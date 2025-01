Recenze robotického vysavače Dreame X40 Ultra: Konečně vím, jaké je to jíst z podlahy

Bez robotického vysavače si zcela upřímně řečeno už ani nedokážu představit život. Jedná se totiž přesně o ten typ technologické vychytávky, která dokáže život velmi zpříjemnit díky tomu, že vám ušetří čas pro jiné činnosti. Namísto otravného vysávání a vytírání tedy můžeme s rodinou například vyrážet na procházky či návštěvy, nebo prostě jen trávit společný čas u kávy, grilování či bábovky. Aby však bylo uklizeno opravdu důkladně, je samozřejmě třeba využívat robotické vysavače, které toho jsou schopny.

Super je, že úroveň robotických vysavačů jde strmě dopředu a modely, které byly ještě před pár lety na špičkové úrovni, se již nyní nemohou nejnovějším a nejlepším modelům rovnat. Já například donedávna využíval zhruba tři roky starý top model od Xiaomi, který byl ve své době opravdovou špičkou. Když jsem však nedávno začal testovat Dreame X40 Ultra, spadla mi brada z toho, jak moc se úroveň robotického úklidu posunula. A jelikož je nyní konečně recenze Dreame X40 Ultra hotová, pojďme se společně podívat na to, jaký tento vysavač vlastně je.

Technické specifikace

Dreame X40 Ultra je robotický vysavač, který zaujme svým špičkovým výkonem a promyšlenými funkcemi. Sací síla dosahuje až 12 000 Pa, což zajišťuje důkladné odstranění nečistot z různých povrchů. Díky laserové navigaci (LDS) se zařízení efektivně orientuje v prostoru a zvládá překonávat překážky do výšky 2,2 cm. Kapacita baterie činí 6 400 mAh, což umožňuje provoz až 260 minut na jedno nabití, přičemž doba nabíjení je přibližně 4,5 hodin. V praxi ale samozřejmě vybijete vysavač do nuly jen při uklízení opravdu velkých prostor. Jen pro představu, náš zhruba 60metrový byt vysaje a vytře za hodinu a spotřebuje při tom zhruba 25 % baterie. Vraťme se ale zpět k technickým specifikacím.

Vysavač je vybaven funkcí automatického doplňování vody z docku (pokud jej samozřejmě máte) a zvedání mopů až o 10,5 mm, což usnadňuje úklid různých typů podlah. Navíc disponuje automatickým sušením mopu, čímž předchází vzniku nepříjemných pachů. Hlučnost při provozu dosahuje 63 dB(A), což je srovnatelné s běžným hovorem. Co se týče odpadní nádobky, do které sbírá nečistoty, ta má velmi slušný objem 3,2 litru, takže určitě není třeba ji vyprazdňovat po každém vysávání. Pokud si navíc pořídíte dokovací stanici, vysavač do ní automaticky obsah sběrné nádoby vyprazdňuje a vám tak ve výsledku stačí jen jednou za čas vyměnit sáček, do kterého jsou nečistoty v doku „posílány“.

Fotogalerie Dreame X40 Ultra LsA 1 Dreame X40 Ultra LsA 2 Dreame X40 Ultra LsA 3 Dreame X40 Ultra LsA 4 Vstoupit do galerie

Pořídit si vysavač v setu s dokovací stanici bych pak osobně určitě doporučoval i proto, že kromě automatického odsátí sesbíraných nečistot vysavačem nabízí stanice jednak mytí a sušení mopovacích nástavců, které jsou tak vždy po vytření podlahy čisté a suché (a tedy nesmrdí kvůli pomalému schnutí) a jednak možnost automatického plněné vysavače vodou. V útrobách doku jsou totiž dvě nádoby, kdy jedna je na čistou vodu, kterou si vysavač „nasává“ a následně využívá pro čištění. Druhá nádoba je pak určena pro odpadní vodu, která vzniká při čištění mopovacích podložek (mimochodem, čistí se vodou o teplotě 70 °C ) a která je krásnou ukázkou toho, co vše dokázal vysavač z vaší podlahy dostat. Super je pak to, že ve stanici nechybí ani malá nádržka na čistící prostředek, který si vysavač automaticky odebere při čerpání čisté vody a následně jej využije při mopování podlahy.

Pokud vás pak zajímají rozměry například kvůli tomu, zda se vám vysavač vejde pod postel, ty jsou 350 mm (šířka) x 350 mm (hloubka) x 103,8 mm (výška) a to vše při hmotnosti 3,7 kg.

Fotogalerie #2 Dreame X40 Ultra LsA 5 Dreame X40 Ultra LsA 6 Dreame X40 Ultra LsA 7 Dreame X40 Ultra LsA 8 Dreame X40 Ultra LsA 9 Dreame X40 Ultra LsA 10 Dreame X40 Ultra LsA 11 Dreame X40 Ultra LsA 12 Dreame X40 Ultra LsA 13 Dreame X40 Ultra LsA 14 Dreame X40 Ultra LsA 15 Vstoupit do galerie

Aplikace

K ovládání vysavače je třeba stáhnout z App Store či Google Play aplikaci Dreamehome, která je samozřejmě zdarma. Jakmile tak učiníte a přihlásíte se do ní, je před vámi spárování aplikace s vysavačem. To je však naštěstí otázkou pár desítek vteřin a přestože je aplikace jako taková v angličtině, zvládne jej opravdu každý. Propojení vysavače s aplikací je totiž založeno vlastně jen na pár „tapnutí“ na tlačítka v aplikaci a následném oskenování QR kódu na displeji telefonu foťákem.

Po propojení vysavače s aplikací je třeba jej nechat zmapovat prostor, ve kterém bude při následných úklidech působit. To je však díky laserové navigaci a dalším senzorům opět velmi rychlou záležitostí. Jen pro představu – víc času vám zabere přejmenovávání místností ve vaší domácnosti, které vysavač zaznamená, než samotný záznam. Je ale úsměvné, že i to dokáže vysavač trefit opravdu dobře – rozpozná totiž třeba postel, stůl a tak podobně a na základě toho místnosti automaticky pojmenuje.

Jakmile je hotovo, můžete začít zvesela uklízet. Výchozí nastavení, ve kterém vysavač je, mi totiž přijde velmi dobré a díky tomu tedy není třeba jakkoliv zásadněji měnit, nemáte-li vyloženě specifické požadavky. I tak ale samozřejmě doporučuji do něj mrknout a přizpůsobit si vše tak, jak potřebujete, aby vám vysavač sloužil co nejlépe.

Kromě nastavení vysavače jako takového umožňuje aplikace samozřejmě mapování a plánování úklidu v reálném čase, ale taktéž třeba vytváření virtuálních zdí a zakázaných zón, kam vysavač nemá. Vytvořit jde ale i přesný opak ve formě zón úklidu, kam můžete vysavač vysílat záměrně poté, co je dané místo znečištěno. Pokud tedy například víte, že vám při vaření čas od času padají nějaké ty slupky od zeleniny po zemi (typicky třeba drobné kousky slupky cibule nebo česneku), můžete si kolem linky nastavit zónu, do které následně vysavač vždy pošlete, on v ní vyluxuje a pak se vrátí zpět. Jedná se tedy o čištění na pár minut, ale vám zajistí perfektní čistotu, protože bude zaměřeno přesně tam, kam potřebujete.

Přes aplikaci si můžete samozřejmě nastavit nejrůznější režimy uklízení podle toho, co zrovna potřebujete. Kromě zón či místností si můžete nastavit klasicky to, zda se má vysávat, mopovat a potažmo v jaké intenzině má vysavač sát, jak moc má být mop vlhký či zda má být úklid rychlý nebo standardní, kdy rychlý úklid není tak pečlivý. Já osobně bych ale doporučoval využívat primárně mód CleanGenius, který inteligentně upravuje nastavení vysavače dle znečištění podlahy. Jinými slovy, na méně ušpiněných površích je mopovací nástavec méně vlhký a tah vysavače nižší než v prostorách s vyšším znečištěním.

Kromě nastavení vysavače a průběhu úklidu si můžete v aplikaci samozřejmě zobrazit i stav doku, díky čemuž tak budete vědět například to, zda je třeba vyprázdnit odpadní nádržku, dolít čistou vodu či doplnit čistící prostředek. Zároveň lze přes aplikaci sledovat, kolik času bude ještě potřebovat dok pro vyprání a úplné vysušení mopovacích nástavců a tak podobně. Samozřejmostí je pak úplná historie úklidu, díky čemuž se tak můžete zpětně poohlédnout za tím, v jakém režimu jste v minulosti svou podlahu čistili, jak dlouho to trvalo, kolik podlahové plochy bylo vyčištěno a kolik baterie bylo spotřebováno. Právě tato data jsou přitom dost zajímavá.

Pokud jste pak fanoušky podpory nativních funkcí operačních systémů, vězte, že vysavači Dreame X40 Ultra nechybí podpora Amazon Alexy, Google Home či Siri. Podporu Siri si však prosím nepleťte s podporou HomeKitu a tedy aplikace Domácnost. Podpora Siri se totiž točí „jen“ kolem podpory zkratek, které si můžete jednoduše přes aplikaci Dreamelife vytvořit. Fanoušky widgetů pak potěší, že i ty si můžete připnout na plochu vašeho iPhonu či iPadu a například přes ně vysavač spouštět. Ano, podpora Apple Domácnosti by určitě potěšila zejména kvůli možnému vytváření nejrůznějších automatizací a scénářů, ale na druhou stranu, když si můžete přes aplikaci úklidy naplánovat (a to navíc dost rozmanitě), ve výsledku se nejedná o omezení, které by stálo za řeč.

Vysávání a mopování

To nejdůležitější je u robotického vysavače samozřejmě to, jak kvalitě dokáže vyčistit podlahu ve vašem domě či bytě. A v případě Dreame X40 Ultra je to opravdová fantazie, která dle mého musí uspokojit i ty nejnáročnější uživatele. Nebojím se totiž říci, že je vysavač schopen vysát a zejména pak vytřít takřka tak, jako když byste vytírali podlahu ručně.

Jak již zaznělo výše, u vysávání můžete počítat se sací sílou až 12 000 Pa, která vám zaručí, že je vysavač schopen „posbírat“ bez jakéhokoliv problému i větší nečistoty typu drobky, jehličky z vánočního stromku, ale třeba i vysypaná rýže a tak podobně. Mopování nebo chcete-li vytírání pak zajišťuje dvojice spodních mopovacích nástavců, které rotují a díky tomu, že jsou vysavačem neustále vlhčeny, dokáží ze země odstranit i větší nečistoty, které mohou být klidně už i zaschlé. Pokud tedy máte doma například domácího mazlíčka, který se nyní v zimě vrací s packami od sněhu, body či bláta, vězte, že pokud vám doma „naťape“, vysavač dokáže jeho stopy naprosto bez problému odstranit.

Velmi kladně musím u vysavače zhodnotit, že je extrémně silný nejen v čištění velkých „středových“ ploch, které je schopen přejet celým svým tělem, ale bravurně zvládá čistit i místa, se kterými mají jiné robotické, ale kolikrát i ruční vysavače solidní problémy. Na mysli mám například místa kolem podlahových lišt a zejména pak rohy místností, kam se vysavačům typicky špatně dostává. Dreame X40 Ultra s tím ale problém nemá. To proto, že je vybaven jednak vysouvacím ramenem s kartáčem, které je schopno nečistoty z rohu vmést pod jeho tělo a tím je zlikvidovat, a jednak pohyblivým mopovacím nástavcem. Ten dokáže vyjíždět 4 cm do strany, díky čemuž je tak vysavač schopen naprosto perfektně „objet“ třeba právě podlahové lišty, popřípadě vytřít velmi dobře i v rozích.

Abych vysavač co nejlépe otestoval, vyzkoušel jsem jej samozřejmě na více typech podlah, potažmo jejich kombinaci. V bytě máme kombinaci laminátové podlahy s dlažbou, nicméně pro účely recenze jsem vyzkoušel vysavač i u rodičů na vinylu s pár kobercovými plochami. Právě na to, jak si Dreame X40 Ultra s různými typy podlah poradí při čištění, jsem byl opravdu zvědavý. A nyní už mohu s klidným srdcem říci, že na špatně vyčištěnou podlahu si ani při kombinaci vícero typů podlah stěžovat nebudete. Podlahy, které je třeba vytřít, jsou totiž vysavačem vytřeny opravdu perfektně, a koberce vysáty tak důkladně, že v nich nečistoty budete hledat jen marně. Sešlapané koberce pak po přejetí tímto vysavačem vypadají opět skoro jako nové, jelikož jejich vlasy jsou jeho tahem opět narovnány – tedy alespoň na chvíli, než jsou opět sešlapány.

A pozor – bát se nemusíte ani toho, že by vám vysavač při aktivním módu Mopování a vysávání koberce zamokřil. To proto, že díky svým senzorům dokáže rozpoznat, na jaké podlaze je, respektive na jakou podlahu míří, a na základě toho používá to, co je pro čištění zrovna třeba. Jakmile pak zjistí, že se blíží na koberec, mopovací nástavce „vsune“ do sebe (respektive nadzvedne), čímž zamezí jejich tření po něm a tedy jeho případnému zamokření. Jakmile pak vysavač koberec opustí a dostane se opět na podlahu, kterou může bezpečně vytírat, mopové nástavce jsou opět vysunuty a jejich rotační vytírání běží nanovo naplno.

Dreame X40 Ultra využívá při úklidu technologii OmniDirt, která díky pokročilému systému analýzy barvy vody v pěti kanálech (R/G/B, zákal, chromatičnost) zajišťuje maximální přesnost při čištění. Tato technologie tak umožňuje robotu precizně vytírat podlahy a přizpůsobovat své čisticí schopnosti potřebám daného místa Kombinace RGB kamery a systému detekce nečistot umožňuje automatické přizpůsobení sacího výkonu – od jemného odstraňování prachu až po efektivní odstranění odolných skvrn. Vylepšená funkce mopu s 32 úrovněmi regulace vlhkosti navíc zabraňuje vzniku šmouh a zaručuje dokonalou čistotu. Právě díky tomuto systému je tak vysavač schopen třeba i opakovaně čistit jedno místo, dokud jej nevyčistí dokonale – typicky třeba prostor kolem jídelního stolu a linky.

Fotogalerie #5 Dreame X40 Ultra LsA 22 Dreame X40 Ultra LsA 23 Dreame X40 Ultra LsA 24 Dreame X40 Ultra LsA 25 Dreame X40 Ultra LsA 26 Dreame X40 Ultra LsA 27 Dreame X40 Ultra LsA 28 Dreame X40 Ultra LsA 29 Dreame X40 Ultra LsA 31 Vstoupit do galerie

Bát se nemusíte ani šmouh, které po některých robotických vysavačích s podporou mopování vznikají. S těmi jsem se totiž za zhruba dva týdny opravdu intenzivního testování nesetkal na žádném typu podlahy, který byl mopován. Podlaha vypadá po vytření opravdu perfektně a člověku je skoro až líto po ní chodit a opět jí ušpinit.

Co se mi pak opravdu líbí, je to, jak se vysavač pohybuje po prostoru. Už dávno totiž neplatí, že je pohyb v prostoru založen na neustálém narážení do okolí, na jehož základě vysavač „chápe“, že se dál už nedostane. Díky pokročilé laserové navigaci totiž vysavač velmi dobře „vidí“ vše kolem sebe a díky tomu je tak nárazů do nábytku a tak podobně naprosté minimum, což je minimálně pocitově opravdu příjemné. Člověk totiž rázem vnímá vysavač nikoliv jako hromotluka, ale jako citlivého a šetrného pomocníka.

Není to však „jen“ vysávání a mopování, v čem je Dreame X40 Ultra opravdu špičkový. Díky dokovací stanici, kterou jsem popsal výše, pro vás totiž bude jeho využívání absolutně jednoduchou záležitostí, která se zcvrkne vlastně jen do občasného doplnění čisté vody a čistícího prostředku spolu s vyprázdněním nádržky na špinavou vodu. Vysavač je totiž schopen se „vyprázdnit“ do pytlíku a mopové nástavce pak dokáže vyprat a vysušit dokovací stanice, díky čemuž jste tak bez práce. Zkrátka fantazie.

Co mě coby technologického geeka dost zaujalo, je možnost připojit se do vysavače při jeho vysávání a sledovat přes jeho kameru to, jak vysává. Díky tomu si tak můžete prohlédnout například to, jak na něj reaguje váš domácí mazlíček ve chvíli, kdy nejste doma, nebo se prostě jen podívat, jak fantasticky zvládá vysavač čistit vše, co má před sebou. Zároveň si díky této možnosti udělá člověk parádní představu o tom, jakým stylem vysavač vlastně funguje a co „vidí“, což je docela zajímavé. A pokud jste opravdoví hračičkové, můžete díky kamerce proměnit vysavač na autíčko na dálkové ovládání, kdy jej budete na dálku ovládat přes váš telefon a kamerku pak sledovat veškeré jeho pohyby. K dispozici je navíc i integrovaný reproduktor, který můžete proměnit přes svou „hlásnou troubu“, jenž zopakuje cokoliv, co povíte do mobilní aplikace.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, se kterou je třeba počítat. Přestože je vysavač schopen velmi slušně rozpoznávat předměty, na které se skrze svou kameru a senzory „divá“, ne vždy se mu povede vyvarovat například najetí do kabelů. Zpravidla je sice schopen se těmto rizikovým místům vyvarovat, aby se do na nich nezasekl, ale stalo se mi, že jednou kabel (konkrétně černý kabel pod pohovkou, kde byla téměř tma) přehlédl, následně na něj najel a to tak nešikovně, až mu vypadl jeden z mopovacích nástavců, čímž se úklid zastavil.

Je tedy fajn myslet na to, že ač je vysavač opravdu chytrý a schopný poznat tohoto mnoho, není od věci vaši domácnost přizpůsobit tak, aby byla pro vysavač co možná nejpřívětivější. Navíc je samozřejmě třeba počítat s tím, že vysavač dokáže překonat jen menší rozdíly v úrovni podlah – konkrétně zhruba 2 cm. Pokud tedy máte doma schody, samozřejmě nepočítejte s tím, že by vám po nich dokázal vysavač vyšplhat a vysát v patře.

Resumé

Dreame X40 Ultra je v mých očích jedním z nejlepších robotických vysavačů, po kterém lze v současnosti sáhnout. Váš byt či dům totiž dokáže uklidit opravdu důkladně, precizně a zároveň rychle. V kombinaci s dokem budete mít navíc s jeho údržbou naprosté minimum práce, díky čemuž se tak budete moci věnovat zábavnějším věcem. S trochou nadsázky se mi až chce říci, že díky Dreame X40 Ultra konečně vím, jaké je to jíst ze země. Protože otřepaná fráze „je tu tak čisto, že by se dalo jíst ze země“ mi dává po vyzkoušení Dreame X40 Ultra konečně smysl. Pokud tedy sháníte skutečně schopný robotický vysavač, na který je spoleh, po kterém nebudete muset inkriminovaná místa ještě přetírat ručně a který je zároveň designově hezký, myslím si, že jste jej právě našli.

Dreame X40 Ultra lze zakoupit zde