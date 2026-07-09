Apple oznámil první novinku pro macOS 28, radost z ní však mít nebudete

Ačkoliv jsme se relativně nedávno dočkali teprve představení macOS 27 s tím, že jeho veřejná verze dorazí až v září, Apple nelenil a nenápadně oznámil první novinku pro nástupce tohoto systému – tedy macOS 28. Ve výsledku se však nejedná o nic tak úplně pozitivního, jelikož se Apple chystá v příštím roce odstřihnout další kus své minulosti. Tentokrát se změna netýká starších Maců jako takových, ale externích disků a dalších úložišť naformátovaných ve starším souborovém systému Mac OS Extended, známém také jako HFS+. Přesněji řečeno půjde o jejich šifrovanou variantu, která už od macOS 28 nebude podporována. Právě tuto věc oznámil kalifornský gigant skrze nový podpůrný dokument zveřejněný na jeho webu.
Jinými slovy, pokud máte někde v šuplíku starší externí disk, na kterém jsou data zašifrovaná právě přes Mac OS Extended, po aktualizaci na macOS 28 jej už Mac nemusí přečíst. Apple proto na tuto změnu upozorňuje s předstihem s tím, že už od macOS 26 mohou uživatelé začít vídat upozornění v případě, že systém podobný disk detekuje. Cílem je dát lidem čas data zkontrolovat, zálohovat a případně převést na modernější formát.
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Důvod je jednoduchý
Důvodem je zjevně další posun směrem k APFS, tedy souborovému systému, který Apple používá jako výchozí už od macOS High Sierra. Ten je pro moderní Macy, SSD úložiště i šifrování zkrátka vhodnější a Apple se jej snaží prosazovat už řadu let. Nešifrovaných disků ve formátu Mac OS Extended by se změna týkat neměla, problém se tedy bude týkat hlavně starších externích disků, archivních úložišť nebo záloh, které si uživatelé kdysi zašifrovali.
Pokud pak chcete mít jistotu, že se vás změna netýká, stačí otevřít Diskovou utilitu, vybrat daný disk a zkontrolovat jeho formát. Jakmile u něj uvidíte kombinaci Mac OS Extended a Encrypted, je potřeba zbystřit. Apple v takovém případě doporučuje obsah nejprve zálohovat a poté disk buď přeformátovat na APFS, případně APFS šifrovaný, nebo jej nejdříve dešifrovat a následně převést na novější souborový systém.
Dobrou zprávou je, že nejde o změnu, která by uživatele měla zaskočit ze dne na den. macOS 28 dorazí až příští rok, takže času na kontrolu starších disků je stále dost. Na druhou stranu jde o věc, kterou člověk snadno odloží, zapomene na ni a za pár let pak zjistí, že se ke starým datům nedostane tak jednoduše jako dřív. Pokud tedy používáte Mac dlouhodobě a doma máte starší externí disky, možná nastal ideální čas je konečně vytáhnout ze šuplíku a podívat se, co na nich vlastně je. Mě osobně pak těší, že ač je Apple z hlediska změn a novinek pro budoucí softwarové i hardwarové produkty zpravidla tajnůstkář, jak jde o něco zásadnějšího, což ukončení podpory výše zmíněného typu šifrování rozhodně je, nemá problém s informací přijít takto dopředu.