Apple vydal speciální verzi iOS 26! Ale jen pro někoho

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple dnes v noci vydal novou verzi iOS 26, která nese označení  23A345. Ta je nicméně určena jen pro iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max s tím, že zákazníci si tak pak budou moci update stáhnout hned po rozbalení svých nových iPhonů, které dorazí do obchodů za pár minut.

Zatímco iPhone 17 Pro a 17 Pro Max dostaly novou verzi 23A345, základní iPhone 17 a iPhone Air se budou muset spokojit s odlišným balíčkem. Apple pro ně totiž přichystal taktéž „speciální“ verzi iOS 26, která nese označení 23A341. Všechna čtyři zařízení mají sice už z výroby nainstalovaný iOS 26, jde ale jen o sestavení 23A330, které Apple během tohoto týdne nahradil novějšími verzemi.

Co přesně upravená verze systému pro modely Pro přináší, zatím jasné není. Apple změny detailně nekomentoval, a tak není zřejmé, zda jde jen o drobné opravy, nebo o specifické úpravy související s novým hardwarem. Faktem ale je, že všichni zájemci o iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max i iPhone Air se dočkají s trochou štěstí svých novinek již za pár minut, jelikož prodeje u nás startují oficiálně úderem 8:00. 

