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iPadOS 27 galerie takto vypadá nový systém pro iPad

iPad
R. Roman Zavřel
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Apple na konferenci WWDC 2026 představil také iPadOS 27, novou generaci operačního systému pro iPad. Aktualizace přináší řadu novinek, které mají posunout práci i zábavu na tabletech Apple zase o kus dál. Vedle nových funkcí se Apple zaměřil také na vzhled systému, který nyní působí moderněji a lépe zapadá do designového směru, který společnost letos představila napříč svými platformami. Novinky se dotkly celé řady částí systému, od domovské obrazovky přes systémové aplikace až po funkce, které uživatelé využívají každý den. Apple během prezentace ukázal desítky screenshotů zachycujících podobu nového systému a první pohled na změny, které na majitele iPadů po aktualizaci čekají. Pokud vás zajímá, jak iPadOS 27 vypadá v praxi, připravili jsme pro vás rozsáhlou galerii oficiálních obrázků přímo od Applu. Na snímcích níže si můžete detailně prohlédnout nový design, přepracované aplikace i další novinky, které budou součástí nejnovější verze systému pro iPad.

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new os apple ipadOS 27 ipadOS 27
iPadOS 27 apple new os
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iPadOS 27

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