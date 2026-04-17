Apple vám vzkazuje: Polepte si svůj iPhone 17 Pro!

J. Jiří Filip
iPhone 17 Pro se možná stane překvapivě osobnější, než by kdo čekal. Apple totiž v novém videu zveřejněném na svém YouTube kanálu v Jižní Koreji ukázala něco, co bychom ještě nedávno čekali spíš u teenagerských custom úprav než u vlajkového iPhonu. Jde konkrétně o malé samolepky přímo na telefonu.

Konkrétně je Apple umístil na takzvaný „plateau“, tedy vystouplou část zadní strany, kde se nachází fotoaparáty, LED blesk, mikrofon a LiDAR skener. Právě tahle plocha se v reklamním videu mění v malé kreativní hřiště.

Celé to Apple prezentuje s jednoduchým sdělením: „Stick it here.“ a doplňuje hashtagy #PhoneDecor a #iPhoneCustomization. Jde tedy z jeho strany o jasný signál, že tentokrát neřeší jen výkon, fotoaparáty nebo AI, ale i čistě vizuální osobní styl.

Na první pohled vše možná působí jako drobnost, jenže u Applu podobné „maličkosti“ často fungují jako test toho, kam až je možné posunout vnímání produktu. iPhone 17 Pro se tak vedle prémiového zařízení začíná profilovat i jako něco, co si uživatel může víc přizpůsobit, i když zatím jen velmi decentní formou. A i když jde zatím jen o krátké promo video pro korejský trh, podobné signály většinou nezůstávají bez odezvy. Otázkou tak je, jestli jde jen o jednorázovou marketingovou kreativitu, nebo o první náznak toho, že Apple začíná u iPhonu víc experimentovat s personalizací, než bylo dosud zvykem.

