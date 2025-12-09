Zavřít reklamu

Google předběhne Apple. Své chytré brýle ukáže už příští rok!

Apple Vision Pro
Martin Hradecký
1

Google oficiálně oznámil vývoj dvou modelů chytrých brýlí s umělou inteligencí, které plánuje uvést na trh v roce 2026. Oba modely nabídnou pokročilé funkce díky integraci s asistentem Google Gemini a budou cílit na styl, komfort i praktičnost.

TAS XR Blog Header 1.width 2200.format webp

Dva modely: bez displeje i s integrovaným zobrazováním

První typ AI brýlí nabídne bezobrazovkový provoz – komunikace probíhá skrze vestavěné reproduktory, mikrofony a kameru. Uživatelé budou moci pořizovat fotografie a pokládat otázky ohledně okolí, přičemž Gemini poskytne odpovědi v reálném čase.

Druhý model bude navíc obsahovat displej v čočkách, který zobrazí například navigační pokyny nebo živé titulky překladů. Oba modely budou propojené se smartphonem, kde probíhá hlavní zpracování dat. Operačním systémem bude Android XR, platforma Googlu pro nositelnou elektroniku.

Styl i konkurence pro Apple a Meta

Na vývoji brýlí se Google podílí se společností Samsung, a zároveň spolupracuje s výrobci stylových brýlí jako Warby Parker a Gentle Monster. Cílem je vytvořit lehké, elegantní a pohodlné brýle, které bude možné nosit celý den.

chytré brýle dusk chytre_bryle_dusk12
chytré brýle dusk chytre_bryle_dusk9
Chytré brýle OPPO Oppo chytre bryle 1
Chytré brýle OPPO Oppo chytre bryle 6
chytré brýle dusk chytre_bryle_dusk5
meta bryle ray ban meta bryle ray-ban
Vstoupit do galerie

Google tak vstupuje do rostoucího trhu, kde už dnes působí Meta se svými modely Ray-Ban a Oakley s AI, a zároveň se očekává, že Apple v roce 2026 představí své první AI brýle. Konkurenční boj se tak přesune z telefonů na obličej – a AI v něm bude hrát hlavní roli.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.