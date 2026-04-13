Apple chystá revoluci! Čtyři chystané verze chytrých brýlí mají změnit úplně všechno

Apple se chystá vstoupit na trh s chytrými brýlemi a chce to udělat ve velkém stylu. Podle Marka Gurmana z Bloombergu aktuálně testuje rovnou čtyři různé tvary obrouček. Cílem je nabídnout luxusní alternativu k již zaběhlé konkurenci. Uvedení na trh by mělo připomínat start prvních Apple Watch v roce 2015. Můžeme se tedy těšit na pestrou nabídku tvarů a barev.
Siri přímo na očích
Nečekejte žádnou rozšířenou realitu. Brýle budou spíše fúzí AirPods a Apple Watch. Budou potřebovat neustálé propojení s iPhonem a nabídnou integrované kamery, mikrofony a senzory. Zvládnou přehrávat hudbu, fotit, předávat notifikace a komunikovat s vylepšenou Siri.
Uživatelské koncepty Apple Glass
Mezi testovanými tvary údajně najdeme masivní i tenké obdélníky. Apple u těla brýlí navíc odmítá levný plast. Místo něj má vsadit na acetát, který působí odolně a prémiově, přičemž na stole jsou barvy jako černá, oceánsky modrá nebo světle hnědá. Fotoaparáty pak dostanou netradiční oválné uspořádání se světelnými indikátory.
Na pulty obchodů by brýle měly dorazit na jaře nebo v létě příštího roku. Za mě je sázka na prémiové materiály přesně ten krok, který Apple potřebuje. Ostatní výrobci sází na plast. Apple chce z chytrých brýlí udělat skutečný módní doplněk, který na ulici okamžitě poznáte. Na druhou stranu prémiové materiály mají u Applu tradičně prémiovou cenovku, o které nyní můžeme pouze spekulovat. Za rok snad budeme moudřejší.