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Drastické zdražení Applu spouští obří krizi. Celý trh čeká masivní pád

Mac
J. FilipJiří Filip
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Nedávné zdražení prakticky celé řady MacBooků nemusí ovlivnit jen Apple. Podle nové analýzy společnosti TrendForce může být právě tento krok jedním z důvodů, proč letos globální trh s notebooky zaznamená výrazný pokles. Analytici očekávají, že celosvětové dodávky notebooků se v roce 2026 meziročně propadnou o 13,6 %.

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Na první pohled se může zdát zvláštní, že by zdražení jediné značky mělo ovlivnit celý trh. Jenže Apple patří mezi největší výrobce notebooků na světě a jeho cenová politika často udává směr i konkurenci. TrendForce navíc upozorňuje, že zdražování se netýká jen Applu. Rostoucí ceny pamětí, čipů a dalších komponent totiž postupně dopadají prakticky na všechny výrobce.

Zajímavé je, že samotný Apple by měl navzdory vyšším cenám zůstat v poměrně dobré kondici. TrendForce odhaduje, že letos dodá přibližně 23,1 milionu MacBooků, což by stále znamenalo dvouciferný meziroční růst. Pomáhá mu především silný ekosystém, pokračující přechod uživatelů na Apple Silicon i dobré prodeje v první polovině roku.

MacBook Air M5 LsA 1 MacBook Air M5 LsA 1
MacBook Air M5 LsA 2 MacBook Air M5 LsA 2
MacBook Air M5 LsA 3 MacBook Air M5 LsA 3
MacBook Air M5 LsA 4 MacBook Air M5 LsA 4
MacBook Air M5 LsA 5 MacBook Air M5 LsA 5
MacBook Air M5 LsA 6 MacBook Air M5 LsA 6
MacBook Air M5 LsA 7 MacBook Air M5 LsA 7
MacBook Air M5 LsA 8 MacBook Air M5 LsA 8
MacBook Air M5 LsA 9 MacBook Air M5 LsA 9
MacBook Air M5 LsA 10 MacBook Air M5 LsA 10
MacBook Air M5 LsA 11 MacBook Air M5 LsA 11
MacBook Air M5 LsA 12 MacBook Air M5 LsA 12
MacBook Air M5 LsA 13 MacBook Air M5 LsA 13
MacBook Air M5 LsA 14 MacBook Air M5 LsA 14
MacBook Air M5 LsA 15 MacBook Air M5 LsA 15
MacBook Air M5 LsA 16 MacBook Air M5 LsA 16
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Problém ale může nastat ve druhém pololetí. Vyšší ceny se začnou naplno promítat do obchodů a zároveň bude slábnout poptávka spotřebitelů. Analytici upozorňují, že řada lidí kvůli dražším notebookům jednoduše odloží nákup na později nebo prodlouží životnost svého současného zařízení. Přechod části zákazníků k prémiovým notebookům s Windows sice očekávají, podle nich ale nepůjde o nijak výrazný trend.

Za celou situací stojí především enormní poptávka po AI hardwaru. Výrobci pamětí a polovodičů dnes dávají přednost lukrativnějším zakázkám pro datová centra a AI servery, což zvyšuje ceny komponent pro běžnou spotřební elektroniku. Výsledkem jsou dražší notebooky, ale také opatrnější zákazníci, kteří si nákup nového zařízení dvakrát rozmyslí.

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Paradoxní je, že právě Apple by z celé situace mohl nakonec vyjít lépe než většina konkurence. Přestože jeho notebooky zdražily, zákazníci jsou na vyšší ceny u této značky dlouhodobě zvyklí. Zatímco celý trh má letos výrazně oslabit, MacBooky by měly podle analytiků pokračovat v růstu. To jen potvrzuje, jak silnou pozici si Apple v segmentu prémiových notebooků během posledních let vybudoval.

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