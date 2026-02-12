Zavřít reklamu

Nová Siri opět v problémech! Její jarní vydání se nejspíš opět odkládá

Jiří Filip
Nová verze Siri, kterou Apple velkolepě oznámil spolu s Apple Intelligence na WWDC 2024, se snad zakletá. Po odložení jejího vydání z jara 2025 na pozdější termín a několika dalších odsunech to totiž vypadalo, že se jí konečně dočkáme letos na jaře v iOS 26.4, avšak i to se začíná zdát jako nesplnitelný cíl. Tvrdí to alespoň zdroje agentury Bloomberg, podle kterých narazil Apple při testování na zásadní problémy, které si nejspíš vyžádají další odsunutí vydání. 

To by sice nemuselo být už tak razantní, nicméně na druhou stranu by jen podtrhlo to, o čem se hovoří již dlouho – tedy, že si Apple s novou Siri jednak ukousl příliš velké sousto a jednak ukazuje, že v AI závodě konkurenci nestačí. Co přesně se při testování stalo sice zatím nevíme, šušká se však o tom, že vydání nové Siri má být buď částečně, nebo v horším případě zcela přesunuto až do iOS 26.5, popřípadě až do iOS 27. Pokud se ale Applu podaří vše vyřešit zavčas, samozřejmě stále existuje i reálná šance na vydání v iOS 26.4, byť vzhledem k tomu, že se šušká o odkladu, je pravděpodobnost vydání dřív docela malá. 

Že se s odložením vydání interně počítá naznačuje i to, že vývojáři Applu měli údajně instrukce, že v interních verzích iOS 26.4 a 26.5 mají být k dispozici přepínače, které (de)aktivují personalizovanou Siri a řadu dalších funkcí v čele s přístupem k uživatelským datům. Sám Bloomberg však podotýká, že je situace stále ještě nejasná a jelikož jde Applu o to, aby šly funkce spojené se Siri ven co nejdříve, udělá bezesporu vše, co bude v jeho silách, aby výsledek jejich práce v co nejlepší formě vyšel hned, jak to jen bude možné. My v redakci však zastáváme názor, že bude lepší vyčkat, než abychom dostali paskvil, který bude Apple následně dlouho opravovat. 

