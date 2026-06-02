Zavřít reklamu

Dočká se Apple Intelligence v EU velkého zlepšení? Tato fotka to naznačuje!

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Apple Intelligence sice do Evropské unie nakonec dorazila, ale asi není třeba si nic nalhávat. Ve srovnání s tím, co Apple nabízí ve Spojených státech, jde stále o poměrně osekaný zážitek. Chybí některé funkce, dostupnost novinek bývá pomalejší a evropská legislativa je pro Apple v oblasti umělé inteligence dlouhodobě komplikací. Právě proto nyní vzbudila velkou pozornost fotografie, kterou na sociální síti X sdílela předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola.

Cook Ternus Metsola in Apple Park

Na snímku je zachycena během setkání s šéfem Applu Timem Cookem a také Johnem Ternusem, který patří mezi nejvýše postavené manažery společnosti a který od 1. září převezme po Timu Cookovi vedení Apple. Samotná fotografie by možná nebyla ničím výjimečná, kdyby ji Metsola nedoplnila poměrně zajímavým komentářem: „Skvělé setkání s Timem Cookem a Johnem Ternusem z Applu. Diskutovali jsme o práci Evropského parlamentu na vytváření správných podmínek pro investice, inovace, výzkum a umělou inteligenci a také o tom, co Apple dělá pro to, aby přinesl technologie nové generace lidem v Evropě.“

Právě zmínka o umělé inteligenci a technologiích nové generace je tím, co okamžitě rozvířilo spekulace. Apple totiž v posledních měsících opakovaně naznačuje, že chce své AI funkce dostat k co největšímu počtu uživatelů, zároveň však naráží na evropská pravidla a regulace. Není tajemstvím, že právě legislativní prostředí v EU bylo jedním z důvodů, proč některé funkce Apple Intelligence zamířily na evropský trh později než jinam.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

Setkání na takto vysoké úrovni proto může naznačovat, že Apple aktivně jedná s evropskými představiteli o budoucnosti svých AI technologií. Samozřejmě nelze z jedné fotografie vyvozovat žádné konkrétní závěry a je dost možné, že šlo o obecnou debatu o investicích, výzkumu a technologickém rozvoji. Na druhou stranu je zajímavé, že právě umělá inteligence byla jedním z hlavních bodů, které Metsola ve svém příspěvku vypíchla.

Mohlo by vás zajímat

Pro evropské uživatele Applu by přitom jakékoliv zlepšení podmínek mohlo znamenat jediné – rychlejší příchod nových AI funkcí a potenciálně i menší rozdíly mezi tím, co dostávají uživatelé v USA a v Evropské unii. Zda se skutečně schyluje k výraznějšímu posunu, ukážou až následující měsíce. Jedno je však jisté už nyní. Apple si evidentně uvědomuje, že Evropa je pro něj v oblasti umělé inteligence klíčovým trhem, a dialog s evropskými institucemi rozhodně nepodceňuje.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.