vision Pro příští měsíc. Apple taktéž očekává, že zájem o Vision Pro bude v příštím roce klesat oproti současnosti a proto již upravuje svůj plán na výrobu headsetu. Nová verze Vision Pro by se podle Kua měla dostat na trh v roce 2026 s tím, že sériová výroba bude probíhat koncem roku 2025.

Nějakého zásadního vylepšení Vision Pro bychom se však podle Kua měli setkat až v roce 2027 a to spíše v jeho druhé polovine. I když Apple uvede na trh druhou generaci Vision Pro, bude se jednat pouze o „facelift“ současného modelu. Apple musí zapracovat především na nedostatku kvalitních aplikací, ceně a pohodlí při používání headsetu.