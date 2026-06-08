Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach

Přestože se od letošní WWDC očekává velký důraz na umělou inteligenci, podle známého analytika Ming-Chi Kua nebude nejdůležitější to, kolik nových AI funkcí Apple představí. Mnohem podstatnější bude něco jiného – zda dokáže nabídnout lepší AI zážitky než Google, přestože využívá stejné jazykové modely.
Právě to je podle Kua hlavní otázka, která bude nad Apple Intelligence viset i v následujících letech. Pokud se totiž potvrdí, že nová Siri a další AI funkce staví na technologii Gemini od Googlu, bude muset Apple ukázat, že jeho síla nespočívá jen v samotném modelu, ale hlavně ve způsobu, jak jej dokáže integrovat do svých zařízení a služeb.
Apple má přitom v rukou několik trumfů. Vedle hlubokého propojení hardwaru a softwaru může těžit také z vlastních čipů, které zvládají stále větší část AI výpočtů přímo v zařízení. Právě kombinace lokálního zpracování a cloudových služeb by mohla být oblastí, ve které se bude chtít od konkurence odlišit.
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Kuo ale upozorňuje, že pokud Apple nepředvede výrazně lepší využití Gemini než samotný Google, začne se čím dál více diskutovat o tom, zda má firma v oblasti umělé inteligence skutečně vlastní náskok. Jinak řečeno, pokud všichni používají stejný základ, musí Apple ukázat, proč by měl být výsledný produkt lepší právě na iPhonu.
To však neznamená, že by měl Apple před sebou špatné období. Analytik nadále očekává silné prodeje produktů i stabilní vývoj akcií ve druhé polovině roku. Investoři totiž stále věří, že Apple má dostatek času AI strategii rozvíjet a postupně ji posouvat dál.
Právě proto bude letošní WWDC sledována možná pozorněji než kdy dřív. Ne kvůli jednotlivým funkcím, ale kvůli tomu, zda Apple dokáže přesvědčit svět, že v éře umělé inteligence nebude jen dohánět konkurenci, ale že má šanci udávat směr.