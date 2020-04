Jak hrát hry z Xboxu One na iPhonu, iPadu či Macu

Že nejsou Macy hrám zaslíbené není žádným tajemstvím. V případě iPhonů a iPadů je sice situace o poznání lepší, osobně si však myslím, že i na nich stále zoufale chybí “tří áčkové” tituly známé z počítačů či konzolí. Jasně, jejích vývoj pro mobilní zařízení by nebyl ničím jednoduchým. Na druhou stranu, iPhony a iPady disponují natolik výkonnými čipsety, že by podle mě mnohé tituly zvládly levou zadní a jejich absence na nich je tak skutečně jen o tom, že se zkrátka vývojářům práce na iOS/iPadOS verzi nevyplatí. Máte-li však Xbox One, “tří áčkové” tituly jste přes něj na Macy, iPhody nebo iPady schopni dostat velmi jednoduše.

V době karantény je u nás o televizi poměrně velký zájem. To jinými slovy znamená, že mému občasnému konzolovému hraní ve volných chvílích je nyní konec – tedy alespoň klasicky skrze televizi. Jelikož si však dobrou hru zahraji opravdu rád, s omezenou využitelností Xboxu se mi tak úplně nechtělo smířit. Začal jsem proto hledat alternativní způsoby, jak se s konzolí pobavit, a jeden velmi dobrý jsem našel, respektive znovunašel. Pokud náš magazín čtete dlouhodobě, jistě si pamatujete na můj článek o aplikaci OneCast, který vyšel zhruba před rokem. Popisoval jsem v něm velmi zajímavou aplikaci pro iPhony a Macy, která umožňovala po domácí WiFi síti streamovat obsah Xboxu přímo do vašeho macOS či iOS zařízení. Už tehdy byla aplikace poměrně dobrá, avšak vzhledem k několika jejím mouchám mě k zakoupení plné verze nepřesvědčila. Když jsem jí nicméně oprášil před pár dny znovu, nestačil jsem se divit, jak dospěla.

Geniálně jednoduché i jednoduše geniální

Jak jsem již zmínil výše, princip služby je streamování obrazu z Xboxu One do macOS, iOS či iPadOS zařízení po domácí síti. Veškerá nastavení služby jsou přitom naprosto jednoduchá, jelikož stačí de facto jen aplikaci stáhnout (v případě macOS je 14denní trial zdarma), Apple zařízení v Xboxu jednoduše zaregistrovat podle rad aplikace a změnit jedno pole v nastavení Xboxu. Jakmile tak učiníte, veškerá tato nastavení jsou uložena a vám při dalších spuštění aplikace stačí už jen zvolit Connect k vámi zvolené konzoli. Jakmile tak učiníte, vaše Apple zařízení se k ní do pár vteřin připojí a vy na ní přes něj můžete začít vzdáleně hrát. A jen tak mimochodem – pokud máte Xbox vypnutý a není v energeticky úsporném režimu, OneCast jej dokáže na dálku zapnout a to ze všech zařízení.

Vývojáři radí, aby domácí síť, ke které musí být připojeno Apple zařízení a Xbox, běžela ideálně na 5 GHz, jelikož zajistí lepší herní zážitek. Z vlastní zkušenosti nicméně můžu potvrdit, že problémy službě nedělá ani klasická 2,4 GHz síť. Mnohem důležitější je v tomto směru spíš to, aby byl router gigabitový a nikoliv “jen” například 300megabitový, jelikož stream domácí síť (nikoliv internet!) vytěžuje relativně dost a horší router proto zjednodušeně řečeno znamená horší herní zážitek. Tím však rozhodně nechci říci, že by byl tento router nepoužitelný, jelikož i na něm jsem službu testoval. Člověk se ale u něj musí v případě, že je od něj vzdálen například pár metrů a přes pár zdí, smířit s tím, že jednou za čas se mu můžou na displeji na pár vteřin objevit čtverečky kvůli nedostatečným přenosovým rychlostem a to jak při využití Maců, tak iPhonů a iPadů. Jejich výskyt můžete nicméně sami eliminovat nastavením nejhorší možné kvality přenosu (na výběr jsou celkem čtyři kvality). Ta sice není nikterak šílená, nicméně pokud jste stejně jako já zvyklí hrát na 4K televizi, asi vás lehce rozmazané hry nepotěší. Osobně jsem však byl bez větších lagů na 300megabitové WiFi schopný hrát na střední či vysokou kvalitu streamu vcelku bez problému a to i při lehce vytížené domácí síti například datovými úložišti a tak podobně. Nejvyšší kvalita streamu mi nicméně už na tomto routeru problémy dělala.

Jestli mi něco zhruba před rokem, kdy jsem vůbec řádky o OneCast, štvalo, byla to jeho práce s herními ovladači. Aplikace totiž tehdy fungovala tak, že přenášela de facto jen obraz a herní ovladač se připojoval přímo ke konzoli. Kvůli tomu tak bylo nemyslitelné dobře si zahrát například 20 metrů od ní nebo zkrátka obecně kdekoliv, kam nedosáhla. Tento neduh je však již naštěstí pryč, což mě potěšilo snad nejvíc z celé aplikace, jelikož si díky tomu zahrajete skutečně všude, kam domácí síť dosáhne. Jednoduše pro to stačí propojit s Macem, iPhonem či iPadem kompatibilní herní ovladač – ideálně Xbox Wireless Controller nebo PlayStation Dualshock 4 – a můžete si naplno užívat zábavu. Osobně hraji na ovladači od Xboxu, který se mi i automaticky po zapnutí k Macu připojí a já s ním tudíž nemám žádné starosti. V případě iPhonu či iPadu je samozřejmě potřeba připojení ruční přes Bluetooth rozhraní, což však není nic složitého. Odezva takto připojeného ovladače ve hře je pak naprosto srovnatelná s připojením přímo k Xboxu. Nicméně opět zdůrazňuji, že vše závisí na kvalitě domácí sítě. Čím je kvalitnější, tím je kvalitnější i herní zážitek. Pokud naopak budete hrát na braku, bohužel se to negativně projeví na hratelnosti.

Fyzický ovladač není třeba

Super je, že hry přenášené přes OneCast na iPad či iPhone můžete ovládat kromě fyzického ovladače i ovladačem virtuálním, který se zobrazuje na displeji zařízení. Ten si lze vcelku slušně přizpůsobit, díky čemuž si na něm s trochou cviku zahrajete skoro stejně dobře jako s fyzickým ovladačem v ruce. Je nicméně potřeba počítat s tím, že některé hry jsou holt založené na tom, abyste viděli ideálně neustále celou herní plochu a tudíž je jakékoliv její zakrytí prsty nežádoucí. Na mysli mám zejména různé střílečky a to jak z pohledu první, tak třetí osoby. GTA V či Red Dead Redemption 2 si na virtuálním ovladači tedy sice zahrajete, gurmánský zážitek to nicméně tak úplně nebude. Naopak taková FIFA se mi zdála na virtuálním ovladači hratelná až až.

V předešlých řádcích jsem psal prakticky jen o hratelnosti a obrazové složce celé služby. Je nicméně důležité podotknout, že kromě obrazu je přenášen samozřejmě i zvuk a to znovu velmi dobře. Vychutnat si jej pak samozřejmě můžete jak z reproduktorů vašich Apple zařízení, tak ze sluchátek. Osobně jsem zkoušel AirPods a reproduktory 16” MacBooku Pro, iPhonu XS a iPadu (2018), přičemž ve všech případech jsem byl opravdu spokojený. Nejlépe zněl MacBook, což však rozhodně není vzhledem ke kvalitám jeho reprosoustavy žádné překvapení. Velmi dobře si ale vedl i iPad, který má sice reproduktory jen na jedné straně, ale i tak mě jakožto hráče dokázal velmi slušně vtáhnout do děje. I zde ale samozřejmě platí, že nekvalitní domácí síť může přinést ve zvuku výpadky.

Resumé

Takřka povinná výbava každého jablíčkáře vlastnícího Xbox One

OneCast na iOS a macOS používám již více než týden a musím říci, že na mě tentokrát udělal opravdu velký dojem – dokonce takový, že jsem si jej již zakoupil. Jeho cena sice není nejnižší (v případě iOS/iPadOS lehce pod 300 korun, u macOS pak 618 korun), pořád se však podle mě jedná o nejschůdnější a hlavně nejpříjemnější variantu, jak si zahrát na Xboxu jinde než na klasické televizi, ke které ho má naprostá většina jeho uživatelů připojený. V případě macOS si jej můžete vyzkoušet v trial verzi, u iOS je bohužel nutné jej rovnou koupit. Jsem však přesvědčen, že budete stejně jako já spokojeni, jelikož OneCast funguje opravdu skvěle a to i přesto, že nemá oficiálně s Microsoftem nic společného a všechna řešení použitá v něm jsou vlastními řešeními stávajících možností vývojářů. O to víc je aplikace zajímavá a myslím, že je jedním z důvodů, proč samotný Microsoft něco podobného již na Macy a iPhony nepřinesl (byť na iOS verzi pracuje, ovšem s nejasným termínem vydání).