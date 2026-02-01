Nevěřte spánkovému skóre aneb neuvěříte, jak se liší interpretace sledování vašeho spánku jednotlivými aplikacemi

Jednou z nejzajímavějších novinek watchOS 26 bylo přidání takzvaného spánkového skóre, které má za cíl uživatelům jednoduše vysvětlit, jak kvalitně v noci spali. Jedná se zjednodušeně řečeno o stupnici 0 – 100 bodů, kdy čím víc bodu máte, tím lepší jste měli spánek. Pokud vám pak tento popis připadá povědomý, pak vězte, že se o nic nového pod Sluncem vlastně ani nejedná, jelikož na stejném principu funguje již řadu let spousta aplikací pro monitoring spánku, potažmo doprovodné aplikace k nejrůznější elektronice. Já třeba své spánkové skóre sleduji poměrně pravidelně od loňských Vánoc, kdy jsem začal používat chytrý prsten Ultrahuman Ring Air, přičemž právě díky mému dlouhodobému sledování už tak nějak i vím, jaké zhruba budu mít skóre po noci, kdy jsem se vyspal dobře a kdy to naopak nebyla žádná sláva (což je nyní se šestiměsíční holčičkou vedle postele častější).
O to víc mě zajímalo, jak budou data z prstenu interpretována aplikací Apple Zdraví. Doprovodná aplikace Ultrahuman je totiž samozřejmě s Apple Zdraví propojena, takže spousta dat, co naměří prsten, automaticky putuje do Zdraví, kde jsou následně vyhodnocena metrikami Applu. K této myšlence mě přivedly zejména sociální sítě, kde od vydání watchOS 26 spousta lidí sdílí své spánkové skóre a snaží se dosáhnout 100 bodů, tedy nejlepšího možného výsledku. Nicméně já se na 100 bodů za poslední rok v aplikaci Ultrahuman nedostal ani jednou a to jsem měl noci, kdy jsem se vyspal opravdu fantasticky a splnil jsem snad všechny předpoklady k tomu, abych měl skóre opravdu dobré (tedy například dostatečně dlouhý REM, klidnou noc, brzké ulehnutí a tak podobně). I tak jsem ale zvládl maximálně nějakých 98 bodů. Přitom sociální sítě jsou zaplaveny fotkami z Apple Zdraví, kde uživatelé zvládají 100 bodů bez problému. Jak se ale zdá, problém není ani tak v mém spánku, jako spíš v tom, jak jednotlivé aplikace kvalitu interpretují.
Neřešme teď to, zda jsou data z prstenu více či méně přesná oproti Apple Watch – výstup jsou totiž vždy „surová“ data, která jsou u obou hardwarů zpracována aplikací a následně interpretována tak, aby jim byl schopen uživatel porozumět. A zde přichází alespoň pro mě osobně opravdu velké překvapení, na které ostatně můžete sami mrknout v galerii níže.
Jak můžete vidět, rozkol spánkového skóre, které vám ukáže Apple Zdraví a aplikace Ultrahuman, je naprosto brutální a nebojím se říci, že v případě Applu jde o dost zkreslená data. Když si totiž zpětně zrekapituluji posledních pár nocí, které mi Apple Zdraví vykresluje jako velmi dobré, ne-li dokonalé, absolutně jsem se po nich ráno takto kvalitně vyspaný necítil. A to jednak proto, že se dcerce začínají pomaličku prořezávat zoubky a tedy se docela často budí a jednak proto, že momentálně zápolím s nachlazením, které spánek také nepříjemně poznamenává kvůli rýmě, bolesti v krku a celkové slabosti. Daleko smysluplnější je tedy za mě skóre z Ultrahuman.
Upřímně řečeno, tento rozkol moc nechápu a napadají mě vlastně jen dvě vysvětlení. Tím prvním je fakt, že má Apple prostě jen nastaveny dané metriky podstatně benevolentněji a tudíž vyjdete s dobrým skórem i při horším spánku. Druhým je pak to, že prsten, potažmo jiný gadget neposílá do Zdraví dostatek dat a tudíž není možné, aby nativní aplikace dokázala vše vyhodnotit tak, jak by člověk čekal. Ve druhém případě by se ale za mě jednalo opět o chybu ze strany Applu, protože když už nabízí nějakou formu integrace, softwarově by za mě mělo být vše řešeno tak, aby nativní aplikace nějaký způsobem hlídala, co do ní proudí a potažmo v jakém množství, aby byla následně interpretace dat co možná nejpřesnější.
Protože mě rozkol opravdu dost zaujal, mám v plánu v následujících týdnech vyzkoušet spaní s Apple Watch a prstenem zároveň, abych zjistil, jak se bude spánkové skóre lišit v případě měření spánku dvěma na sobě nezávislými produkty. Pokud se ale ukáže, že i přesto se bude spánkové skóre nějak zásadně lišit, v mých očích se stane monitoring spánku metrikou, kterou vlastně nemá moc smysl sledovat, protože vypovídající hodnota je evidentně vždy taková, jakou chce mít výrobce produktu, který vás sleduje.
Ta kolik bi jste mi to prodal byl by to jeho narozeninový dárek
Skóre u Applu jsem přestal dávno sledovat, štve mě jednak , že nejde vypnout!! Applem nadiktováno a hotovo!!! Cítil bych se o dost lépe , kdyby v hodinkách nebylo!! Původní spánek je lepší.
Aspoň v aplikaci zdraví jsem ho posunul někam mimo první pohled,dolu, připnutý nahoře mam klasicky původní přehled spánek , který mne přijde objektivněji!! Spis mě jejich vyhodnocení skóre většinou značně zklame a ODRADÍ !!! i po různých změnách nastavení .. délky spánku, večerky atd. Me štvalo, než pomůže.. navíc chodím spát v různý čas- tím hned buzeruji -strhnou body, nemusím denně vstávat stejně.. nemusím ulehat stejně! Nutí k večernímu maratonu ,,, včas v posteli atd.,bože. Debilita… CHCI SKÓRE VYPNOUT!
dívám se jen na spánek v aplikaci zdraví, kde jsem spokojený, cítím se dobře po spánku ale skóre je stále s něčím nespokojeno! Navíc ta jejich ranní buzerace s přáním krásného rána, vítejte, atd bych hodinky v ten moment hodil z okna
