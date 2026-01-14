Unikly detaily o nové Siri poháněné Googlem! Je na co se těšit

Apple a Google tento týden potvrdily, že budoucí verzi Siri bude z části pohánět model Gemini. Teď se navíc objevují další detaily, které naznačují, co přesně by tato změna mohla přinést v praxi. Podle informací serveru The Information se totiž Apple chystá udělat ze Siri asistenta, který bude výrazně osobnější, schopnější a hlavně použitelnější než dnes, což je rozhodně dobrá zpráva.
První větší posun Siri by se měl odehrát už letos na jaře s vydáním iOS 26.4, jehož součástí má být právě i její vylepšení. Zdroje The Information tvrdí, že by právě díky Google měla nová Siri zvládat odpovídat na faktické otázky přirozenějším, konverzačním stylem a neměla by se ztrácet ani u složitějších dotazů. Vedle toho se mluví o schopnosti vyprávět delší příběhy, reagovat empatičtěji a v určitých situacích nabídnout i jakousi formu emocionální podpory, což je oblast, do které Apple zatím vstupoval jen velmi opatrně. Nicméně vzhledem k tomu, že už roky ukazuje, že mu o duševní zdraví uživatelů jde ať už skrze přidání aplikace Deník nebo nejrůznější meditační výzvy na Apple Watch, dává tento směr smysl. Z praktického hlediska má pak Siri zvládnout víc konkrétních úkolů, kdy například pomůže s plánováním cest, rezervacemi nebo vytvořením dokumentu v aplikaci Poznámky. Typickým příkladem má být třeba automatické sepsání receptu podle informací, které si Siri sama poskládá z kontextu dotazu.
Další funkce si Apple podle všeho schovává až na červen, kdy je má představit na konferenci WWDC. Tam by mělo dojít i na schopnost pamatovat si předchozí konverzace a pracovat s nimi, případně nabízet proaktivní návrhy na základě dat z aplikací, jako je Kalendář. Jinými slovy, Siri by se měla přestat chovat jako jednoduchý hlasový nástroj a začít víc chápat, co se na iPhonu skutečně děje, což by její využitelnost posunulo na nový level.
Zajímavé je také to, že aktuální prototyp této nové Siri údajně nenese žádné viditelné označení Googlu ani Gemini. Apple má mít navíc možnost model dále ladit a přizpůsobovat tak, aby odpovědi odpovídaly jeho vlastnímu stylu a filozofii. Pro uživatele by tak změna měla být vnímatelná spíš jako velký posun Siri než jako příchod cizí technologie. Jinými slovy, určitě se není třeba obávat toho, že ze Siri vznikne druhá Gemini.
S trochou nadsázky však lze říci, že pokud bude asistentka dobře funkční, uživatelé by Applu odpustili už snad vše. Ten totiž odhalil novou, personalizovanější Siri už na WWDC 2024, ale finální uvedení se mezitím několikrát posouvalo. Aktuálně se počítá s tím, že základ nové Siri dorazí s iOS 26.4 někdy v březnu nebo dubnu. Některé pokročilejší schopnosti si však podle dostupných informací Apple nechá až na iOS 27. Čekání je tedy extrémně dlouhé a proto budou jablíčkáři nejspíš rádi de facto za cokoliv funkčního a co nejvíc blízkého tomu, na co Apple v létě 2024 lákal. A pokud se tyto plány Applu naplní, může jít o největší proměnu Siri od jejího uvedení a hlavně o první moment po dlouhých letech, kdy začne Apple v oblasti hlasových asistentů znovu dohánět to, co mu konkurence dávno utekla. A kdo ví, třeba se bude jednat i o odrazový můstek pro zařazení podpory češtiny, na což čekáme jako na smilování.