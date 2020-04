Jak připojit AirPods k Xboxu

Poslední týdny si kvůli vládou nařízenému omezení pohybu krátí mnozí z nás hraním na herních konzolích. Ty totiž dokáží za relativně málo peněz člověku poskytnout obrovské množství zábavy, kterou si navíc může díky podpoře multiplayeru užít i a dálku se svými přáteli. Nicméně kvůli tomu, že omezení pohybu nezahnalo domů jen nás, ale i ostatní členy rodiny, je mnohdy zapotřebí své aktivity vykonávat tak, abychom jimi nerušili své okolí. To je však u konzolového hraní problém, jelikož velkou část zážitku tvoří zvuk a to v ideálním případě pořádně nahlas. Řešením mohou být v tomto případě sluchátka, která má doma snad každý. Zatímco kabelová nejsou problém, jelikož stačí strčit do zdířky na herním ovladači, s bezdrátem je kříž. Nicméně způsob, jak je ke konzolovému hraní na Xboxu využít přesto existuje.

Pokud máte Xbox doma, už jste určitě zjistili, že nedisponuje Bluetooth konektivitou, která je pro funkčnost bezdrátových sluchátek zcela klíčová. S přímou kooperací Xbox – bezdrátová sluchátka tedy počítat nelze. Drobnou oklikou je nicméně přesto připojíte. Prvním a dle mého názoru nejjednodušším řešením je připojení bezdrátových sluchátek přímo k televizi či monitoru s podporou Bluetooth. Tu nabízí v současnosti víceméně každá smart TV a proto věřím, že tuto možnost využije naprostá většina z vás. Bohužel, jak sluchátka k televizi připojit nelze obecně říci, jelikož každá TV má v tomto směru postup jiný. Například u mé smart TV od LG se systémem webOS stačilo navštívit v nastavení sekci pro zvukový výstup a tam jednoduše přenastavit výchozí nastavení na Bluetooth výstup, přičemž poté jsem na TV sluchátka jednoduše napároval a voilá, mohl jsem hrát. Televize totiž zkrátka jen změní cestu zvuku vedeného přes HDMI z Xboxu z výchozích interních reproduktorů do sluchátek.

Druhou možností je pak pořízení Bluetooth adaptéru s koncovkou 3,5mm jack. Tu stačí jednoduše zapojit do ovladače a pak už jen sluchátka s adaptérem propojit, což nebývá zpravidla nikterak složité. Jakmile tak učiníte, AirPods či jiná bezdrátová sluchátka se začnou chovat de facto jako drátová (tedy alespoň z pohledu Xboxu) a vy máte po starostech. Je nicméně potřeba počítat jednak s tím, že za podobné řešení utratíte několik set korun, ale také s tím, že houpající se adaptér z ovladače nemusí být při hraní ničím dvakrát příjemným. Pokud tedy máte možnost sluchátka přes Bluetooth připojit k televizi, monitoru či zkrátka čemukoliv, přes co hrajete a do čeho běží přes HDMI jak obraz, tak zvuk, vydejte se raději touto cestou. Je totiž rozhodně komfortnější. Využít jí lze navíc třeba i u aplikace OneCast, která přes WiFi streamuje obsah Xboxu do Macu, iPhonu či iPadu. V brzké době bychom se měli dočkat i oficiální aplikace Xboxu určené pro streamování herního obsahu z konzole přímo do iPhonu, takže první varianta bude uplatnitelná i zde.