Kolik procent Applu vlastníte, když si koupíte jednu akcii?

Od chvíle kdy se narodil můj syn mu každý měsíc dávám peníze jednak přes svoji banku do fondu kopírujícího S&P 500, ale přes XTB také přímo do akcií několika společností. Kromě měsíčních pravidelných investicí jsme přemluvili babičky, aby mu dávali místo deseti dárků k Vánocům, svátkům a narozeninám raději jen jednu hračku a zbytek dáváme také do akcií. Kromě pravidelných měsíčních investic tak několikrát za rok přichází také nepravidelné investice. Ze srandy mě zajímalo, kolik procent Applu už můj syn vlastní a myslím si, že to je skvělá ukázka toho, jak obrovská společnost vlastně Apple je.

Pokud si koupíte 1 akcii Applu, pak budete vlastnit neuvěřitelných 0,00000000645% společnosti. Ano čtete správně, za jednu akcii dostanete procenta, která jsou až 8 nul za desetinou čárkou, před kterou je samozřejmě také nula. Jedna akcie Applu vás v posledních měsících vyjde v průměru na něco okolo 240$, tedy zhruba 5800Kč. Za svých necelých šest tisíc, tedy získáte 0,00000000645% Applu. Pokud budete nakupovat pravidelně, za chvíli budete mít desítky akcií společnosti a časem možná i stovky, ani tak na tom však v rámci procent kolik vlastníte nebudete o moc lépe. Matematika je snadná. Za 10 akcií Applu vlastníte 0,0000000645% společnosti a vyjde vás to na zhruba 58 000Kč. Pokud investujete o něco víc a koupíte 100 akcií Applu, pak budete mít v investici zhruba 580 000Kč a za to získáte 0,000000645%.

1 akcie Applu = 0,00000000645% Applu

10 akcií Applu = 0,0000000645% Applu

100 akcií Applu = 0,000000645% Applu

Možná vás teď napadlo, kolik byste museli zaplatit, abyste vlastnili alespoň jedno jediné procento Applu. Společnost Apple má aktuálně v oběhu přibližně 15,5 miliardy akcií. To znamená, že abyste vlastnili 1 % Applu, museli byste vlastnit 1% z těchto 15,5 miliard akcií. Což by vás při aktuálně ceně akcií stálo přibližně 29,45 miliardy dolarů, tedy neuvěřitelných 726,84 miliardy Kč. Protože se bavíme o jen těžko představitelných sumách, tak si pojďme dát příměr.

Celý státní rozpočet pro rok 2024 byl 1940 miliard korun. Nakonec skončil se schodkem a odhadované výdaje byly v roce 2024 zhruba 2 192 miliard korun. A zde se dokonale ukazuje velikost Applu. Kdybychom vzali veškeré výdaje ČR jako státu za rok 2024, koupili bychom si za ně pouhé 3% společnosti Apple. Je opravdu jen stěží pochopitelné, co za společnost dokázalo vedení Applu vybudovat v podstatě za pár desítek let od chvíle kdy v roce 1976 založila trojice Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v garáži rodičů Steva Jobse Apple.

1% Applu = 1,55 miliardy akcií Applu v hodnotě 726,84 miliardy korun

Rozpočet ČR pro rok 2024 byl 2 192 miliard korun

Za celý rozpočet ČR pro rok 2024 bychom si mohli koupit 3 % Applu

Mimochodem pokud si koupíte jednu akcii společnosti Apple, tak se oficiálně stáváte jejím akcionářem a máte nárok na jisté věci, jako jsou pravidelné informace o výkonu společnosti, můžete se účastnit hovorů o finančních výsledcích a dalších záležitostí. V tom případě však musíte akcii vlastnit přímo na vaše jméno. Dejte si tak pozor, aby brooker kterého použijete přes nákup nabízel možnost zapsat vás jako skutečného majitele akcie. Upřímně řečeno je to zcela jedno, ale pokud jste fanoušek Applu, tak je pochopitelné, že chcete být přímo „jeho majitel“.

