Zavřít reklamu

Apple může jen tiše závidět! Google Gemini přináší revoluci v chytré domácnosti

Ostatní články
Jan Vajdák
0

Apple čelí stále silnější kritice za to, že v oblasti AI ztrácí krok. Nově oznámené plány Googlu se službou Gemini for Home tento problém ještě více umocňují. A to zejména v segmentu chytré domácnosti, kde Siri působí stále více zastarale. Google představil Gemini for Home jako nástupce Google Asistenta pro chytrá zařízení. Podle společnosti je nová platforma „výkonnější a snadněji použitelná“ díky využití pokročilého usuzování, inferencí a vyhledávacích schopností nejmodernějších jazykových modelů. Uživatelé stále oslovují asistenta frází „Hey Google“, avšak místo pevně daných příkazů mohou využívat mnohem přirozenější formulace.

Mohlo by vás zajímat

Gemini dokáže reagovat na komplexní pokyny typu „zhasni všechna světla kromě mé ložnice“ nebo „přehraj tu píseň z letního trháku o závodních autech.“ Navíc umí řetězit více příkazů dohromady. Například „ztlum světla a nastav teplotu na 22 stupňů.“ Tuto funkci Apple slibuje roky, ale Siri ji stále nepodporuje. Google navíc posouvá hranice definice chytré domácnosti. Gemini for Home zvládne úkoly jako „přidej ingredience na pravou italskou lasagne do nákupního seznamu,“ či „nastav časovač na uvaření vajec“ nebo „mám špenát, vejce, cream cheese a uzeného lososa. Pomoz mi z toho uvařit chutné jídlo.“ Podle Googlu začne postupná náhrada Google Asistenta novým Gemini for Home už 1. října. Aktualizace dorazí jak na stávající chytré reproduktory a displeje, tak na nově uvedené modely.

Home Widget for HomeKit LsA 29 Home Widget for HomeKit LsA 29
Home Widget for HomeKit LsA 30 Home Widget for HomeKit LsA 30
Home Widget for HomeKit LsA 31 Home Widget for HomeKit LsA 31
Home Widget for HomeKit LsA 32 Home Widget for HomeKit LsA 32
Home Widget for HomeKit LsA 33 Home Widget for HomeKit LsA 33
Home Widget for HomeKit LsA 34 Home Widget for HomeKit LsA 34
Home Widget for HomeKit LsA 35 Home Widget for HomeKit LsA 35
Home Widget for HomeKit LsA 36 Home Widget for HomeKit LsA 36
Home Widget for HomeKit LsA 37 Home Widget for HomeKit LsA 37
Home Widget for HomeKit LsA 38 Home Widget for HomeKit LsA 38
Home Widget for HomeKit LsA 40 Home Widget for HomeKit LsA 40
Home Widget for HomeKit LsA 41 Home Widget for HomeKit LsA 41
Home Widget for HomeKit LsA 42 Home Widget for HomeKit LsA 42
Home Widget for HomeKit LsA 43 Home Widget for HomeKit LsA 43
Home Widget for HomeKit LsA 44 Home Widget for HomeKit LsA 44
Home Widget for HomeKit LsA 45 Home Widget for HomeKit LsA 45
Home Widget for HomeKit LsA 46 Home Widget for HomeKit LsA 46
Home Widget for HomeKit LsA 47 Home Widget for HomeKit LsA 47
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.