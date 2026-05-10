Zajímavé hry pro Mac, které nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Idle Iktah
Idle Iktah je nenápadná, ale překvapivě chytlavá idle hra, která kombinuje crafting, RPG prvky a pohodové budování vlastního života v divočině inspirované Pacifickým severozápadem. Začínáte obyčejným rybařením, těžbou nebo kácením stromů, postupně ale vyrábíte lepší nástroje, zvyšujete úroveň dovedností a odemykáte nové možnosti. Hra dobře funguje i ve chvíli, kdy zrovna nehrajete, protože díky offline postupu se suroviny dál sbírají a vaše osada roste. Právě tohle mě na Idle Iktah baví nejvíc – nic vás netlačí, všechno má příjemné tempo a místo stresu z nekonečných úkolů si člověk jen postupně buduje vlastní malý svět.
Fotogalerie
Meow My Crop!
Meow My Crop! je roztomilá farmářská minihra s pohodovou atmosférou, ve které každé kliknutí nebo stisk klávesy pomáhá vašim plodinám růst. Kromě klasického pěstování láká i na multiplayerové prvky – s přáteli můžete spolupracovat, ale také jim nenápadně krást úrodu. Vypěstované ovoce pak slouží jako měna pro odemykání dekorací, díky nimž si lze vlastní zahrádku upravit přesně podle svého vkusu.
Fotogalerie #2
Nugatory
Napínavé sci-fi dobrodružství vás zavede do odlehlého výzkumného komplexu uvězněného v nekonečné časové smyčce. V roli bezpečnostního důstojníka musíte odhalit mimozemského vetřelce, který se skrývá mezi posádkou, dřív než se celý den znovu resetuje. Hra sází na hutnou atmosféru, plně namluvené postavy a neustálý pocit nedůvěry, protože každé rozhodnutí může vést k obvinění, smrti nebo dalšímu opakování stejného dne.
Fotogalerie #3
Race Max Pro
Závodní arkáda nabízí rychlé street závody, precizní driftování i sprinty v drag režimu, a to za volantem licencovaných ikonických vozů. Kromě samotného závodění láká hlavně na rozsáhlé možnosti úprav aut, od vzhledu až po výkon jednotlivých komponent. Nechybí ani online multiplayer, ve kterém můžete poměřit síly s ostatními hráči, stejně jako klasické sólo závody. Mobilní hit nově dorazil zdarma i na PC, kde těží z větší obrazovky a pohodlnějšího ovládání.