Nejlepší aplikace pro poslech podcastů na iPhonu

Podcasty se těší čím dál větší popularitě, a obsahu tohoto typu velmi rychle přibývá. Společnost Apple vyvinula vlastní nativní aplikaci, na které můžete poslouchat podcasty, a v App Storu najdete plno příslušných aplikací od vývojářů třetích stran. Které aplikace jsou pro poslech podcastů na iOS zařízeních nejlepší?

Podcasty

Nativní Podcasty samozřejmě nabízí v rámci Apple ekosystému hodně možností – příslušnou aplikaci můžete používat na svém iPhonu, iPodu, iPadu, Macu i na Apple TV, Podcasty od Applu skvěle fungují i na Apple Watch. Podobně jako Apple Music nepostrádají ani nativní Podcasty jistý sociální aspekt, umožňující uživatelům mimo jiné objevovat nový obsah. Podcasty ve své nejnovější aktualizaci nabízí vylepšené vyhledávání, umožňují přidávání epizod do fronty nebo vytváření stanic. Když ve spodní liště aplikace Podcasty kliknete na položku „Knihovna“ a zde pak v pravém horním rohu na „Upravit“, zobrazí se vám menu, ve kterém můžete vidět položku s názvem „Nová stanice“. Tato funkce vám umožňuje vytvářet si vlastní stanice podcastů, které poté můžete spouštět za pomoci hlasové asistentky Siri. Apple nicméně své nativní podcasty vylepšuje jen minimálně, a aplikace bude možná některým uživatelům připadat až příliš „základní“.

Spotify

Hudební streamovací službu Spotify jste možná až dosud používali zejména k poslechu hudby. Najdete zde ale také řadu zajímavých podcastů se širokými možnostmi přehrávání, řazení a další správy. Jednou z největších výhod podcastů na Spotify je to, že už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi pro poslech hudby a pro poslech podcastů. Najdete zde drtivou většinu dostupných podcastů, Spotify rovněž nabízí možnost doporučování zajímavého obsahu, možnost řazení jednotlivých epizod do fronty nebo jejich přidávání do vámi vytvořených seznamů skladeb, případně stahování pro offline poslech.

Breaker

Breaker je poměrně inovativní podcastová aplikace, u které je na rozdíl od výše uvedených Podcastů a Spotify značně rozvinutý i její sociální prvek. V aplikaci můžete sledovat své přátele a vzájemně sdílet podcasty, které posloucháte, odebíráte, a které se vám líbí. Breaker umožňuje také komentování pořadů, které posloucháte, a nabídne vám rovněž přehled nejpopulárnějšího obsahu. Platforma Breaker by se v jistém smyslu slova dala označit za sociální síť, která vzájemně propojuje nejen posluchače podcastů, ale také tvůrce jednotlivých pořadů. Příjemnou třešničkou na dortu je skvěle vypadající uživatelské rozhraní. Pokud jste tedy až doposud u podcastů postrádali sociální prvek, určitě si aplikaci Breaker oblíbíte.

Overcast

Aplikace Overcast patří mezi mé oblíbené. Na světě je již od roku 2013, vyznačuje se sympatickým designem, přehledným a snadno ovladatelným uživatelským rozhraním a užitečnými funkcemi. Vzhled aplikace si můžete snadno přizpůsobit, samozřejmostí je možnost vytvoření vlastních seznamů skladeb (respektive epizod podcastů), tvorby a správy odběrů podcastů a přizpůsobení přehrávání. Overcast nabízí také to, čemu říkám „zefektivnění přehrávání“ – tedy možnost automaticky při přehrávání přeskočit v epizodě tichá místa. Upravit si ale můžete také rychlost přehrávání, zvuk a další prvky. V poslední době jsem u aplikace Ovecast zaznamenala problémy s načítáním některých starších epizod podcastů, dá se ale předpokládat, že tvůrci aplikace tuto chybu vyřeší v nejbližší aktualizaci.

Castro

Castro se na první pohled tváří jako víceméně standardní aplikace pro přehrávání a správu podcastů. Kromě klasických funkcí, jako je možnost odběru pořadů a řazení epizod do fronty ale nabízí také jednu unikátní a velmi užitečnou funkci. Touto funkcí jsou pokročilé možnosti správy přehrávání jednotlivých epizod. Ve chvíli, kdy je vydaná nová epizoda vašeho oblíbeného podcastu, se můžete rozhodnout, zda ji zařadíte do fronty k přehrávání nebo zda ji archivujete. Nedojde tak k tomu, že byste byli zbytečně přehlceni obsahem, a zároveň se také vyhnete tomu, že by vám některá z epizod vašeho oblíbeného podcastu v záplavě novinek unikla. Podobně jako Overcast nabízí i Castro možnost přeskočení tichých míst i přizpůsobení přehrávání.

Pocket Casts

Pocket Casts patří na poli podcastových aplikací mezi ostřílené matadory, kteří se v App Storu drží již velmi dlouhou dobu. Může se pochlubit skvěle vypadajícím uživatelským rozhraním, užitečnými funkcemi a bohatými možnostmi přizpůsobení vzhledu, správy i přehrávání. Aplikace je velmi šetrná k baterii vašeho iPhonu, nabízí vám přehled nejpopulárnějších a nejposlouchanějších epizod i celých pořadů, a najdete v ní také tematické sekce. Samozřejmostí je možnost vyhledávání, řazení podcastů podle žánrů nebo filtrování pořadů. Pokud chcete na poli podcastů především objevovat nový, zajímavý obsah, rozhodně byste měli sáhnout po Pocket Casts.