Apple chystá novou „AI placku“. Nosit ji máte na oblečení a bude vidět za vás

Apple podle zákulisních informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu pracuje na dalším zajímavém zařízení, které by mohlo rozšířit jeho ekosystém. Tentokrát má jít o drobný nositelný doplněk velikosti AirTagu připomínající „placku“ nebo chcete-li odznáček, který si připnete na oblečení nebo pověsíte na krk. A i když má na první pohled působit nenápadně, uvnitř má skrývat poměrně ambiciózní technologii.
Základem totiž má být kamera, která bude neustále sledovat okolí, a mikrofon pro komunikaci se Siri. Vcelku zajímavé je nicméně to, že se u tohoto zařízení nepočítá s žádným displejem. Apple má totiž jít jinou cestou než třeba Humane AI Pin a vsadit na to, že většinu práce obstará iPhone, se kterým bude zařízení úzce propojené, přičemž právě napojení na iPhone má být u produktu zcela klíčové. Samotný „přívěsek“ má mít sice vlastní čip, ale výkonově údajně bude spíš doplňkem než samostatným zařízením. Veškeré složitější úlohy tak poběží na telefonu, což by mělo pomoci držet velikost i spotřebu na uzdě.
Tak trochu podobnou myšlenku dnes nabízí třeba Plaud
Použití je přitom poměrně snadno představitelné. Zařízení by mohlo fungovat jako další „vjem“ pro Siri a Apple Intelligence, které umožní zejména vidět, co máte před sebou, a reagovat na to, ať už půjde o rychlé dotazy, připomínky nebo třeba kontextové informace v reálném čase. Apple má navíc řešit i praktické detaily. Zařízení by mělo jít připnout klipem na oblečení, případně nosit jako přívěsek na krku. Ve hře je dokonce i přidání reproduktoru, což ale zatím není jisté vzhledem ke snaze Applu maximalizovat celkovou výdrž zařízení.
Celý projekt je v současnosti stále v poměrně rané fázi a není vůbec jisté, jestli se ho Apple rozhodne dotáhnout do finální podoby. Pokud ano, mluví se spíš o horizontu kolem roku 2027. Vedle toho Apple dál pracuje i na chytrých brýlích, které by měly dorazit o něco dřív. Ty mají nabídnout kamery, reproduktory i mikrofony a opět silné propojení s iPhonem. Na rozdíl od některých konkurentů ale zatím nemají mít vlastní AR displej. Apple tedy evidentně hledá nové způsoby, jak rozšířit iPhone o zařízení, která budou vnímat okolní svět a tenhle malý „AI přívěsek“ může být jedním z prvních kroků.