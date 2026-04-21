Nadchnul vás iPhone 17? Z iPhone 18 budete naopak dost možná zklamaná a naštvaní!

Zatímco základní iPhone 17 lze bez jakékoliv nadsázky označit za iPhone se suverénně nejlepším poměrem cena – výkon za poslední roky, jeho nástupce zřejmě už tak zajímavý nebude. Zdá se totiž, že Apple u iPhonu 18 šlápne na brzdu a nasadí než aby jej posunul směrem k Pro řadě, což u iPhonu 17 udělal zejména 120Hz displejem s podporou Always-on, bude tento model blíž k „éčkové“ řadě, tedy i chystanému iPhonu 18e. Důvod je pak nepřekvapivě snaha snížit výrobní náklady.
Informace pochází z čínské sítě Weibo, na které leakeři tvrdí, že má Apple u tohoto modelu sáhnout k úpravám napříč více oblastmi. Konkrétně se mluví o změnách ve výrobních procesech, čipech i paměti, což se má projevit nejen na výrobní ceně, ale logicky i na specifikacích zařízení jako takového. Jinými slovy, nepůjde jen o kosmetické škrty, ale o poměrně zásadní zásah do celkové konfigurace telefonu.
Cílem má být dostat základní iPhone víc na úroveň levnější varianty, která bude podle všeho i nadále tvořit spodní hranici nabídky. Jak velký rozdíl mezi těmito modely nakonec zůstane, ale zatím není úplně jasné. U současné generace, tedy iPhone 17 a iPhone 17e, je však rozdíl poměrně výrazný. Liší se například ve velikosti displeje, podpoře ProMotion, maximálním jasu, kvalitě přední kamery nebo výdrži baterie. Právě tyto rozdíly ale mohou být u další generace menší, pokud Apple skutečně sáhne k unifikaci.
Zajímavé je, že leaker své informace údajně ověřil z více zdrojů a v minulosti už měl pravdu například u toho, že iPhone 17e zachová klasický výřez místo Dynamic Islandu, což tehdy část spekulací popírala. Krokům Applu se však svým způsobem možná ani nelze divit. iPhone 17 je totiž na svou cenu skutečně „až moc dobrý“ a do jisté míry může kanibalizovat na Pro řadě, což by se mělo právě s příchodem jeho nástupce a přiblížení k iPhonům „e“ změnit.
Pokud se tyto informace potvrdí, Apple tím znovu zásadně změní dosavadní rozdělení své nabídky. Základní iPhone by se mohl stát opět méně ambiciózním modelem, zatímco hlavní inovace by zůstaly vyhrazené pro Pro řadu, což je bezesporu změna, která může dost výrazně ovlivnit, jak budou lidé příští iPhony vnímat.