Instagram končí se šifrováním zpráv. Meta získá přístup ke všemu, co si píšete

Instagram se chystá udělat zásadní krok zpět v oblasti bezpečnosti soukromé komunikace. Od 8. května 2026 totiž přestane podporovat koncové šifrování (E2EE) zpráv. Podle oficiálního vyjádření Meta titiž této funkce využívalo jen „velmi málo lidí“ a proto ji nehodlá nadále udržovat. Uživatele, kteří chtějí bezpečnou komunikaci, pak mají přejít na WhatsApp, který šifrování zachovává.
E2EE, tedy koncové šifrování, patří mezi nejdůležitější technologie ochrany digitální komunikace. Zprávy jsou při odeslání zašifrovány přímo v zařízení odesílatele a odemknout je může jen zařízení příjemce. Server služby zprávu pouze přenáší, ale nikdy ji nevidí v čitelné podobě. Na Instagramu nicméně šifrování nebylo aktivní ve výchozím stavu, uživatelé si museli založit speciální šifrovaný chat. Argumentovat tedy jeho „nízkým zájmem“ je spíše forma korporátního alibismu.
Skutečných důvodů odstranění šifrování může být ale hned několik. Jedním z hlavních faktorů je tlak vládních a regulačních orgánů, zejména v otázkách bezpečnosti a ochrany nezletilých. Nešifrovaná komunikace se mnohem snáze monitoruje, lze ji kontrolovat automatizovaně i ručně a v případě potřeby předávat příslušným úřadům. Další motivací může být zkušenost konkurenčního TikToku, který nikdy E2EE neimplementoval právě kvůli bezpečnosti a ochraně dětí, a tlak evropské legislativy v podobě Aktu o digitálních službách (DSA), který vyžaduje proaktivní moderaci obsahu.
Nezanedbatelný je i ekonomický aspekt. Nezašifrované zprávy poskytují Metě prakticky nevyčerpatelný zdroj dat, které lze využít pro analýzu chování uživatelů, zlepšování algoritmů, cílení reklamy, a dokonce pro trénink velkých jazykových modelů.
Pro běžné uživatele to tedy znamená, že od 8. května budou všechny soukromé zprávy na Instagramu přístupné Metě. Kdo chce zachovat soukromí, měl by svou citlivou komunikaci přesunout na jiné platformy, ideálně na WhatsApp nebo ještě lépe na nezávislé aplikace, jako je Signal.