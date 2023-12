Zákulisí superlevného obchodu Temu: Když za směšně levné zboží zaplatíte příliš vysokou daň

Pokud se pohybujete na internetu, a zejména na sociálních sítích, určitě vám neunikla existence e-shopu s názvem Temu. Reklamy na obchod Temu často ukazují lákavě vyhlížející zboží nejrůznějšího typu za extrémně nízké ceny. Pokud vás při pohledu na reklamy na Temu napadá, že to nebude jen tak, nemýlíte se.

Lákavé zboží za zlomek ceny

Trendy oblečení, stylové doplňky do bytu, báječně vypadající hračky nebo třeba elektronika, to vše za až neuvěřitelně nízké ceny – to je to, co vás při pohledu na reklamy na e-shop Temu zaujme na první pohled. Už tento fakt sám o sobě může být pro mnohé odrazující – příliš nízká je nejen zárukou nepříliš kvalitního zboží. Znamená to také, že výrobní náklady nebyly bůhvíjak vysoké, a tudíž ti, kteří se na výrobě daného produktu podíleli, s velkou pravděpodobností nedostali odpovídající plat.

Levné zboží může také v mnoha případech znamenat bezpečnostní riziko – elektronické produkty z Temu většinou postrádají potřebné testy a bezpečnostní certifikace, jiné výrobky zase mohou obsahovat nebezpečné látky, jejichž přítomnost je v produktech v členských zemích EU zakázány. Navíc to, že daný produkt vypadá skvěle, ještě nezaručuje, že je stoprocentně bezpečný – ať už jde o kuchyňské náčiní, hračky, sportovní potřeby nebo třeba předměty pro osobní obranu.

Kam mizí naše data?

Snad již na první pohled je jasné, že Temu je platforma asijské provenience – tento fakt sám o sobě může být pro mnohé odrazující. Před aplikací, která zákazníky vyzývá k tomu, aby „nakupovali jako miliardáři“, varoval již v průběhu loňského roku například magazín TIME. Stížnosti zákazníků, kteří neobdrželi svou objednávku z Temu, patřily v tomto článku mezi nejméně závažný popisovaný problém.

Temu nabízí zákazníkům výhody za registraci, v jejímž rámci lidé poskytnou platformě své údaje. Jen málokdo z těchto zákazníků ale řeší, jak Temu s jejich údaji dále nakládá. Temu sbírá obrovské množství uživatelských dat, která převážně používá pro účely prodeje reklamy. Mezi data, která Temu uchovává, patří nejen jméno, telefonní číslo a adresa zákazníka, ale také datum narození, případné profily na sociálních sítích (Temu nabízí za propagaci, recenze a sdílení na sociálních sítích značné výhody při nákupu), informace o operačním systému a vašem zařízení, IP adrese, GPS poloze (pokud k tomu dáte příslušné svolení) a údaje o prohlížení. Kromě toho může Temu sbírat vaše osobní data, která jste případně poskytli jeho partnerům. V neposlední řadě příslušná aplikace nenabízí podporu dvoufaktorového ověření, a není tím pádem dvakrát bezpečná.

Mlha před Temu, mlha za Temu

Podle dostupných informací spadá platforma Temu pod společnost PDD Holdings, což je nadnárodní obchodní skupina se sídlem v irském Dublinu. Pod PDD Holdings spadá kromě Temu také jenjí sesterská společnost PInduoduo. Samotné oficiální sídlo v Dublinu ale bohužel neznamená, že by Temu byla irská firma.

Ve zprávě 6-K pro SEC z února 2023 společnost Pinduoduo Inc. změnila svůj název na PDD Holdings na základě zvláštního rozhodnutí. Společnost také přesunula své hlavní výkonné sídlo z čínské Šanghaje do irského Dublinu. Přemístění sídla výkonného ředitele nemusí být nutně varovným signálem, protože mnoho technologických společností – včetně amerických – se stěhuje do Irska kvůli nízkým sazbám daně z příjmu právnických osob v této zemi.

Temu uvádí, že společnost byla založena v Bostonu v roce 2022, ale podle deníku The Washington Post se stránka „O nás“ o mateřské společnosti nezmiňuje. Bostonská kancelář společnosti Temu není skladištěm plným výrobků. S mnohem větší pravděpodobností se jedná o centrální kancelář, propojenou s ostatními pobočkami Temu po celém světě.

Problémové produkty

Důvody, proč je zboží na Temu až směšně levné, jsou více než jasné. Za nízkými cenami stojí levná pracovní síla, nekvalitní materiály a zpracování, prakticky nulové výdaje na certifikaci a úkony spojené se zajištěním bezpečnosti zboží a další faktory. Nízká kvalita a pochybná bezpečnost není ale jediným problémem, spojeným s produkty z e-shopu Temu.

Některé zboží, které Temu nabízí, může být v cílové zemi považováno z hlediska zákona za problémové – může se jednat o již zmíněnou nebezpečnou elektroniku, předměty určené pro osobní obranu, falzifikáty známých značek nebo třeba předměty, opatřené nezákonnou symbolikou.

Když levný nákup vyjde draho

Existuje celá řada důvodů, proč je lepší se platformám typu Temu raději vyhnout. Kromě neetického původu zboží zde hrají významnou roli obavy o bezpečnost a soukromí. Spousta uživatelů si stěžuje také na nedodání zboží a nefungující zákaznickou podporu, nízkou kvalitu zboží nebo na to, že jim zboží bylo dodáno nefunkční či rozbité. Na diskuzním serveru Reddit se také objevují příspěvky o zneužití platební karty poté, co byla využita k nákupu na Temu.

Je tu však jedno velké ALE

Přestože Temu vychází z předešlých řádků poměrně šíleně, s trochou nadsázky se dá říci, že se jej není třeba nějak přehnaně bát. Nikoliv však proto, že by byl tento obchod vyloženě bezpečný, jelikož to dle všeho není, ale spíš proto, že typově prakticky stejných online tržnic se dá na internetu najít nemalé množství, přičemž čas od času na sociálních sítích dost zarezonují. Všechny mají přitom stejného jmenovatele, konkrétně čínského provozovatele. Nebojíme se tedy říci, že vše kolem Temu je do jisté míry nafouknutá bublina, jelikož podobný poprask by si ve výsledku zasloužily snad všechny obchody, které na sociálních sítích podobně vystupují. Obecná rada je tedy jednoduchá – použijte selský rozum a na obchodech, které jsou z nějakého důvodu podezřelé (třeba právě cenou) zkrátka nenakupujte.