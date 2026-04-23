iPhone 18 bude horší, než čekáte! Na těchto 2 věcech bude Apple šetřit

Zatímco jsme byli roky zvyklí na to, že každá nová generace iPhone přináší alespoň drobný posun vpřed, přičemž loňský iPhone 17 udělal naopak posun opravdu zásadní, u iPhone 18 se začíná čím dál víc šuškat o pravém opaku. Podle úniků má totiž přijít hned o dvě klíčové věci, a to kvůli snaze udržet cenu na uzdě. Že se chce Apple vydat touto cestou jsme vás na našem magazínu informovali již před pár dny s tím, že nyní jsou k dispozici konkrétní detaily. S těmi přišel před pár hodinami spolehlivý leaker Fixed Focus Digital.
První na ráně má být displej. Zatímco iPhone 17 přinesl 6,3“ panel s ProMotion a vysokým jasem, u iPhone 18 tomu tak nebude. Zdroje leakera hovoří například o snížení maximálního jasu, ale ve hře může být i další zjednodušení panelu. Jinými slovy, to, co bylo loni jedním z hlavních taháků, by letos mohlo dostat studenou sprchu.
Druhá rána má přijít u čipu. Aktuální A19 chip v základním iPhonu má pětijádrové GPU, zatímco levnější varianta nabízí jen čtyři jádra, přičemž stejným směrem se má vydat i iPhone 18. Háček je však v tom, že úprava čipu pro iPhone 18 by mohla být ještě větší než tomu je u iPhone 17 – tedy by mohl teoreticky přijít o více grafických jader. Podle leakera dokonce existuje šance, že firma upraví i samotné označení čipu, aby downgrade nepůsobil tak nápadně.
Fotogalerie
Důvod těchto změn je pak vcelku nepřekvapivý. Apple zkrátka nechce základní model zdražit a místo toho raději sáhne k úpravám komponent, aby udržel cenovku tam, kde ji zákazníci očekávají. Je to trochu jiná strategie, než na jakou jsme byli zvyklí, ale dává smysl v době, kdy ceny komponent, včetně pamětí, rostou.
Zajímavé přitom je, že tím Apple může výrazně rozmazat rozdíly mezi základním modelem a verzí „e“. Už dnes se iPhone 17e a iPhone 17 liší třeba v displeji, fotoaparátech nebo výdrži. Pokud ale Apple začne tyto rozdíly zmenšovat, může se stát, že si zákazníci budou čím dál častěji klást otázku, jestli má smysl si za základní model vůbec připlácet.
iPhone 18 je zatím ve fázi testování, konkrétně se mluví o fázi EVT, která má proběhnout už letos v červnu. Finální podoba se tak ještě může změnit. Pokud se ale tyto informace potvrdí, bude iPhone 18 jedním z prvních iPhonů za dlouhou dobu, který nepřinese jen evoluci, ale možná i krok zpět, což bude po atraktivním iPhone 17 opravdu nepříjemné.