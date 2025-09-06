Garmin Index Sleep Monitor recenze: Spánkový přeborník

Garmin představil specializované zařízení na trackování spánku, které vám nevadí jako hodinky na zápěstí a poskytne vám tak důležité metriky, na které jste zvyklí. Spadá do řady Index a je to vlastně takový hrudní pás, který si ale dáváte na horní část paže.
Právě s hrudními pásy jde Index Sleep Monitor poměrně dobře zaměnit. Má modul a popruh (i když logicky o poznání kratší), ze kterého jde ten vyndat a popruh tedy následně prát. Dopředu je ale třeba říci, že k ničemu jinému než k trackování spánku, Sleep Monitor úplně nevyužijete, i když i to jde. Na jednu stranu to může být škoda, na druhou je už v názvu produktu jasně řečeno, k čemu má primárně sloužit.
Pro to pohodlí si ho zamilujete
Na výběr jsou dvě velikosti podle průměru vašeho bicepsu. Volba velikosti nemusí být nijak složitá. Pokud nemáte nijak vypracované svaly, stačí vám velikost S-M, protože i tak má poměrně velký přesah v délce. Je to i varianta, kterou jsem s obvodem 27 cm volil já pro test (menší velikost má 32,6 cm, větší 45,2 cm). V balení máte i zobrazeno, jak si monitor na noc „obléct“. Technicky vzato ale může měřit spánek kdekoli, takže klidně na kotníku, jen právě na horní části paže to má být nejpřesnější.
Fotogalerie
Pokud spíte s 51mm Fénixy na zápěstí (a samozřejmě i jinými většími Garminy), není to zrovna pohodlné. Jsou velké, přece jen těžké (modul Sleep Monitoru má jen 14,5 g, i s popruhem je váha 15,8 respektive 20 g), mohou překážet a nemusí měřit přesně – jejich řemen, pokud nemáte ten na suchý zip, není nijak flexibilní, a pokud si jej pro větší pohodlí o něco povolíte, zkreslí to samozřejmě i samotné měření. Sleep Monitor máte ale pořád stejně. Vlastně jsem se přistihl, že jej ani nerozepínám. Co jsem si našel tu ideální velikost, jen jej ráno z ruky stáhnu a večer zase natáhnu.
První noc byla na zvykání, protože jsem přece jen měl na ruce něco nového, co na ní úplně nepatřilo. Druhou už jsem o Monitoru ale vlastně nevěděl. Hodinky si hověly na nočním stolku a Sleep Monitor měřil všechno, co jsem potřeboval, a to při maximálním pohodlí. I když během testu panovaly ty pravé letní teploty, nepozoroval jsem, že bych se pod popruhem nějak výrazně potil (popruh se skládá ze 70 % z nylonu a ze 30 % ze spandexu). Je to samozřejmě materiál na těle navíc, takže to není vyloučeno, protože je ale prodyšný, tak jsem se ráno nevzbudil tak, abych jej měl nějak navlhlý.
Fotogalerie #2
Funkční výbava
Monitor obsahuje optický snímač 5. generace, logicky mu ale chybí funkce měření EKG. Na plastovém modulu nejsou žádná tlačítka, je tu jen klasický dobíjecí Garmin konektor. Mimochodem společnost udává týdenní výdrž a tu také Monitor splňuje. Samozřejmě ale záleží na délce vašeho spánku, protože Garmin uvádí, že pro něho je běžná doba spánku 8 hodin. Pokud spíte nadstandardní čas, bude výdrž samozřejmě kratší. O stavu nabití vás informuje dioda na spodní straně modulu. Pokud svítí červeně, je třeba zařízení dobít, nemusíte tak koukat do aplikace, abyste to zjistili. Ta vám ale pro jistotu při nízkém stavu nabití pošle do telefonu i notifikaci. Garmin vydal Sleep Monitor především pro ty, kteří během spánku nesnesou mít své hodinky na ruce, protože prakticky měří ty stejné hodnoty.
Funkce Garmin Sleep Monitor:
- Sledování spánku včetně jeho fází
- Srdeční tep
- Stav VST
- Variace dechu
- Teplota pokožky
- Pulzní oxymetr
- Body Battery
- Zatížení organizmu
- Zdraví žen
- Chytrý budík
Když máte hodinky na nočním stolku, po ukončení spánku se s nimi data ze Sleep Monitoru synchronizují, takže je vidíte v nich. Pokud si zařízení mezi sebou „promluví“ ještě před vaším přečtením ranní zprávy, tak už v ní máte spánková data zahrnutá. Pokud máte hodinky na ruce, a používáte i Sleep Monitor, tak jsou jím naměřená data primární, tedy ty naměřené v hodinkách se přepíší.
Fotogalerie #3
Můžete si toho všimnout, když stihnete přečíst ranní zprávu dřív, než se mezi sebou zařízení propojí. Zajímavé je, že Monitor mi při zkoušení spaní i s hodinkami na ruce naměřil vždy vyšší hodnoty. To přisuzuji jednoduše tomu, že si hodinky na noc na zápěstí povoluji, aby se mi v nich pohodlněji spalo, a proto nejsou naměřené hodnoty tak přesné.
Garmin do svého spánkového trackeru integroval i funkci chytrého budíku. V aplikaci si nastavíte čas a v jeho rozpětí vás bude Monitor budit podle toho, jakou fází spánku aktuálně spíte. Dělá tak vibracemi, které si jde nastavit ve třech intenzitách, zvuk přítomen není. Dvojím klepnutím do Monitoru budík odložíte o 10 minut, když do něho klepnete 4×, vypnete jej. Pokud ho sundáte ještě před budíkem, tak se samozřejmě spánek ukončí a budík se neaktivuje. Nemusíte nikde nic spouštět ani vypínat, vše funguje automaticky.
Fotogalerie #4
Zajímavé je, že pokud si Monitor z ruky nesundáte, získáte s ním i určité denní metriky, což už jsme nakousli v úvodu. Ne tedy kroky nebo minuty intenzivní aktivity, tepovka, Body Battery, stres, okysličení krve nebo dechová frekvence se bude trackovat pořád.
Kdo si ho koupí?
Jak už bylo řečeno, tak primárně ten, kdo nechce mít hodinky na ruce i v noci, ale nechce přijít o ty důležité metriky spánku, které se započítávají do poměrně zásadních hodnot celkového zdravotního a fitness stavu. Zbaví vás otlaků na zápěstí a případně alergických reakcí, pokud vám vadí nějaký materiál obsažený v řemenu hodinek.
Hodí se ale i těm, kteří hodinky nenosí třeba vůbec, ale používají jen cyklopočítače nebo hodinky Garmin Approach S44, které nemají snímač tepu. Garmin Index Sleep Monitor vás vyjde na 4 190 Kč.