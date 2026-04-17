MacBook Neo trefil jackpot. Apple prozradil, co čeká dál

Měsíc po vydání se ukazuje, že MacBook Neo je pro Apple obrovskou trefou do černého. V novém rozhovoru pro magazín Tom’s Guide se vysocí manažeři John Ternus a Greg Joswiak rozpovídali nejen o úspěchu tohoto dostupného notebooku, ale zabrousili i k budoucnosti chytrých brýlí a (poněkud překvapivě) také k historickým přešlapům firmy.
Ternus, šéf hardwarového inženýrství, se do konkurence opřel poměrně ostře. Zatímco ostatní výrobci v této cenové kategorii podle něj prodávají laciné ohebné plasty a snaží se ušetřit každý dolar, Apple se vydal cestou vysoké hodnoty za nižší cenu. Zdůraznil, že jablečná společnost nehodlá prodávat „odpad“. K vytvoření cenově dostupného, ale kvalitního stroje museli inženýři využít nejen sílu čipů Apple Silicon, ale i roky zkušeností z vývoje iPhonů a iPadů.
Nevyhnutelné brýle a slavné propadáky
Řeč přišla i na očekávané produkty. Joswiak označil budoucí propojení digitálního a fyzického světa za naprostou nevyhnutelnost, což jasně odkazuje na chystané chytré brýle. U příležitosti nedávného 50. výročí firmy manažeři zavzpomínali i na chvíle, kdy se Applu vyloženě nedařilo.
Fotogalerie
Joswiak překvapivě označil za prodejní propadák původní MacBook Air z roku 2008, který se i přes svůj ikonický design zpočátku vůbec nechytil. Ternus zase připomněl katastrofální start Apple Maps, ze kterých se až po letech usilovné práce podařilo vybudovat spolehlivou službu. Podle mě je zajímavé a nevšední slyšet vedení Applu otevřeně mluvit o vlastních chybách a těžkých začátcích slavných produktů. Já osobně jako největší selhání vnímám Apple Car a AirPower.