Ztratilo Safari v iOS 26 tyto oblíbené funkce? Ne tak docela!

iOS 26 přinesl na iPhony zcela nový design Liquid Glass, který proměnil celé prostředí systému. Jednou z aplikací, kde jsou změny nejvýraznější, je Safari. Apple přepracoval nástrojovou lištu a nahradil ji novým kompaktním rozvržením. Na první pohled to působí elegantněji a uvolňuje to místo pro webový obsah, ale mnoho uživatelů naráží na to, že jim chybí staré funkce.
Z Safari zmizela plnohodnotná spodní lišta, kterou jsme znali prakticky od prvního iPhonu. Plno uživatelů postrádá rychlý přístup k záložkám ani k přehledu všech otevřených karet. Tyto funkce jsou sice nadále dostupné přes nabídku (…), ale vyžadují jeden zbytečný krok navíc. Pokud jste byli zvyklí sahat do pravého dolního rohu obrazovky, budete teď muset přeučit roky zažitých pohybů.
Gesta jako řešení?
Apple k nové liště přidal několik gest, která umí ztracené funkce částečně nahradit. Pokud chcete rychle zobrazit všechny karty, stačí provést gesto rychlého potažení nahoru z kompaktní lišty. Pro otevření nové karty zase můžete potáhnout prstem rychle doleva, a když chcete přepnout zpět, proveďte naopak pohyb prstem doprava. Další častou překážkou je chybějící ikona sdílení. Pokud potřebujete rychle zkopírovat odkaz, stačí podržet prst na adresním řádku a objeví se volba pro kopírování či sdílení.
Jak v iOS 26 vrátit starý vzhled Safari
Pokud vám ani gesta nesedí a kompaktní lištu nechcete používat, existuje jednoduché řešení. Otevřete Nastavení > Aplikace > Safari a v části Panely si vyberte rozložení Dole nebo Nahoře. Tyto varianty zabírají o něco více místa na obrazovce, ale vrátí vám známý komfort s tlačítky na záložky i přehled karet.
Fotogalerie
Safari v iOS 26 vsadilo na nový minimalistický přístup, který může působit moderně, ale uživatele připravuje o několik let navyklé zkratky. Naštěstí Apple nechal možnost volby: buď se naučíte využívat nová gesta, nebo si Safari vrátíte do podoby, jakou znáte z předchozích verzí. V obou případech ale platí, že si systém můžete přizpůsobit podle sebe.
Na iOS to nastesti vratit jde, ale na iPadu a Macu bohuzel ne ☹️