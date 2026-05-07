MacBook Neo možná zdraží! Apple má ale v rukávu trik, jak to zamaskovat

MacBook Neo se prakticky okamžitě po svém uvedení stal naprostým prodejním hitem. Levný MacBook, který dává z hlediska technických specifikací i softwaru parádní smysl, je totiž něco, na co uživatelé čekali roky, a to zřejmě až tak moc, že Apple evidentně podcenil skladové předzásobení. Zájem byl tak velký, že se teď firma potýká s opačným problémem, než na jaký byla zvyklá – konkrétně jak uspokojit poptávku, aniž by to výrazně zasáhlo cenu. Podle informací technologického komentátora Tima Culpana se totiž začíná čím dál víc řešit scénář, ve kterém by MacBook Neo mohl zdražit mimo jiné kvůli současné čipové krizi.
Apple si podle Culpana možný blížící se problém velmi dobře uvědomuje, a proto údajně zvažuje poměrně typický trik ve formě přidání nových barevných variant, které by případné zdražení trochu „zamaskovaly“ a udržely zájem zákazníků.
MacBook Neo se aktuálně prodává od 599 dolarů a k dispozici je v barvách jako Citrus, Blush, Indigo nebo klasická stříbrná. Jenže právě jeho popularita teď Applu komplikuje život. Firma totiž původně počítala s výrobou zhruba 5 až 6 milionů kusů. Realita je ale podle všeho úplně jinde a Apple měl dodavatelům zadat přípravu až na 10 milionů zařízení a to už je objem, který s sebou přináší úplně jiné náklady i tlak na dodavatelský řetězec.
Problém jménem čipy
Jedním z hlavních limitů jsou čipy A18 Pro, které MacBook Neo sdílí s iPhonem 16 Pro. Apple totiž už údajně vyčerpal zásoby, které měl připravené pro první vlnu, a teď musí řešit novou výrobu.
A tady přichází první komplikace. Původní čipy byly částečně „osekané“ kusy s drobnými vadami, u kterých byl deaktivovaný jeden GPU jádro, což je pro Neo ideální řešení, protože snížilo náklady. Nová výroba ale bude znamenat plnohodnotné čipy, které jsou logicky dražší. K tomu se přidává fakt, že výrobní kapacity 3nm procesu jsou aktuálně extrémně vytížené, hlavně kvůli AI segmentu. Apple si tak za rychlejší dodávky pravděpodobně připlatí.
Situaci navíc zhoršují i rostoucí ceny pamětí DRAM, které v posledních měsících výrazně zdražily. Výsledkem je, že celkové výrobní náklady MacBooku Neo rostou ze všech stran. Apple tak stojí před poměrně nepříjemnou volbou, kdy buď část nákladů absorbuje, nebo je alespoň částečně přenese na zákazníky.
Barvy jako psychologická berlička
Právě tady přichází ke slovu zmíněné nové barvy. Apple zatím nemá jasno, jaké odstíny by mohl přidat, ale strategie je poměrně čitelná. Nové varianty přitáhnou pozornost a vytvoří pocit „novinky“, který může případné zdražení trochu zjemnit. Kdyby se k tomu navíc Applu podařilo přidat například nějakou další kosmetickou technickou drobnost, ve výsledku by i s minimálním úsilím mohl zdražení jednoduše obhájit. Není to ostatně nic nového. Apple podobné tahy používá dlouhodobě a většinou fungují překvapivě dobře.
Pokud se tedy o jeho koupi rozhodujete, možná není úplně od věci začít jednat dřív než později. Protože i když Apple zatím zdražení nepotvrdil, všechno nasvědčuje tomu, že tohle téma na stole rozhodně je.