Zajímavé hry pro Mac, které nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

A. Amaya Tomanová
Idle Iktah

Idle Iktah je nenápadná, ale překvapivě chytlavá idle hra, která kombinuje crafting, RPG prvky a pohodové budování vlastního života v divočině inspirované Pacifickým severozápadem. Začínáte obyčejným rybařením, těžbou nebo kácením stromů, postupně ale vyrábíte lepší nástroje, zvyšujete úroveň dovedností a odemykáte nové možnosti. Hra dobře funguje i ve chvíli, kdy zrovna nehrajete, protože díky offline postupu se suroviny dál sbírají a vaše osada roste. Právě tohle mě na Idle Iktah baví nejvíc – nic vás netlačí, všechno má příjemné tempo a místo stresu z nekonečných úkolů si člověk jen postupně buduje vlastní malý svět.

Meow My Crop!

Meow My Crop! je roztomilá farmářská minihra s pohodovou atmosférou, ve které každé kliknutí nebo stisk klávesy pomáhá vašim plodinám růst. Kromě klasického pěstování láká i na multiplayerové prvky – s přáteli můžete spolupracovat, ale také jim nenápadně krást úrodu. Vypěstované ovoce pak slouží jako měna pro odemykání dekorací, díky nimž si lze vlastní zahrádku upravit přesně podle svého vkusu.

Nugatory

Napínavé sci-fi dobrodružství vás zavede do odlehlého výzkumného komplexu uvězněného v nekonečné časové smyčce. V roli bezpečnostního důstojníka musíte odhalit mimozemského vetřelce, který se skrývá mezi posádkou, dřív než se celý den znovu resetuje. Hra sází na hutnou atmosféru, plně namluvené postavy a neustálý pocit nedůvěry, protože každé rozhodnutí může vést k obvinění, smrti nebo dalšímu opakování stejného dne.

Race Max Pro

Závodní arkáda nabízí rychlé street závody, precizní driftování i sprinty v drag režimu, a to za volantem licencovaných ikonických vozů. Kromě samotného závodění láká hlavně na rozsáhlé možnosti úprav aut, od vzhledu až po výkon jednotlivých komponent. Nechybí ani online multiplayer, ve kterém můžete poměřit síly s ostatními hráči, stejně jako klasické sólo závody. Mobilní hit nově dorazil zdarma i na PC, kde těží z větší obrazovky a pohodlnějšího ovládání.

