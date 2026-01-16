Zavřít reklamu

První chytré Apple brýle mají změnit trh! Co je katapultuje mezi hity?

Apple Vision Pro
Martin Hradecký
Trh s chytrými brýlemi poháněnými umělou inteligencí se chystá na obrovský růst – a Apple Glasses mají být hlavním katalyzátorem. Podle nové analýzy společnosti Smart Analytics Global (SAG) se už rok 2026 stane zlomovým obdobím pro tuto kategorii. Opravdový průlom má ale nastat s příchodem Apple brýlí kolem roku 2027. Zpráva SAG předpovídá, že prodeje AI brýlí vzrostou z 6 milionů v roce 2025 na 20 milionů kusů v roce 2026. S příchodem Applu se očekává další skok. Důvodem mají být tři klíčové přednosti, které Apple podle analytiků přinese.

apple glass executives preview 1 apple_glass_executives_preview_1
apple glass executives preview 2 apple_glass_executives_preview_2
apple glass executives preview 3 apple_glass_executives_preview_3
apple glass executives preview 4 apple_glass_executives_preview_4
apple glass executives preview 5 apple_glass_executives_preview_5
apple glass executives preview 6 apple_glass_executives_preview_6
apple glass executives preview 7 apple_glass_executives_preview_7
apple glass executives preview 9 apple_glass_executives_preview_9
Design, styl a propojení: tři klíče k úspěchu

Apple Glasses mají těžit z toho, co Applu pomohlo uspět s Apple Watch: špičkový průmyslový design, módní atraktivita a hluboká integrace do Apple ekosystému. Tyto tři faktory by podle SAG měly brýle dostat mezi mainstreamové uživatele a vytvořit zcela novou kategorii osobní techniky. I přesto, že tým průmyslového designu Applu od dob Apple Watch prošel změnami – odešel například Jony Ive – značka si stále udržuje silnou reputaci v oblasti hardwaru. A právě to má být v segmentu brýlí klíčové.

Apple Smart Glasses 4 Apple-Smart-Glasses-4
Apple Smart Glasses 12 Apple-Smart-Glasses-12
Apple Smart Glasses 3 Apple-Smart-Glasses-3
Apple Smart Glasses 14 Apple-Smart-Glasses-14
Apple Smart Glasses 6 Apple-Smart-Glasses-6
Apple Smart Glasses 13 Apple-Smart-Glasses-13
Apple Smart Glasses 15 Apple-Smart-Glasses-15
Apple Smart Glasses 9 Apple-Smart-Glasses-9
Apple Smart Glasses 10 Apple-Smart-Glasses-10
Apple Smart Glasses 2 Apple-Smart-Glasses-2
Apple Smart Glasses 8 Apple-Smart-Glasses-8
Apple Smart Glasses 7 Apple-Smart-Glasses-7
Apple Smart Glasses 11 Apple-Smart-Glasses-11
Apple Smart Glasses 5 Apple-Smart-Glasses-5
Apple Smart Glasses FB Apple-Smart-Glasses-FB
Brýle nenahradí telefon. Budou žít vedle něj

Podle SAG chytré brýle nevytlačí chytré telefony, ale budou s nimi koexistovat. V roce 2030 by měl trh dosáhnout 75 milionů kusů ročně. Od roku 2028 se očekává dominance brýlí s HUD (heads-up display), tedy průhledovým displejem přímo před očima. Apple tak podle analytiků nechystá revoluci, která by nahradila iPhone, ale spíše přirozené rozšíření současného portfolia. A to v designovém provedení, které si lidé skutečně budou chtít nasadit na obličej.

.