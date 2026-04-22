iPhone 18 Pro odstartuje obří revoluci fotoaparátu! Apple má plán na roky dopředu

Zdá se, že Apple má s iPhony jasno na roky dopředu. A pokud se nejnovější úniky potvrdí, čeká nás poměrně ambiciózní plán, který by mohl výrazně posunout mobilní fotografii zase o kus dál. První ochutnávka přitom dorazí už letos s příchodem iPhonu 18 Pro. Podle známého leakera vystupujícího jako Digital Chat Station totiž Apple připravuje hned čtveřici zásadních vylepšení fotoaparátu. A i když všechna nepřijdou naráz, celé to začíná dávat smysl jako promyšlený plán na několik generací dopředu.
iPhone 18 Pro jako první krok
Nejblíž realizaci má mít variabilní clona, která by se měla objevit už letos v iPhonu 18 Pro. Pokud se tak skutečně stane, půjde o vůbec první iPhone, který něco takového nabídne. Dnešní modely, od iPhonu 14 Pro až po iPhone 17 Pro, totiž pracují s pevnou clonou ƒ/1.78. To v praxi znamená, že objektiv je při focení neustále „naplno otevřený“. Variabilní clona by ale umožnila regulovat množství světla, které dopadá na snímač. Ve tmě by se otevřela, aby zachytila víc světla, naopak na přímém slunci by se přivřela, čímž by pomohla omezit přepaly. Vedle lepší expozice by to přineslo i něco, co dnes iPhony řeší hlavně softwarově – přirozenější práci s hloubkou ostrosti. Jinými slovy, portréty by mohly začít působit ještě o něco realističtěji.
Velký senzor i stabilizace nové generace
Další krok, který má Apple testovat, je výrazně větší hlavní snímač. Konkrétně se mluví o formátu 1/1.12″, což je na poměry smartphonů opravdu velká věc. Pro srovnání – současné Pro modely se pohybují kolem 1/1.28″. V praxi by větší senzor znamenal lepší výsledky při slabém osvětlení, širší dynamický rozsah a obecně čistší fotky s menším šumem. Apple se tak zjevně snaží dotáhnout – a možná i předehnat – konkurenci, která v tomto směru v posledních letech docela šlape na plyn. Zajímavě zní i vylepšení optické stabilizace u ultraširokého objektivu. Ten je dnes často nejslabším článkem celé sestavy, takže jakýkoliv posun tímto směrem by dával velký smysl, zvlášť při natáčení videa.
200MP zoom? Spíš otázka budoucnosti
Největší „wow efekt“ má bez debat 200MP periskopický teleobjektiv. Ten ale podle aktuálních informací jen tak nepřijde. Apple si sice technologii testuje, ale její nasazení se očekává nejdřív kolem roku 2028. To ostatně zapadá do dlouhodobé strategie Applu. Firma si nové technologie ráda ladí v pozadí klidně několik let, než je pustí mezi lidi. A když už je pustí, většinou fungují přesně tak, jak mají.
Celé to tak začíná působit jako jasně rozfázovaný upgrade fotoaparátů, který nebude o jedné velké revoluci, ale o postupném zlepšování každé generace. iPhone 18 Pro by tak mohl být jen začátek něčeho většího. A pokud k tomu připočteme i spekulace o prvním skládacím iPhonu, který by mohl dorazit pod názvem „Ultra“, je zřejmé, že Apple rozhodně neusíná na vavřínech. Naopak se zdá, že si potichu připravuje půdu pro další velký skok.