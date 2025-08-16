Vyzkoušeli jsme, jak zaznamenají porod Apple Watch 10 na ruce muže a na ruce ženy

Na pondělí 4. srpna už nikdy ve svém životě nezapomenu. Narodila se nám totiž první dcerka a my s manželkou se tak stali novopečenými rodiči. Nepatrný háček byl sice v tom, že termín měla vypočítaný až na neděli 10. srpna, nicméně vzhledem k tomu, že jsou tyto výpočty vždy spíše orientační a přesně v termínu se rodí jen málo dětí, samozřejmě jsme byli připraveni vyrazit do porodnice dřív – a to i přesto, že o sobě nedala prakticky vědět až do noci z neděle na pondělí.
Proč o tom ale píšu? Protože jak já, tak i manželka nosíme na ruce Apple Watch Series 10, které jsme nesundali ani při porodu. A vzhledem k tomu, že hodinky samozřejmě měřily neustále vše, co mají (zejména pak tepovou frekvenci coby asi nejzajímavější metriku pro danou chvíli), napadlo mě, že by mohlo být docela zajímavé se na tyto naměřené hodnoty mrknout a ukázat si, jak jsem z hlediska tepové frekvence prožíval porod já coby nastávající otec a jak má manželka coby nastávající maminka.
Tepová frekvence manželky
Do porodnice jsme se v ten den vydali hned dvakrát – jednou ráno kolem 7:30 a podruhé v podvečer kolem 16:45. První návštěva byla nicméně jen preventivní skrz kontrolu toho, zda manželce nezačala odtékat plodová voda. Zatímco na jejím grafu můžete v galerii výše vidět vyšší tepovou frekvenci způsobenou zřejmě nervozitou a očekávanou odpovědí od sester, já byl (kupodivu) alespoň podle tepovky poměrně klidný, byť takto zpětně si pamatuji, že tam nějaká nervozita už samozřejmě byla.
Z porodnice jsme se vrátili s tím, že se porod začíná pomaličku rozbíhat a je možné, že se doma moc dlouho neohřejeme. V té době totiž už začínaly přicházet první větší kontrakce, které manželce evidentně dost zvyšovaly tepovou frekvenci. Já s ní sice samozřejmě soucitil a snažil jsem se jí být oporou, ale zároveň jsem pracoval, což mě drželo docela v klidu.
Když se kontrakce začaly opakovat v pravidelných intervalech a mobilní aplikace Sledovač kontrakcí po naměření několika intervalů zahlásila, ať vyrazíme do porodnice, tepová frekvence nás obou kolem 17. hodiny povyskočila, přičemž pak už byla až do narození dcerky ve 22:44 jako na horské dráze. Zajímavý pohled je pak na data mezi 18. a 19. hodinou, kdy už byly kontrakce opravdu silné a přišel čas na nasazení epidurální analgezie. Tento zákrok vyhnal tepovou frekvenci manželky v kombinaci s častými bolestivými kontrakcemi na nějakých 149 tepů za minutu, což je podle hodinek i nejvíc, na co se ten večer manželka dostala. Já byl v tuto chvíli ještě stále relativně klidný, abych ženu ještě víc neznervózňoval, čemuž odpovídá i mých maximálních 101 tepů za minutu.
Super bylo, že epidurální analgezie velmi pomohla a jak můžete na grafu opět vidět, tepová frekvence manželky výrazně klesla a držela se na nižších hodnotách až do poslední fáze porodu, kdy jsme na světě přivítali naší dceru. Zde mi přijde docela úsměvné, že zatímco manželka, která vše odedřela a odtrpěla, měla v tu chvíli tepovou frekvenci na hodnotě 138 tepů za minutu, já coby pouhý podporovatel a pozorovatel (navíc, žena jistě odpustí, emocionálně stabilnější a klidnější) vyletěl tepovou frekvencí až na 160 tepů za minutu. Je tedy evidentní, že se pro mě jednalo o velmi silný, intenzivní a emocionální zážitek.
Samozřejmě si moc dobře uvědomuji, že řešit tepovou frekvenci naměřenou přes Apple Watch v průběhu porodu je naprosto marginální záležitost, nad kterou naprostá většina uživatelů mávne rukou. Je ale přinejmenším zajímavé se teď, po necelých dvou týdnech, tak trochu připomenout, jak jsme se ono magické pondělí cítili z hlediska tlukotu srdce. A když už ta možnost je, coby technologický nadšenec jsem ji prostě musel využít!