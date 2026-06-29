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Apple chystá pro svůj nejvýkonnější stroj radikální změnu. Přeskočí celou generaci a vsadí na brutální skok

Mac
J. FilipJiří Filip
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Apple podle všeho pokračuje ve výrazné změně své strategie kolem nejvýkonnějších Maců. Zatímco ještě letos bychom se měli dočkat nového Macu Studio s čipy M5 Max a M5 Ultra, další velký skok si Apple údajně schovává až na rok 2028. Právě tehdy má totiž dorazit zcela nový Mac Studio vybavený čipem M7 Ultra, který kromě vyššího výkonu nabídne i několik hardwarových vylepšení zaměřených především na umělou inteligenci. Informace přinesl tradičně velmi dobře informovaný Mark Gurman z Bloombergu.

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Nejdříve M5 Ultra, pak dlouhé čekání

Ještě letos by měl Apple představit očekávaný Mac Studio s čipy M5 Max a M5 Ultra. Nepůjde ale o žádnou revoluci. Podle dostupných informací se bude jednat především o klasickou generační obměnu procesorů, zatímco samotný design počítače zůstane prakticky beze změn. To ostatně není u Applu nic neobvyklého, protože stolní Macy si firma nechává ve stejné podobě klidně i několik let. O to zajímavější je pohled dál do budoucnosti. Apple má údajně připravovat Mac Studio s čipem M7 Ultra, který dorazí až v roce 2028. A právě ten už má nabídnout výraznější změny.

Apple Mac Studio Studio Display setup 250305 Apple-Mac-Studio-Studio-Display-setup-250305
Apple Mac Studio M4 Max Adobe Photoshop 250305 Apple-Mac-Studio-M4-Max-Adobe-Photoshop-250305
Apple Mac Studio M4 Max 3D software 250305 Apple-Mac-Studio-M4-Max-3D-software-250305
Apple Mac Studio lifestyle 250305 Apple-Mac-Studio-lifestyle-250305
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Lepší chlazení kvůli AI

Podle Gurmana Apple pracuje na přepracovaném systému chlazení. Konkrétně se hovoří o novém chladiči, který bude schopný efektivněji odvádět teplo při extrémní zátěži. Důvod je poměrně jasný – budoucí čipy mají zvládat stále náročnější úlohy spojené s lokálním zpracováním umělé inteligence, které kladou na hardware výrazně vyšší nároky než běžná práce. Zajímavostí je i to, že Apple má podle dřívějších informací úplně přeskočit výkonné varianty čipů řady M6. Zatímco základní M6 se v některých počítačích objeví, verze Pro, Max ani Ultra údajně vůbec nevzniknou. Místo nich se firma zaměří na vývoj nové generace M7, která má být od začátku navržena s důrazem na výkon pro AI. Právě M7 Ultra by se pak měl stát nejvýkonnějším čipem v nabídce Applu.

Pokud se všechny informace potvrdí, čeká zájemce o nejvýkonnější stolní Mac letos klasický výkonnostní upgrade v podobě M5 Ultra. Na skutečně výraznější novinky si ale budou muset počkat ještě zhruba dva roky.

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