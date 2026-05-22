Apple ukázal, kolik podvodů zastavil v App Storu. Čísla jsou děsivá

Apple zveřejnil podrobné statistiky o bezpečnosti svého jablečného obchodu s aplikacemi. Přestože do App Storu občas proklouzne nějaký ten podvodný software, nová data za loňský rok ukazují, jak masivnímu náporu musí jablečná společnost každodenně čelit.
Miliony zamítnutých žádostí
Během loňského roku prověřili kontroloři Applu více než 9,1 milionu žádostí o zveřejnění. Přes dva miliony z nich systém nekompromisně zamítl. Konkrétně šlo o 1,2 milionu zcela nových aplikací a téměř 800 tisíc aktualizací, které porušovaly stanovená pravidla.
Apple se při detekci hrozeb čím dál více spoléhá na pokročilé strojové učení. Umělá inteligence dokáže bleskově odhalit složité škodlivé vzorce, podobnost s jiným softwarem nebo podezřelé změny v kódu. Lidští administrátoři se tak mohou soustředit na ty nejsložitější případy. A zároveň se zrychluje schvalování u poctivých vývojářů.
Miliardové úspory a falešné recenze
Čistky se nevyhnuly ani samotným tvůrcům. Apple kvůli obavám z podvodů trvale zrušil 193 tisíc vývojářských účtů a podařilo se mu včas zablokovat podezřelé transakce v ohromující výši 2,2 miliardy dolarů. Pod drobnohledem skončilo také přes 1,3 miliardy uživatelských hodnocení. Téměř 195 milionů zjevně falešných recenzí a spamů bezpečnostní filtry smazaly ještě předtím, než se vůbec stihly zobrazit běžným uživatelům.
Myslím, že nasazení umělé inteligence do boje proti podvodníkům je dnes zkrátka nutností. Člověk už dávno nemá šanci ručně projít miliardu recenzí a odhalit skryté kličky ve zdrojových kódech. Jakkoliv není schvalovací proces Applu stoprocentně neprůstřelný, objem zachyceného balastu ukazuje solidní efektivitu. Setkali jste se někdy v iPhonu s aplikací, která z vás zkoušela podvodně vylákat peníze?