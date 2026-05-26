iOS 27 má výrazně vylepšit generování obrázků. Apple Intelligence to nutně potřebuje

Apple Intelligence by se měla v iOS 27 dočkat dalšího poměrně důležitého posunu. Podle Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple výrazně vylepšil vlastní obrazové modely, které dnes pohánějí funkce Genmoji a Image Playground. Výsledkem má být citelně lepší vizuální kvalita generovaných obrázků, což je upřímně řečeno něco, co Apple potřebuje jako sůl.
Když totiž Genmoji a Image Playground dorazily v iOS 18.2, reakce byly přinejlepším smíšené. Genmoji se dalo brát jako zábavná drobnost, která v některých případech fungovala docela dobře. Image Playground už ale působil podstatně hůř. Ve srovnání s jinými nástroji na generování obrázků vypadal často až překvapivě slabě a člověk se neubránil dojmu, že Apple pustil ven něco, co mělo ještě chvíli zůstat v dílně.
Částečným vysvětlením je samozřejmě fakt, že Apple u těchto funkcí hodně sázel na modely běžící přímo v zařízení. To je z hlediska soukromí a rychlosti skvělé, jenže kvalita výstupů tím zjevně trpěla. Ať už ale byl důvod jakýkoliv, výsledek nebyl na poměry Applu zrovna oslnivý. Pokud se tedy v iOS 27 opravdu dočkáme velkého skoku v kvalitě, půjde o velmi vítanou změnu.
Zajímavé je, že Apple údajně nevsadí jen na vlastní modely. Přepracovaná aplikace Image Playground má podporovat i další AI modely třetích stran nad rámec ChatGPT. Dnes už totiž umí využívat obrazové generování přes ChatGPT, ale do budoucna by se nabídka mohla rozšířit třeba o modely Googlu a další konkurenci. To by dávalo smysl hlavně ve chvíli, kdy Apple nechce za každou cenu dohánět celý AI trh sám, ale raději nabídne uživatelům kvalitnější výsledek přes silné partnery.
Vedle toho se už dříve objevily informace, že Genmoji by mělo umět navrhovat nové výtvory podle vaší knihovny fotek a dalších osobních detailů. Pokud se k tomu přidá lepší vizuální kvalita, mohla by se z původně spíš úsměvné funkce stát věc, kterou budou lidé opravdu používat častěji než jen první den po aktualizaci.
Apple má v oblasti generativních obrázků co dohánět. Na druhou stranu, pokud iOS 27 přinese kvalitnější vlastní modely, širší podporu externích AI nástrojů a chytřejší personalizaci, může jít o jednu z těch změn, které Apple Intelligence konečně posunou z kategorie zajímavých ukázek do něčeho praktičtějšího. Teď už jen aby výsledky naživo opravdu vypadaly tak dobře, jak zní aktuální sliby.