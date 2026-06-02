Dočká se Apple Intelligence v EU velkého zlepšení? Tato fotka to naznačuje!

Apple Intelligence sice do Evropské unie nakonec dorazila, ale asi není třeba si nic nalhávat. Ve srovnání s tím, co Apple nabízí ve Spojených státech, jde stále o poměrně osekaný zážitek. Chybí některé funkce, dostupnost novinek bývá pomalejší a evropská legislativa je pro Apple v oblasti umělé inteligence dlouhodobě komplikací. Právě proto nyní vzbudila velkou pozornost fotografie, kterou na sociální síti X sdílela předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola.
Na snímku je zachycena během setkání s šéfem Applu Timem Cookem a také Johnem Ternusem, který patří mezi nejvýše postavené manažery společnosti a který od 1. září převezme po Timu Cookovi vedení Apple. Samotná fotografie by možná nebyla ničím výjimečná, kdyby ji Metsola nedoplnila poměrně zajímavým komentářem: „Skvělé setkání s Timem Cookem a Johnem Ternusem z Applu. Diskutovali jsme o práci Evropského parlamentu na vytváření správných podmínek pro investice, inovace, výzkum a umělou inteligenci a také o tom, co Apple dělá pro to, aby přinesl technologie nové generace lidem v Evropě.“
Právě zmínka o umělé inteligenci a technologiích nové generace je tím, co okamžitě rozvířilo spekulace. Apple totiž v posledních měsících opakovaně naznačuje, že chce své AI funkce dostat k co největšímu počtu uživatelů, zároveň však naráží na evropská pravidla a regulace. Není tajemstvím, že právě legislativní prostředí v EU bylo jedním z důvodů, proč některé funkce Apple Intelligence zamířily na evropský trh později než jinam.
Setkání na takto vysoké úrovni proto může naznačovat, že Apple aktivně jedná s evropskými představiteli o budoucnosti svých AI technologií. Samozřejmě nelze z jedné fotografie vyvozovat žádné konkrétní závěry a je dost možné, že šlo o obecnou debatu o investicích, výzkumu a technologickém rozvoji. Na druhou stranu je zajímavé, že právě umělá inteligence byla jedním z hlavních bodů, které Metsola ve svém příspěvku vypíchla.
Pro evropské uživatele Applu by přitom jakékoliv zlepšení podmínek mohlo znamenat jediné – rychlejší příchod nových AI funkcí a potenciálně i menší rozdíly mezi tím, co dostávají uživatelé v USA a v Evropské unii. Zda se skutečně schyluje k výraznějšímu posunu, ukážou až následující měsíce. Jedno je však jisté už nyní. Apple si evidentně uvědomuje, že Evropa je pro něj v oblasti umělé inteligence klíčovým trhem, a dialog s evropskými institucemi rozhodně nepodceňuje.