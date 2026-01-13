Apple propojuje síly s Googlem! Co to znamená pro budoucnost Siri?

Společnosti Apple a Google oficiálně oznámily strategické partnerství, které může výrazně ovlivnit budoucnost umělé inteligence v jablečných produktech. V rámci víceleté spolupráce budou příští generace tzv. Apple Foundation Models postaveny na modelech Google Gemini a jeho cloudové infrastruktuře. Tyto technologie mají stát v základu nových funkcí platformy Apple Intelligence, včetně výrazně personalizovanější verze Siri. Podle společného prohlášení obou technologických gigantů má spolupráce Applu umožnit nabídnout „inovativní nové zážitky“. Konkrétní funkce však zatím zveřejněny nebyly. Není proto jasné, zda se Gemini zapojí i do stávajících nástrojů Apple Intelligence, jako jsou Writing Tools, Image Playground nebo shrnutí oznámení. Apple v tuto chvíli pouze potvrzuje, že nové možnosti budou postupně rozšiřovány.
Fotogalerie
Důležitým bodem oznámení je důraz na ochranu soukromí. Apple zdůrazňuje, že Apple Intelligence bude i nadále fungovat přímo na zařízeních uživatelů a na serverech Private Cloud Compute, které mají splňovat přísné standardy ochrany dat. Partnerství s Googlem tak podle Applu nemění jeho dlouhodobý postoj k minimalizaci sdílení uživatelských informací. Nejviditelnější změnou má být nová, osobnější Siri, která se očekává s aktualizací iOS 26.4 na jaře letošního roku. Siri má lépe chápat osobní kontext uživatele, reagovat na obsah zobrazený na obrazovce a nabídnout hlubší ovládání jednotlivých aplikací. Apple již dříve ukázal příklad, kdy se Siri dokáže dotazovat na letové informace nebo plán oběda na základě dat z Mailu a Zpráv.