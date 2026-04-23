Únik odhaluje velký upgrade iPhone 18 Pro. Tohle potěší každého fotografa

Apple sice o nových iPhonech tradičně mlčí až do poslední chvíle, ale zákulisí už teď začíná kreslit poměrně zajímavý obrázek. A pokud se aktuální úniky potvrdí, vypadá to, že právě fotoaparáty budou u příštích generací iPhonů znovu hrát hlavní roli.
Nejbližší novinka má dorazit už s iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Řeč je o variabilní cloně, tedy funkci, kterou zatím známe spíš z klasických fotoaparátů než z mobilů. Apple by díky ní mohl výrazně rozšířit možnosti práce s hloubkou ostrosti, a to bez nutnosti spoléhat čistě na software.
V praxi to znamená zejména to, že když budete chtít výrazně oddělit objekt od pozadí, nastavíte si nízkou clonu a získáte efektní rozmazání. Pokud naopak budete chtít mít ostrý celý záběr, jednoduše ji přivřete. Defacto jde tedy o něco, co dnes iPhone řeší hlavně přes výpočetní fotografii, by se mohlo konečně opřít i o skutečnou optiku. A pokud Apple všechno správně uchopí, dá se čekat, že v iOS 27 přidá i jednoduché ovládání přímo v aplikaci Fotoaparát, aby to zvládl úplně každý.
Tím to ale zdaleka nekončí. Leaker totiž zároveň naznačuje, kam se Apple chce posouvat v dalších letech, a tady už to začíná být opravdu zajímavé. Hlavní fotoaparát má dostat výrazně větší senzor o velikosti 1/1.12″, což by ve výsledku znamenalo lepší práci se světlem, méně šumu a kvalitnější noční snímky. Ultraširokoúhlý objektiv by se měl dočkat vylepšené optické stabilizace, takže by konečně mohl přestat být slabším článkem celé sestavy. A teleobjektiv má podle všeho mířit až na 200MPx periskopický senzor, což už zavání opravdu masivním skokem v možnostech zoomu.
Kdy přesně tyto novinky dorazí, zatím není jasné. Variabilní clona má ale velmi slušnou šanci stihnout premiéru už u iPhone 18 Pro, zatímco zbytek si Apple pravděpodobně rozloží do dalších generací. Toto „dávkování“ však ve výsledku s ohledem na dlouhodobou produktovou strategii Apple absolutně nepřekvapí. Firma si tím totiž udrží prostor pro marketing i postupné vylepšování, které bude mít co prodávat i za pár let.
Pokud se tedy poslední roky nesly hlavně ve znamení výpočetní fotografie, zdá se, že Apple teď znovu objevuje kouzlo hardwaru. A jestli je něco, co může iPhony posunout zase o kus dál, je to právě kombinace obojího. Osobně se právě na tyto změny extrémně těším, protože právě díky iPhonům mě focení jako takové začalo neskutečně bavit. Doufám tedy, že každý podobný posun bude z uživatelského hlediska opravdu znát.
Prťavá optika, malý snímač, clonit tohle nedává u telefonu smysl. Pokusů už bylo a stejně to výrobci odpískali, ale kdyby konečně integrovali větší snímač a třeba periskopický zoom, tak to by byl pokrok.