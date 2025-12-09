Google předběhne Apple. Své chytré brýle ukáže už příští rok!

Google oficiálně oznámil vývoj dvou modelů chytrých brýlí s umělou inteligencí, které plánuje uvést na trh v roce 2026. Oba modely nabídnou pokročilé funkce díky integraci s asistentem Google Gemini a budou cílit na styl, komfort i praktičnost.
Dva modely: bez displeje i s integrovaným zobrazováním
První typ AI brýlí nabídne bezobrazovkový provoz – komunikace probíhá skrze vestavěné reproduktory, mikrofony a kameru. Uživatelé budou moci pořizovat fotografie a pokládat otázky ohledně okolí, přičemž Gemini poskytne odpovědi v reálném čase.
Druhý model bude navíc obsahovat displej v čočkách, který zobrazí například navigační pokyny nebo živé titulky překladů. Oba modely budou propojené se smartphonem, kde probíhá hlavní zpracování dat. Operačním systémem bude Android XR, platforma Googlu pro nositelnou elektroniku.
Styl i konkurence pro Apple a Meta
Na vývoji brýlí se Google podílí se společností Samsung, a zároveň spolupracuje s výrobci stylových brýlí jako Warby Parker a Gentle Monster. Cílem je vytvořit lehké, elegantní a pohodlné brýle, které bude možné nosit celý den.
Fotogalerie
Google tak vstupuje do rostoucího trhu, kde už dnes působí Meta se svými modely Ray-Ban a Oakley s AI, a zároveň se očekává, že Apple v roce 2026 představí své první AI brýle. Konkurenční boj se tak přesune z telefonů na obličej – a AI v něm bude hrát hlavní roli.
Google svoje první brýle představil před mnoha lety, takže nějaké zkušenosti určitě má. AI má již široce integrované, takže pokud se povede design, může z toho být po dlouhé době wow produkt. Meta má také velký potenciál. Jen nevím co mezi touto konkurencí chce nabídnout Apple.