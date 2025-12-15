První chytré Apple brýle se blíží! Co všechno zatím víme?

Už příští rok bychom se mohli dočkat nového přírůstku do portfolia Applu – chytrých brýlí nazývaných Apple Glasses. Podle nejnovějších spekulací půjde o zařízení, které kombinuje hlasové ovládání, fotoaparáty, Apple Intelligence a stylové zpracování. A to vše bez displeje.
Funkce, které můžeme očekávat
Chytré brýle nejsou úplnou novinkou – Google Glass nebo Ray-Ban Meta už prošlapaly cestu. Apple však zřejmě chystá vlastní interpretaci, založenou na AI a integraci s iPhonem. Zde jsou hlavní spekulované funkce:
- Nový energeticky úsporný čip (pravděpodobně bude vycházet z Apple Watch)
- Více kamer pro focení a natáčení videa
- Vizuální inteligence: rozpoznání toho, na co se díváte
- Hlasové ovládání pomocí Siri
- Vestavěné reproduktory pro přehrávání a odpovědi Siri
- Párování s iPhonem – podobně jako Apple Watch
- Základní funkce pro sledování zdraví
- Různé styly – brýle jako módní doplněk
Bez displeje, ale s mozkem
Na rozdíl od Vision Pro nebudou první Apple Glasses vybaveny displejem. Místo toho mají spoléhat na kombinaci kamer a hlasového rozhraní. Díky vizuální inteligenci budou brýle vědět, na co se uživatel dívá, a dokáží podle toho nabídnout relevantní informace – například identifikovat objekt, osobu nebo produkt.
Velkou roli sehraje i Siri, která má projít zásadním upgradem právě díky Apple Intelligence. Uživatelé tak budou moci s brýlemi přirozeně komunikovat hlasem, aniž by museli cokoli mačkat nebo sledovat displej.
Integrace s iPhonem a zdravím
Apple Glasses budou příslušenstvím pro iPhone, což umožní přesun části výpočetních úloh do telefonu. Díky tomu mohou být brýle menší, lehčí a energeticky úspornější. Apple navíc zvažuje integraci zdravotních funkcí – i když zatím nevíme přesně jakých.
Fotogalerie
Design bude opět hrát klíčovou roli – stejně jako u Apple Watch, i zde se očekávají různé stylové varianty, které osloví jak technické nadšence, tak módně orientované uživatele.
Kdy se dočkáme?
Podle dostupných zpráv Apple Glasses představí v roce 2026, ale na trhu se mohou objevit až v roce 2027. První verze nebude mít displej, ale Apple už údajně pracuje i na prémiové variantě s obrazovkou. Pokud se Applu podaří nabídnout bezproblémovou integraci s iPhonem, mohlo by jít o další příklad strategie „ne první, ale nejlepší“.