Zavřít reklamu

Apple může v AI narazit. Spolehlivý analytik bije na poplach

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Přestože se od letošní WWDC očekává velký důraz na umělou inteligenci, podle známého analytika Ming-Chi Kua nebude nejdůležitější to, kolik nových AI funkcí Apple představí. Mnohem podstatnější bude něco jiného – zda dokáže nabídnout lepší AI zážitky než Google, přestože využívá stejné jazykové modely.

Mohlo by vás zajímat

Právě to je podle Kua hlavní otázka, která bude nad Apple Intelligence viset i v následujících letech. Pokud se totiž potvrdí, že nová Siri a další AI funkce staví na technologii Gemini od Googlu, bude muset Apple ukázat, že jeho síla nespočívá jen v samotném modelu, ale hlavně ve způsobu, jak jej dokáže integrovat do svých zařízení a služeb.

Apple má přitom v rukou několik trumfů. Vedle hlubokého propojení hardwaru a softwaru může těžit také z vlastních čipů, které zvládají stále větší část AI výpočtů přímo v zařízení. Právě kombinace lokálního zpracování a cloudových služeb by mohla být oblastí, ve které se bude chtít od konkurence odlišit.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

Kuo ale upozorňuje, že pokud Apple nepředvede výrazně lepší využití Gemini než samotný Google, začne se čím dál více diskutovat o tom, zda má firma v oblasti umělé inteligence skutečně vlastní náskok. Jinak řečeno, pokud všichni používají stejný základ, musí Apple ukázat, proč by měl být výsledný produkt lepší právě na iPhonu.

To však neznamená, že by měl Apple před sebou špatné období. Analytik nadále očekává silné prodeje produktů i stabilní vývoj akcií ve druhé polovině roku. Investoři totiž stále věří, že Apple má dostatek času AI strategii rozvíjet a postupně ji posouvat dál.

Mohlo by vás zajímat

Právě proto bude letošní WWDC sledována možná pozorněji než kdy dřív. Ne kvůli jednotlivým funkcím, ale kvůli tomu, zda Apple dokáže přesvědčit svět, že v éře umělé inteligence nebude jen dohánět konkurenci, ale že má šanci udávat směr.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.