Nejlepší aplikace pro těhotné

Pregnancy+ je skvěle zpracovaná aplikace s přehledným uživatelským rozhraním, která nabízí spoustu užitečných nástrojů a informací pro těhotné. Můžete se zde dozvědět, v jakém stádiu vývoje je vaše miminko, jak je zhruba velké a co vše můžete v aktuálním období očekávat. Najdete zde také řadu dalších užitečných informací, tipů a triků.

Aplikace Totally Pregnant je skvělým zdrojem informací pro všechny, kteří se zajímají o vývoj svého děťátka v průběhu těhotenství. Nabízí užitečné údaje a informace, působivá 3D videa a animace, informuje vás o tom, co vše vás v aktuálním týdnu těhotenství čeká, a umožní vám také sledovat zkušenosti ostatních těhotných.

Nutriklub +

Chcete ryze českou aplikaci, která by vás provedla vaším těhotenstvím? Můžete zkusit sáhnout po Nutriklub+. Tato aplikace se stane vaším spolehlivým parťákem nejen po celou dobu těhotenství, kdy vás bude informovat o tom, co se odehrává a co můžete čekat – využijete ji také bezprostředně po porodu, kdy vám nabídne možnost pořizování záznamů o kojení, záznamů růstu vašeho miminka a spoustu dalšího.

Aplikaci Nutriklub+ stáhnete bezplatně zde.