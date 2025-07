Recenze Garmin Venu X1: Jasný zabiják Apple Watch

Když Garmin představil svou novinku Venu X1, mnohé tím zaskočil. Přece jen to není typický model jeho produkce, což určuje především obdélníkový tvar pouzdra hodinek. Na první dobrou tak do světa křičí, že má jít o zabijáka Apple Watch. A v určitých ohledech se mu to daří.

Garmin to zkoušel už dříve, třeba s Venu SQ 2, když se ale podíváte na Venu X1, nemáte pochyb o tom, že právě toto je ten model produkce společnosti, který se nejpopulárnějším chytrým hodinkám na světě podobá nejvíce. A k tomu přihazuje hned několik nej, kterými je jasně přebíjí. Muselo se ale i někde šetřit.

Když se podíváme na nové modely, které Garmin aktuálně dodává na trh, hodně vycházejí z jeho standardních řad. Společným jejich prvkem je ale AMOLED displej, protože společnost pochopila, že na kráse záleží a transflektivní technologie MIP pomalu vyklízí pole. Je vlastně jen otázkou času, než k tomu dojde.

Fotogalerie Garmin Venu X1 1 Garmin Venu X1 2 Garmin Venu X1 3 Garmin Venu X1 4 Garmin Venu X1 5 Garmin Venu X1 6 Garmin Venu X1 7 Garmin Venu X1 8 Garmin Venu X1 9 Garmin Venu X1 11 Garmin Venu X1 12 Garmin Venu X1 13 Garmin Venu X1 14 Vstoupit do galerie

Zároveň vidíme, jak se snaží do svých novinek vyšších řad implementovat pokročilé funkce, které ale nejsou v oblasti zdraví. Jde především o ty telefonní a hlasové. Je to opět tlak od zákazníků, kteří chtějí i v Garmin hodinkách používat ty funkce, které má jejich konkurence. I když v případě telefonování pořád bez LTE a s nutností mít v blízkosti spárovaný telefon, což je i případ Garmin Venu X1.

Ty chtějí stavět na popularitě Apple Watch, zároveň je ale v určitých oblastech jasně přebít. Mají být první volbou pro všechny uživatele Apple světa, kteří nechtějí zas tolik experimentovat, ale chtějí už po té vší nudě něco jiného. A Venu X1 jiné jsou nejen pro ně, ale vlastně i pro fanoušky Garminu. Toto jsme totiž od něho ještě nedostali.

Fotogalerie #2 Garmin Venu X1 15 Garmin Venu X1 16 Garmin Venu X1 17 Garmin Venu X1 18 Garmin Venu X1 19 Garmin Venu X1 20 Garmin Venu X1 21 Garmin Venu X1 22 Garmin Venu X1 23 Garmin Venu X1 24 Garmin Venu X1 25 Garmin Venu X1 26 Garmin Venu X1 27 Vstoupit do galerie

Hned dvě „nej“

Předně jde o pouzdro. I když už jsme zde nějaké obdélníkové pokusy měli, zde se jedná o něco hodně jiného a prémiového. Dokládá to titanové víko na spodní straně a ta tloušťka, kterou Venu X1 strčí do kapsy vlastně všechny velké výrobce chytrých hodinek. Ta je konkrétně 7,9 mm. Od Garminu nic takto tenkého nenajdete, stejně tak ani od Applu nebo od Samsungu. Garmin se tím pádem v oblasti chytrých hodinek veze na aktuálním trendu ztenčování, který však slýcháme zatím především s ohledem na smartphony.

Fotogalerie #3 Garmin Venu X1 28 Garmin Venu X1 29 Garmin Venu X1 30 Garmin Venu X1 31 Garmin Venu X1 32 Garmin Venu X1 33 Garmin Venu X1 34 Vstoupit do galerie

A i když jde tu štíhlou linii jen chválit, má to dvě stinná místa. Rozměry hodinek jsou přímo závislé od doslova obřího dotykového AMOLED displeje. Ten má totiž hned 2 place s rozlišením 448 × 486 pixelů, kdy je větší jak cokoli u Garminu, cokoli u Applu i cokoli u Samsungu, i když je pravda, že s ohledem na Apple Watch Series 10 jsou to jen „drobné“. Ty totiž mají 1,96“ displej, Apple Watch Ultra a Ultra 2 mají 1,92“ displej.

Takže ano, je to super rozhled pro vaše oči a rozlet pro vaše prsty, je ale třeba přiznat, že displej má poněkud větší rámečky, a to především nahoře a dole, které jsou prostě vidět, ať se je snaží Garmin maskovat sebevíc černými ciferníky. Vidět je to zejména v grafice kolem aktivit, kdy se celý rámeček rozsvítí zelenou nebo červenou barvou a vy vidíte, kolik mu zbývá do stran.

Fotogalerie #4 Garmin Venu X1 50 Garmin Venu X1 51 Garmin Venu X1 52 Garmin Venu X1 53 Garmin Venu X1 54 Garmin Venu X1 55 Garmin Venu X1 56 Garmin Venu X1 57 Garmin Venu X1 58 Garmin Venu X1 59 Garmin Venu X1 60 Vstoupit do galerie

Rozměry samotného polymerového pouzdra vyztuženého vláknem jsou 41 × 46 mm. Na někoho to může být moc, na někoho ideál. Já patřím spíš do té první skupiny, ale dokážu s tímto žít. Sice bych si dokázal představit zejména o nějaký ten mm menší výšku, vzhledem k tomu tenkému pouzdru je to ale přijatelné. Ostatně Apple Ultra 2 mají 44 × 49 × 14,4 mm.

Garmin docílil tak tenkého pouzdra i díky tomu, že hodinky nemají žádnou lunetu. Je tu jen opravdu minimálně v krajích zakřivený displej, který už přechází do polymerového pouzdra, což znamená jediné – absence měření EKG. I když je zde snímač Elevate 5, EKG si tak nezměříte, protože nemůžete uzavřít elektrický obvod těla. Sklo displeje je nicméně kryto safírem, takže i když není v pouzdře nijak utopené, nemělo by trpět na poškození – což se nám za tři týdny usilovného testování ani nepodařilo.

Fotogalerie #5 Garmin Venu X1 70 Garmin Venu X1 71 Garmin Venu X1 72 Garmin Venu X1 73 Garmin Venu X1 74 Garmin Venu X1 75 Garmin Venu X1 76 Vstoupit do galerie

Co na to výdrž baterie?

Garmin Venu X1 tedy mají nejtenčí pouzdro a největší displej, což logicky vede k tomu, že tu může být problém s výdrží. Nejtenčí pouzdro znamená malou baterii, největší displej se zase rovná zásadnímu odběru energie. Garmin u Venu X1 udává následující papírové hodnoty výdrže:

Režim chytrých hodinek : až 8 dní (2 dny při trvale zapnutém displeji)

: až 8 dní (2 dny při trvale zapnutém displeji) Režim chytrých hodinek s úsporou baterie : až 11 dní

: až 11 dní Režim GNSS pouze s GPS : až 16 hodin

: až 16 hodin Režim GNSS se všemi systémy : až 14 hodin

: až 14 hodin Režim GNSS se všemi systémy a přehráváním hudby: až 7 hodin

Jak je to reálně? Logicky záleží na vašem použití a nastavení. Když už máte ten AMOLED, tak ho úplně nechcete schovávat, jenže ty dva dny s Always On jsou bez nějakého chození kolem horké kaše tragické. Jenže toto nejsou Apple Watch, kde potřebujete neustále koukat na všechny ty informace, které vám ukazují (a které vám vydrží 18 hodin, což je Applem udávaná hodnota).

V továrním nastavení mají Venu X1 displej na středním jasu, což i tak dost vypaluje oční sítnici. Mé první kroky tedy vedly ke snížení jasu displeje na minimum, kdy tu jsou ale jen tři možnosti. Druhé na řadě bylo vypnutí rozsvěcení displeje gestem, což opravdu nepotřebuji. Všechno důležité vidím na trvale zapnutém displeji, kdy jej aktivuji buď tlačítkem nebo klepnutím prstu do displeje. A tímto se šetří baterie více, než byste čekali.

Fotogalerie #6 Garmin Venu X1 65 Garmin Venu X1 64 Garmin Venu X1 63 Garmin Venu X1 62 Garmin Venu X1 66 Garmin Venu X1 61 Vstoupit do galerie

Snadno se tím dostanu už na přijatelnější 3 dny – zde je důležité říci, že bez omezování. Není to sice zázrak, ale je to lepší než u Apple Watch i než u Galaxy Watch. Takto chci hodinky opravdu mít nastavené, a nic by na tom nezměnilo ani to, kdyby měly větší baterii. Ostatně stejně to mám na 51mm AMOLED Fenix 8 s výdrží nesrovnatelně delší. Po dobu testu s tím žiji vlastně bez problémů, je ale jasné, že to může mnohým uživatelům nějakých starších hodinek vadit, a to zejména těm s MIP displeji. Majitelé konkurence za to ale budou vděční. Mimochodem za 8 hodin spánku mi baterie klesla jen o 5 %, za jeden celý den při běžném používání a s 30m aktivitou to bylo kolem 35 %.

LED a jen dvě tlačítka

Kdyby se Garminu nepodařilo dát do tak tenkého těla LED svítilnu, asi bychom se za to na něho nezlobili a prostě to akceptovali. Ale světe div se, jemu se to podařilo. Subjektivně nemá takovou svítivost jako u Fenix 8, ale čert to vem, hlavně že tu je. K její aktivaci stačí podržet tlačítko Zpět, to je to vpravo dole. Pak už je tu jen Start.

I když je tu systém Fenix 8 hodně podobný, na absenci těch tří tlačítek jsem si chvíli zvykal. Přece jen jsem i Fenix 8 ovládal spíše tlačítky a displejem jen v určitých situacích. Tady však hraje displej prim a vlastně to zase tak nevadí. Může za to fakt, že je obrovský, obdélníkový, a především není nijak utopený, kdy nemá ani nějaké ostré rohy. Ano, prostě jako u Apple Watch.

Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 1 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 2 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 3 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 4 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 5 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 6 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 7 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 8 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 9 Vstoupit do galerie

Fungují zde klasická gesta, kterými můžete ovládat prakticky všechno, tedy i pokud se potřebujete vrátit o krok zpět. Jen k nabídce aktivit a aplikací potřebujete stisknout tlačítko Start (vpravo nahoře). Garmin se naučil dělat i poutavé animace, respektive přechody mezi nabídkami, takže se na to vlastně i docela dobře kouká. Nedosahuje to sice pestrosti watchOS ani Wear OS, ale je to zase o kousek dál.

Vyjmenovávat jednu funkci po druhé asi nemá příliš smysl. Najdete tu prakticky všechno důležité, až tedy na zmíněné EKG. Třeba jako 100 sportovních aktivit, předinstalované mapy TopoActive celého světa (které na tom displeji vypadají prostě skvěle) ale i CourseView s více jak 43 tisíci golfovými hřišti. Potěší pokročilé běžecké metriky, jako skóre běhu do kopce, dynamika běhu, měření výkonu ve wattech atd. Nechybí Hudba, Garmin Pay, detekce nehody, a i aplikace Akcie. Zajímavostí je třeba Kalkulačka nebo pokročilý editor vzhledu hodinek. Mimochodem těch ciferníků je hodně, a jsou docela povedené. Ten hlavní, se kterým jsou ale hodinky prezentovány, je však nejpraktičtější.

Fotogalerie #7 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 10 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 11 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 12 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 13 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 14 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 15 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 16 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 17 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 18 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 19 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 20 Vstoupit do galerie

Kdo si je koupí?

Když Garmin model Venu X1 představil, spadla mi brada. Za prvé jsem to nečekal, za druhé mě překvapily prakticky vším. A musel jsem je prostě zkusit. Každá recenze má končit doporučením, zda se daný produkt hodí nebo nehodí koupit. Tady jde ale o to, do jaké skupiny uživatelů patříte.

Fotogalerie #8 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 21 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 22 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 23 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 24 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 25 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 26 Vstoupit do galerie

Jsou jasnou volbou pro majitele Apple Watch a jiných „hranatých“ hodinek, kteří nechtějí kulaté displeje s osekaným textem. V případě Samsung Galaxy Watch vás osloví, pokud chcete něco á la Apple Watch ale kompatibilní z vaším Android zařízením, přičemž chcete zkusit zcela jiný svět mimo Wear OS (zde se ale možná vyplatí zamyslet se spíš nad Fenix 8). V případě majitelů Garmin hodinek je to rozhodování asi nejtěžší. Komu jsou tu totiž vlastně určeny? Jste-li techničtí nadšenci, tak právě vám!

Vezměte totiž Fenix 8, dejte jim zásadně větší a obdélníkový displej, uberte na voděodolnosti, odstraňte tři tlačítka a dupněte na ně, aby byly opravdu placaté, jak Venu X1 jsou. Já jsem z nich vlastně nadšený. Jako majitel právě hodinek Garmin Fenix 8 si je sice nekoupím, kdybych ale Fenixy neměl, a rozhodoval se mezi nimi nebo touto novinkou, volil bych právě ji. Navíc je levnější.

Fotogalerie #9 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 27 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 28 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 29 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 30 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 31 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 32 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 33 Garmin Venu X1 vs. Apple Watch Series 10 34 Vstoupit do galerie

Garmin Venu X1 vyjdou na 19 990 Kč a jsou k dispozici ve dvou barevných provedeních s velice příjemným nylonovým řemenem na suchý zip. Tohle se Garminu opravdu povedlo a jistě tak jde o jeho dosud nejzajímavější novinku roku 2025.

Garmin Venu X1 koupíte zde