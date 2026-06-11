Apple nejdříve potěšil a pak krutě zklamal majitele starších iPadů. Udělal chybu, která bolela

Jednou z tradičně nejsledovanějších informací po představení nového operačního systému je seznam podporovaných zařízení. Ne každý totiž sleduje nové funkce, mnoho uživatelů zajímá především to, zda jejich zařízení dostane další velkou aktualizaci. A právě kolem iPadOS 27 se krátce po WWDC odehrála poměrně zajímavá situace. Apple totiž při zveřejnění prvních vývojářských verzí systému omylem naznačil, že by se podpory mohly dočkat i dva starší modely iPadu Pro, které byly oficiálně vyřazeny ze seznamu kompatibilních zařízení. V instalačních souborech se totiž na krátkou dobu objevily odkazy právě na tyto tablety, což okamžitě vyvolalo vlnu spekulací mezi uživateli i vývojáři.
Není se čemu divit. iPady Pro patří mezi zařízení, která si mnoho lidí pořizuje s vidinou dlouhé životnosti. Jejich cena bývá výrazně vyšší než u běžných tabletů a řada uživatelů očekává podporu po dobu mnoha let. Když se proto objevila informace, že by některé starší modely mohly přece jen dostat iPadOS 27, internetem se velmi rychle rozšířila vlna optimismu. Naděje však netrvala dlouho. Apple totiž zmíněné soubory následně upravil a ukázalo se, že šlo pouze o chybu. Seznam podporovaných zařízení zůstává stejný jako při oficiálním představení systému a starší iPady Pro mezi podporovanými modely skutečně nenajdeme.
Celá situace však zároveň připomněla, jak citlivým tématem je podpora starších zařízení. Apple sice dlouhodobě patří mezi výrobce, kteří poskytují aktualizace výrazně déle než většina konkurence, zároveň ale přichází okamžik, kdy i velmi výkonný hardware začne narážet na limity nových technologií.
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Právě letošní generace systémů je toho dobrým příkladem. Apple stále výrazněji sází na umělou inteligenci a funkce Apple Intelligence. Ty však kladou mnohem vyšší nároky na výkon čipu, operační paměť i další hardwarové komponenty. V praxi tak nestačí, aby zařízení pouze zvládlo spustit nový systém. Musí mít zároveň dostatek výkonu pro všechny nové funkce, které Apple postupně přidává. To je důležité i z pohledu uživatelů mimo Spojené státy. Řada funkcí Apple Intelligence a nové Siri AI totiž nebude při uvedení dostupná na všech trzích. Například uživatelé v Evropské unii si budou muset na některé AI novinky počkat déle kvůli regulatorním otázkám. Podpora nového systému tak automaticky neznamená přístup ke všem funkcím, které Apple během WWDC prezentoval.
Přesto zůstává iPadOS 27 jednou z nejvýznamnějších aktualizací posledních let. Apple pokračuje ve sbližování iPadu s Macem, rozšiřuje možnosti práce s okny, zlepšuje multitasking a dále posouvá tablet směrem k plnohodnotnému pracovnímu nástroji. Právě proto mnoho uživatelů doufalo, že se podpora dostane i na starší profesionální modely. Tentokrát se však žádné překvapení nekonalo. Krátké objevení nepodporovaných iPadů v instalačních souborech bylo pouze administrativní chybou. Přesto celá situace ukázala, jak velký zájem o další osud starších iPadů mezi uživateli stále panuje a jak důležitým tématem je pro mnoho lidí dlouhodobá softwarová podpora.
Díky za relevantní rady… neaktualizoval se mi iPhone ani po restartu ani po nastavení do továrního nastavení… ani po přihlášení k počítači… nakonec mi pomohla Vaše stránka, a vše napravilo vypnutí a zapnutí automatického nastavení času!!! Díky moc…