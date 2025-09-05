Apple může jen tiše závidět! Google Gemini přináší revoluci v chytré domácnosti

Apple čelí stále silnější kritice za to, že v oblasti AI ztrácí krok. Nově oznámené plány Googlu se službou Gemini for Home tento problém ještě více umocňují. A to zejména v segmentu chytré domácnosti, kde Siri působí stále více zastarale. Google představil Gemini for Home jako nástupce Google Asistenta pro chytrá zařízení. Podle společnosti je nová platforma „výkonnější a snadněji použitelná“ díky využití pokročilého usuzování, inferencí a vyhledávacích schopností nejmodernějších jazykových modelů. Uživatelé stále oslovují asistenta frází „Hey Google“, avšak místo pevně daných příkazů mohou využívat mnohem přirozenější formulace.
Gemini dokáže reagovat na komplexní pokyny typu „zhasni všechna světla kromě mé ložnice“ nebo „přehraj tu píseň z letního trháku o závodních autech.“ Navíc umí řetězit více příkazů dohromady. Například „ztlum světla a nastav teplotu na 22 stupňů.“ Tuto funkci Apple slibuje roky, ale Siri ji stále nepodporuje. Google navíc posouvá hranice definice chytré domácnosti. Gemini for Home zvládne úkoly jako „přidej ingredience na pravou italskou lasagne do nákupního seznamu,“ či „nastav časovač na uvaření vajec“ nebo „mám špenát, vejce, cream cheese a uzeného lososa. Pomoz mi z toho uvařit chutné jídlo.“ Podle Googlu začne postupná náhrada Google Asistenta novým Gemini for Home už 1. října. Aktualizace dorazí jak na stávající chytré reproduktory a displeje, tak na nově uvedené modely.