Apple uklidňuje jablíčkáře: S vydáním nové Siri letos stále počítáme

Apple znovu potvrdil, že chytřejší a výrazně schopnější verze Siri dorazí v roce 2026. Reagoval tak na spekulace agentury Bloomberg, podle kterých má mít vývoj zpoždění a nové funkce se nestihnou včas dostat do iOS 26.4. Oficiálně ale žádný skluz neexistuje – Apple veřejně slíbil pouze rok 2026. A ten stále běží.
Siri má přijít v roce 2026. A Apple si zatím kryje záda
Podle vyjádření pro CNBC Apple nadále plánuje uvedení nové generace Siri v roce 2026. To je důležité hlavně proto, že po zprávě Bloombergu akcie společnosti během jediného dne klesly o pět procent – investoři začali být nervózní nejen kvůli údajnému zpoždění Siri, ale i kvůli tlaku americké FTC na Apple News. Realita je ale o něco méně dramatická. Apple nikdy veřejně neřekl, že Siri přijde na jaře 2026 nebo konkrétně s iOS 26.4. Jen interně se podle zákulisních informací počítalo s tím, že by mohla být součástí právě této aktualizace. Pokud se tedy nestihne iOS 26.4, může se objevit až v iOS 26.5 – nebo klidně až v iOS 27, který dorazí tradičně v září 2026. Z pohledu komunikace je to vlastně typický Apple: veřejně slíbí širší časový rámec a konkrétní milníky si nechá pro sebe.
Co má nová Siri vlastně umět?
Apple poprvé naznačil velkou proměnu Siri už v červnu 2024. Tehdy představil tři klíčové pilíře nové generace:
- Onscreen awareness – tedy schopnost rozumět tomu, co máte aktuálně na displeji
- Personal context – hlubší práce s osobními daty a historií
- Schopnost pracovat napříč aplikacemi
Právě poslední bod je podle mě naprosto zásadní. Pokud Siri opravdu zvládne kombinovat akce mezi aplikacemi bez toho, aby uživatel musel všechno ručně potvrzovat, může to být největší posun od jejího uvedení v roce 2011.
Upřímně – současná Siri je v roce 2026 už dost pozadu za konkurencí. Většinu času ji používám jen na nastavení budíku, časovače nebo zapnutí světel přes HomeKit. Jakmile po ní chci něco složitějšího, často odpoví „Tady je, co jsem našla na webu“. A to je přesně ten moment, kdy si říkám, že Apple musí přijít s něčím zásadním.
Problém? Rychlost a nespolehlivost
Podle zákulisních informací má mít testovaná verze nové Siri dva hlavní problémy:
- Občas nesprávně zpracuje dotaz
- Reaguje příliš pomalu
A tady se dostáváme k jádru věci. Pokud Apple integruje hlubší prvky Apple Intelligence přímo do systémové asistentky, nemůže si dovolit, aby odpověď trvala několik sekund nebo byla nepřesná. Siri je nástroj, který musí působit okamžitě a jistě. Jakmile uživatel dvakrát za sebou dostane špatnou odpověď, přestane ji používat. Osobně si myslím, že Apple raději vydá funkce postupně v několika aktualizacích, než aby riskoval fiasko při velkém jednorázovém uvedení.
iOS 26.4 už brzy napoví víc
První beta iOS 26.4 by měla dorazit už v následujících týdnech. Ta napoví, jestli se alespoň část nových funkcí objeví už na jaře, nebo jestli Apple skutečně počká na pozdější aktualizace v průběhu roku 2026.
Je také možné, že některé funkce (například pokročilé vyhledávání na webu nebo generování obrázků) přijdou dříve, zatímco komplexní práce s osobním kontextem se odloží.
A tady bych byla opatrný á jako uživatel. Čím víc bude Siri pracovat s osobními daty, tím důležitější bude otázka soukromí a lokálního zpracování dat – což je oblast, kde si Apple tradičně dává záležet.
Zdržení, nebo jen realita vývoje?
Zvenčí to může působit jako další zpoždění v oblasti AI. Ale formálně vzato Apple svůj slib zatím porušit nemůže – rok 2026 teprve běží a iOS 27 vyjde až v září.
Za sebe ale řeknu jedno: pokud má být nová Siri opravdu tou zásadní evolucí, raději si počkám o pár měsíců déle. Apple nemá prostor na polovičaté řešení. Teď půjde hlavně o to, jestli se Applu podaří vyvinout takovou Siri, která nebude jen hezčí prezentací na keynote, ale skutečně použitelným nástrojem v každodenním životě. A to je výzva, kterou si v roce 2026 nemůže dovolit nezvládnout.