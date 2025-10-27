Recenze Garmin Venu 4: Stylové hodinky, které nejsou pro každého

Garmin Venu 4 se na první pohled tváří jako dokonalé chytré hodinky – krásné, výkonné, s obrovskou výdrží a funkcemi, které potěší sportovce i technologické nadšence. Ale jakmile si je nasadíte na zápěstí a začnete s nimi žít každodenní život, zjistíte, že idylka má svá úskalí. Stejně jako u všech Garmin hodinek, tedy pokud přecházíte zejména z Apple světa.
Elegance na sportovní způsob
První věc, kterou musíme Garmin Venu 4 přiznat, je jejich velmi atraktivní design. Kulatý AMOLED displej s jemným rozlišením působí luxusně (menší model má 1,2“ displej s rozlišením 390 × 390 pixelů, větší má 1,4“ displej s rozlišením 454 × 454 pixelů), tělo hodinek je lehké a přitom pevné. Luneta i pouzdro je totiž z oceli, jen spodní víčko a odstínění antén z polymeru vyztuženým vlánky. Nabízí se v několika barvách a velikostech (41 a 45 mm), takže si vybere opravdu každý. Silikonový řemínek je příjemný na nošení a hodinky díky němu na ruce téměř necítíte. Displej je čitelný i na slunci, což ocení zejména aktivní uživatelé. Má le jen tři určení intenzity jasu. A má i novou funkci, kterou je hlasový ciferník. Přečte vám tak důležitá data, jako denní čas, zdravotní údaje a na začátku každé hodiny vás může i upozornit na aktuální čas.
iOS elegance vs. Garmin tvrdá data
Uživatelské prostředí vypadá na první pohled moderně a vychází z ustálené podoby, která si nic nezadá s tou u Fenix 8. Rozdíl je tu samozřejmě v tom, že Venu 4 mají jen dvě tlačítka. To vpravo nahoře potvrzuje, to vpravo dole vás naopak vrací. Garmin Venu 4 to ještě kombinují s dotykovým ovládáním. Ačkoliv to na papíře vypadá dobře, ve skutečnosti je těžké si zapamatovat, co se kde nastavuje. Swipy nahoru, dolů, podržení, dvojitý stisk, menu, podmenu… Ovládací logika není zcela intuitivní, což může nové uživatele frustrovat. Ti předchozí tu samozřejmě budou jako doma.
Každá funkce má navíc několik vrstev nastavení – což může být pro technologické geeky skvělé, ale pro běžného uživatele spíš otrava. Místo, abyste si užívali hodinky, často jen hledáte, kde co přenastavit. Pokud jste zvyklí na Apple Watch, které spárujete s iPhonem a vše běží hladce, u Garminu je to přece jen trochu „přes ruku“.
Ke Garmin Venu 4 budete potřebovat dvě aplikace: základní Garmin Connect a doplňkovou Garmin Connect IQ pro stahování aplikací, ciferníků a widgetů. I když to může působit zmatečně, má to svou logiku. Ostatně k Apple Watch potřebujete aplikaci Watch, Zdraví, Kondice a ještě App Store.
Garmin se opravdu snaží prostředí ladit, nedosahuje ale takových efektu a kudrlinek watchOS, a pravděpodobně ani nikdy nebude. Nemusí to nutně vadit, protože tady k tomu tak i přistupujete. Podobně je na tom i nastavení ciferníků. Kulatý displej sice vypadá elegantně, ale pokud chcete mít na obrazovce hodně údajů (např. kompas, výškoměr, počasí), musíte dlouho hledat vhodný design. Většina je tu zaměřená spíše na styl než na praktičnost. Barevné ciferníky často přebíjejí důležité informace a působí nepřehledně. Ale ty nativní hodinkám docela sedí.
Někdy drhne i synchronizace dat, která ne vždy probíhá plynule. Občas se musí aplikace ručně obnovit, občas hodinky „zapomenou“ spárované zařízení. Když vše funguje, je to paráda, ale jakmile nastane zásek, strávíte minuty laděním. na druhou stranu se jedná o nový model, jistě to vyřeší aktualizace. Je to ostatně častější problém produkce společnosti a nic, co by se časem nezlepšilo.
Spánek pod kontrolou? Ne tak docela
Garmin se chlubí pokročilým sledováním spánku. A ano, funkce jako připomenutí večerky podle vlastního plánu, nebo možnost blokace modrého světla působí sympaticky. Hodinky vás nenásilně upozorní, že je čas jít spát, a snaží se vést vás ke zdravějšímu režimu. To oceňujeme, stejně jako automatickou detekci zdřímnutí, poradce, nebo novinku Zdravotní stav, který vlastně kopíruje Životní funkce v Apple Watch.
Garmin měří spánek především pomocí akcelerometru a srdečního tepu. Pokud se moc nehýbete a máte nízký puls, hodinky usoudí, že spíte. Tento problém hlásí i majitelé modelů jako Venu 3, Fenix 7 nebo Epix Pro. Některá vylepšení přinesly aktualizace a přidání senzorů jako měření teploty pokožky, ale přesto není analýza spánku 100% spolehlivá. Jenže u jakých hodinek je? Pomůže zapnutí Pulse Ox, aktualizovat firmware, nebo ručně upravit spánkový záznam.
Ve zdravotních a sportovních funkcí vynikají
Pokud vás zajímá, co Garmin Venu 4 nabízí po zdravotní a sportovní stránce, pak vás čeká velmi příjemné překvapení. Hodinky totiž patří mezi nejlépe vybavené multisportovní modely s důrazem na celkovou tělesnou kondici, regeneraci a prevenci.
Začněme u zdraví. Venu 4 jsou vybavené novým optickým senzorem srdečního tepu (Elevate 5), který kromě klasického tepu dokáže měřit i variabilitu srdečního tepu (HRV), úroveň stresu, dechovou frekvenci, okysličení krve (Pulse Ox) a dokonce i teplotu pokožky. Garmin pak všechny tyto informace sloučí do komplexního přehledu zvaného Zdravotní stav, který vám denně vyhodnotí celkovou tělesnou rovnováhu a už jsme jej zmínili jako jednu z novinek hodinek.
Velkým plusem je také Body Battery – tedy „baterie těla“, která sleduje, kolik energie máte na základě spánku, stresu a aktivity. Díky tomu víte, kdy je čas na trénink a kdy raději zvolnit. Je to už letitá metrika, která je ale základním pilířem toho, proč hodinky vlastně chtít. Nemusíte se prodírat pro někoho složitými daty, tady jasně vidíte, jak na tom jste formou jednoho čísla. Hodinky pomocí metrik jako EPOC nebo VO2 max také vyhodnotí, jestli vaše tělo regenerovalo, je přetrénované, nebo připravené na výkon. V kombinaci s denními doporučeními tréninku získáte poměrně sofistikovaného virtuálního kouče přímo na zápěstí.
Sportovní funkce jdou ještě dál. Garmin nasadil multifrekvenční GPS se SatIQ, která automaticky přepíná mezi režimy tak, aby byla co nejpřesnější a zároveň šetřila baterii. To oceníte jak ve městě, tak v horách. Hodinky podporují přes 30 sportovních režimů – od běhu a jízdy na kole přes plavání, HIIT, silový trénink až po jógu nebo dechová cvičení. Součástí jsou i animovaná cvičení přímo na displeji – skvělá věc pro domácí trénink bez trenéra. Nechybí EKG ani dynamika běhu.
Fanoušci outdooru ocení navigaci po trase (import trasy z telefonu), výškoměr, barometr, kompas i možnost plánovat trasu v provázané aplikaci. Sportovní výkony si navíc můžete označit vlastními poznámkami, zaznamenávat příznaky nemoci nebo si vést „deník regenerace“ – Garmin tak spojuje výkon s osobní pohodou. Zdraví, výkon, regenerace – to vše Garmin Venu 4 propojují do smysluplného celku. Pokud si potrpíte na čísla, grafy a chcete mít přehled o svém těle i tréninku, budete nadšení. Tady mají Apple Watch ještě co dohánět.
Hodinky pro sportovce, ne pro Apple uživatele
Garmin Venu 4 cílí na aktivní uživatele, kteří chtějí podrobné statistiky o svém těle, pohybu, sportu a spánku. A v tomto směru nabízejí výborné možnosti. Pokud se sportu věnujete seriózněji, oceníte detailnost údajů i robustní aplikaci Garmin Connect. Jinými slovy – Garmin Venu 4 nejsou lifestyle hodinky, i když se tak mohou tvářit. Nečekejte plynulou integraci do Apple ekosystému (čemuž do jisté míry brání svými omezeními i sám Apple), bezproblémové spárování nebo přehledné rozhraní. Tohle jsou hodinky pro ty, kteří milují statistiky a nevadí jim složitější cesta k cíli.
Výdrž baterie je naopak jedním z hlavních kladů. My testovali menší 41mm model, a hodinky zde bez Always-On vydrží více jak týden (podle Garminu 10 dní), 3 dny s Always-On i při aktivním používání, což je oproti Apple Watch s jednodenní výdrží značné plus (u většího modelu Garmin uvádí 12 dní a 4 s Always-On). Nejvíc tu samozřejmě žere displej, jde jej ale omezit. Nepotřebujete třeba hodinky gestem rozsvěcet. Když toto vypnete, šetříte drahocenné hodiny. Zklamáním je pořád chybějící bezdrátové nabíjení. Hodinky nabíjíte pomocí speciálního kabelu s proprietárním konektorem.
K tomu tu máte LED světlo, které využijete v mnoha i často nečekaných situacích. S hodinkami můžete i telefonovat, jen je nutné je mít provázané se smartphonem, protože LTE konektivitu nemají. Je tu ale také hlasový asistent, a to jak ten k ovládání hodinek, tak ten k ovládání telefonu. S tím přišly už Fenix 8 a tato funkcionalita se dále propisuje do dalších modelů.
Garmin Venu 4 jsou vizuálně povedené, funkčně extrémně nabité a výdrží nadprůměrné hodinky. Ale také jsou komplexní, místy chaotické a technicky náročné na nastavení. Pokud jste zvyklí na Apple Watch, pravděpodobně vás některé aspekty těchto hodinek zaskočí – a to nemile.
Pro sportovce a nadšence do biometrie jde ale o skvělý nástroj. Ale pro uživatele, kteří chtějí jednoduše krásné chytré hodinky pro každý den, může být Garmin Venu 4 zbytečně komplikovaný společník. Někdy méně znamená více. A Garmin toho nabízí možná až příliš. Nehledě na velikost, startuje model Garmin Venu 4 na částce 13 790 Kč, k dispozici je i varianta s koženým řemenem za 14 990 Kč.
