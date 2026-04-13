Apple chystá revoluci! Čtyři chystané verze chytrých brýlí mají změnit úplně všechno

J. Jan Vajdák
Apple se chystá vstoupit na trh s chytrými brýlemi a chce to udělat ve velkém stylu. Podle Marka Gurmana z Bloombergu aktuálně testuje rovnou čtyři různé tvary obrouček. Cílem je nabídnout luxusní alternativu k již zaběhlé konkurenci. Uvedení na trh by mělo připomínat start prvních Apple Watch v roce 2015. Můžeme se tedy těšit na pestrou nabídku tvarů a barev.

Mohlo by vás zajímat

Siri přímo na očích

Nečekejte žádnou rozšířenou realitu. Brýle budou spíše fúzí AirPods a Apple Watch. Budou potřebovat neustálé propojení s iPhonem a nabídnou integrované kamery, mikrofony a senzory. Zvládnou přehrávat hudbu, fotit, předávat notifikace a komunikovat s vylepšenou Siri.

Uživatelské koncepty Apple Glass

apple glass executives preview 5 apple_glass_executives_preview_5
apple glass executives preview 4 apple_glass_executives_preview_4
Apple Smart Glasses FB Apple-Smart-Glasses-FB
Apple Smart Glasses 15 Apple-Smart-Glasses-15
apple glass executives preview 1 apple_glass_executives_preview_1
apple glass executives preview 2 apple_glass_executives_preview_2
apple glass executives preview 3 apple_glass_executives_preview_3
Apple Smart Glasses 14 Apple-Smart-Glasses-14
Apple Smart Glasses 13 Apple-Smart-Glasses-13
Apple Smart Glasses 12 Apple-Smart-Glasses-12
Apple Smart Glasses 11 Apple-Smart-Glasses-11
Apple Smart Glasses 6 Apple-Smart-Glasses-6
Apple Smart Glasses 7 Apple-Smart-Glasses-7
Apple Smart Glasses 1 Apple-Smart-Glasses-1
Apple Smart Glasses 2 Apple-Smart-Glasses-2
Apple Smart Glasses 3 Apple-Smart-Glasses-3
Apple Smart Glasses FB Apple-Smart-Glasses-FB
Apple Smart Glasses 5 Apple-Smart-Glasses-5
Apple Smart Glasses 5 Apple-Smart-Glasses-5
Apple Smart Glasses 8 Apple-Smart-Glasses-8
Apple Smart Glasses 7 Apple-Smart-Glasses-7
Apple Smart Glasses 1 Apple-Smart-Glasses-1
Apple Smart Glasses 11 Apple-Smart-Glasses-11
Apple Smart Glasses 2 Apple-Smart-Glasses-2
Apple Smart Glasses 6 Apple-Smart-Glasses-6
Apple Smart Glasses 13 Apple-Smart-Glasses-13
Apple Smart Glasses 15 Apple-Smart-Glasses-15
Apple Smart Glasses 12 Apple-Smart-Glasses-12
Apple Smart Glasses 3 Apple-Smart-Glasses-3
Apple Smart Glasses 10 Apple-Smart-Glasses-10
Apple Smart Glasses 9 Apple-Smart-Glasses-9
Apple Smart Glasses 14 Apple-Smart-Glasses-14
Mezi testovanými tvary údajně najdeme masivní i tenké obdélníky. Apple u těla brýlí navíc odmítá levný plast. Místo něj má vsadit na acetát, který působí odolně a prémiově, přičemž na stole jsou barvy jako černá, oceánsky modrá nebo světle hnědá. Fotoaparáty pak dostanou netradiční oválné uspořádání se světelnými indikátory.

Mohlo by vás zajímat

Na pulty obchodů by brýle měly dorazit na jaře nebo v létě příštího roku. Za mě je sázka na prémiové materiály přesně ten krok, který Apple potřebuje. Ostatní výrobci sází na plast. Apple chce z chytrých brýlí udělat skutečný módní doplněk, který na ulici okamžitě poznáte. Na druhou stranu prémiové materiály mají u Applu tradičně prémiovou cenovku, o které nyní můžeme pouze spekulovat. Za rok snad budeme moudřejší.

Související



