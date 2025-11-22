Srovnání Apple Watch Ultra 3 vs. Garmin Fenix 8 Pro MicroLED: Zvolíte jistotu nebo exkluzivitu? 

Apple Watch Ultra 3 jsou nejpokročilejší hodinky společnosti, které představila teprve v září. Ještě před nimi ale přišel Garmin se svou novinkou v podobě Fenix 8 Pro, které vynikají MicroLED displejem – jako vůbec první chytré hodinky na světě. Jak si oba modely stojí v přímém srovnání?
Apple Watch Ultra 3 mají tělo o velikosti 49 × 44 × 12 mm a váhu 61,6 g, což je dobře snesitelné pro každodenní nošení. Jsou vyrobeny z titanové slitiny, mají safírové sklo a certifikaci IP6X se 100 m voděodolností. Garmin Fenix 8 Pro MicroLED jsou výrazně větší. Jejich průměr je totiž 51 mm a tloušťka 16,5 mm, takže celkově působí masivněji a jsou ideální na větší zápěstí. MicoLED model v jiné velikosti dostupný není. Titanový je horní rámeček a spodní víko, uprostřed je polymer vyztužený vlákny. Sklo je také safírové, odolnost splňuje IP68/10 ATM.
Displej je to hlavní
Apple Watch Ultra 3 používají 1,98“ LTPO3 OLED Retina displej se širokým pozorovacím úhlem a rozlišením 422 × 514 pixelů. Má plynulou obnovovací frekvenci od 1 Hz a špičkovou svítivost až 3 000 nitů. Samozřejmě nechybí Always On.
Garmin do modelu Fenix 8 Pro nasadil jako vůbec první výrobce MicroLED panel o velikosti 1,4 palce. Jeho rozlišení je 454 × 454 pixelů, takže tady rozhodně nijak nezaostává a je skutečně jemný. Navíc poskytuje jas až 4 500 nitů, což znamená viditelnost za jakýchkoli podmínek, tedy i na tom nejostřejším slunci. Boduje i živými barvami a kontrastem.
Výdrž baterie s jasným vítězem
42 hodin běžného používání, 72 hodin v úsporném režimu a rychlé nabití na 80 % za 45 minut – to jsou oficiální hodnoty, které u Apple Watch Ultra 3 udává sám Apple. Oproti tomu model Garmin Fenix 8 Pro MicroLED poskytne výdrž až 10 dní (tedy 240 h) v režimu chytrých hodinek. Se zapnutým Always On spadne výdrž na 4 dny, což je vlastně pořád více jak dvakrát tolik, co nabídnou nové Ultry.
Výbava je maximální
Apple Watch Ultra 3 samozřejmě příkladně zapadnou do ekosystému Applu, ten ale hodinky jiných výrobců poměrně znevýhodňuje, takže je to trochu nerovný boj. Garmin se ale snaží, takže pokud přistoupíte na jeho hru skrze aplikaci Garmin Messenger, můžete s hodinkami plnohodnotně komunikovat i bez připojení k telefonu. Musíte mít ale některý z LTE tarifů přímo od Garminu.
Co se týče zdravotních a fitness funkcí, jsou oba modely špičkou v daném segmentu, takže vám ani u jednoho nebude chybět nich zásadního. Je ale třeba počítat s tím, že oba světy jsou hodně odlišné a k mnoha věcem přistupují jinak, i když třeba jde o stejné metriky. U Garminů obecně musíte počítat s využitím aplikace Garmin Connect a popřípadě Connect IQ, což je ale oproti Applu pořád –2 aplikace, což je vlastně výhoda (Apple Watch potřebují aplikace Zdraví, Kondice, Watch a App Store).
Cena je prémiová
Apple Watch Ultra 3 koupíte za 21 990 Kč. Dostanete v nich to nejlepší, co Apple v segmentu chytrých hodinek umí. Oproti nim ale Garmin Fenix 8 Pro MicroLED stojí o poznání více. Zaplatíte za ně 48 990 Kč, na ruce ale budete mít něco unikátního, co nikdo kolem vás. Může za to i jejich dostupnost, která je docela omezená. U nás je nemůžete objednat on-line a musíte si pro ně osobně, na celé Moravě je třeba exkluzivně koupíte jen v Garmin Brno v Olympii, kde je mají skladem.
Pokud se mezi oběma modely rozhodujete, Apple Watch Ultra 3 jsou silný pick pro ty, kdo chtějí výkonné a kompaktní chytré hodinky s širokou ekosystémovou podporou. Garmin Fenix 8 Pro MicroLED je naopak král venkovních dobrodružství, přináší nejjasnější displej na trhu a výdrž, kterou mohou všechny Apple Watch závidět. Obětuje pro to ale tloušťku, váhu a do jisté míry dostupnost.