První chytré Apple brýle mají změnit trh! Co je katapultuje mezi hity?

Trh s chytrými brýlemi poháněnými umělou inteligencí se chystá na obrovský růst – a Apple Glasses mají být hlavním katalyzátorem. Podle nové analýzy společnosti Smart Analytics Global (SAG) se už rok 2026 stane zlomovým obdobím pro tuto kategorii. Opravdový průlom má ale nastat s příchodem Apple brýlí kolem roku 2027. Zpráva SAG předpovídá, že prodeje AI brýlí vzrostou z 6 milionů v roce 2025 na 20 milionů kusů v roce 2026. S příchodem Applu se očekává další skok. Důvodem mají být tři klíčové přednosti, které Apple podle analytiků přinese.
Design, styl a propojení: tři klíče k úspěchu
Apple Glasses mají těžit z toho, co Applu pomohlo uspět s Apple Watch: špičkový průmyslový design, módní atraktivita a hluboká integrace do Apple ekosystému. Tyto tři faktory by podle SAG měly brýle dostat mezi mainstreamové uživatele a vytvořit zcela novou kategorii osobní techniky. I přesto, že tým průmyslového designu Applu od dob Apple Watch prošel změnami – odešel například Jony Ive – značka si stále udržuje silnou reputaci v oblasti hardwaru. A právě to má být v segmentu brýlí klíčové.
Brýle nenahradí telefon. Budou žít vedle něj
Podle SAG chytré brýle nevytlačí chytré telefony, ale budou s nimi koexistovat. V roce 2030 by měl trh dosáhnout 75 milionů kusů ročně. Od roku 2028 se očekává dominance brýlí s HUD (heads-up display), tedy průhledovým displejem přímo před očima. Apple tak podle analytiků nechystá revoluci, která by nahradila iPhone, ale spíše přirozené rozšíření současného portfolia. A to v designovém provedení, které si lidé skutečně budou chtít nasadit na obličej.