Recenze AirPods Max: Zažijte Think different na vlastní kůži

Mám pocit, že ještě nikdy nebyl Apple tak hoden svého sloganu „Think different“ jako v posledních letech. Je to totiž iPhone 12 Pro, který nám ukázal, že lze k fotografování přistupovat přes výpočetní výkon a nikoli pouze přes dokonalou optiku. Je to procesor M1, který podle mě změnil svět osobních počítačů a v nejbližších letech uvidíme, co vše díky němu Apple dokáže. A jsou to AirPods Max, kde se Apple pokusil dokázat celému světu, že i dokonalý zvuk lze reprodukovat pomocí nejmodernějších technologií, alegoritmů a téměř neomezeného výpočetního výkonu. Apple na to zkrátka jde poslední dobou jinak a musím říct, že v případě procesorů nebo fotografií se mu to daří. Otázkou je, zda lze oblafnout i něco takového jako je zvuk a zda se mu podařilo najít recept na to, jak vytvořit perfektní sluchátka. Věřím, že na následujícíh řádcích společně najdeme odpověď.

Dokonale krásný, ale nepraktický design

Pokud je Apple ve své novodobé historii proslavený minimalistickým designem, pak AirPods Max lze považovat za vrchlo toho, co znamená minimalismus v oblastí spotřební elektroniky. Nenajdete zde totiž žádný nápis, logo, výrazné prvky ani nic podobného a v podstatě jediné, co je výrazné je digitální korunka, kterou znáte z Apple Watch, a tlačítko na změnu režimu potlačení okolního hluku. Právě digitální korunka a tlačítko jsou perfektní ovládací prvky, díky kterým je možné jednak okamžitě zjistit, která mušle je pravá a která levá a jednak ovládat vše velmi jednoduše a přehledně. Osobně tedy vítám vynechání dotykových ploch a použití ověřených prvků, které v případě AirPods Max fungují na jedničku.

Veškeré mikrofony, nabíjecí konektor či panty sluchátek jsou zabudovány do těla tím vůbec neelegantnějším možným způsobem a sluchátka díky tomu působí naprosto perfektním dojmem. Na první pohled vidíte, že se jedná o drahý, kvalitně zpracovaný produkt. Apple opět ukazuje to, co jsem komentoval již v době, kdy jsem si pořídil Apple XDR Display. I když máte pocit, že standardní produkty od Applu jsou zpracovány tím nejprémiovějším způsobem, jakmile vidíte například XDR Display nebo AirPods Max, rychle si uvědomíte, že obyčejný iMac nebo AirPods Pro jsou zkrátka o level pod nimi. Zpracování AirPods Max nehraničí s dokonalostí. Ono zkrátka dokonalé je a nový design, který Apple začal postupně prosazovat se mi líbí čím dál víc.

Fotogalerie Smart Case Airpods AirPods Max Smart case AirPods Max od Apple Apple Smart Case +11 Fotek AirPods Max ovladani AirPods Max detail AirPods Max Apple AirPods Max spacegray Apple Airpods Max AirPods Max Apple Spacegray airpods max Sluchatka Airpods Max AirPods Max sluchatka BO and AirPods max Vstoupit do galerie

Součástí balení AirPods Max je kromě nabíjecího Lightning kabelu také pouzdro, které Apple označuje jako Smart Case a kromě toho, že chrání sluchátka před poškozením je také dokáže uspat. Sluchátka samotná totiž nemají žádné tlačítko, pomocí kterého je vypnete nebo zapnete. O to se stará pouze to, že si je nasadíte nebo sundáte z hlavy. Když je dáte do obalu, tak se uspí a výdrž baterie se ještě víc prodlouží. Obal se stal pro mnoho lidí kontroverzní věcí a musím uznat, že i přes jeho krásné zpracování je tak nějak na dvě věci. Nechrání totiž sluchátka jako celek, ale ochrání pouze náušníky a upřímně řečeno si neumím dost dobře představit, že je hodíte mezi další věci do batohu a jediné, co bude vaše sluchátka za více než šestnáct tisíc chránit je právě Smart Case. Pro mě osobně jsou však AirPods Max sluchátka na domácí použití a věřím, že pro spoustu z vás to tak bude také. Pokud je však chcete denně přenášet například do kanceláře a zpět domů, pak bych si rozhodně pořídil něco odolnějšího, do čeho je uložíte.

Se Smart Case se pojí ještě jedna věc, se kterou jsem se zatím u žádného Apple produktu za patnáct let jejich používání nesetkal. Pouzdro totiž sice padne na AirPods jak ulité, ovšem otvor pro nabíjecí kabel je umístěn tak, že budete před nabíjením muset rovnat sluchátka v obalu, abyste mohli otvorem prostrčit kabel. Je to sice maličkost, ale na druhou stranu je to něco, na co u Applu rozhodně nepamatuji a doufám, že si na podobné nedokonalosti nebudu muset do budoucna zvykat.

Fotogalerie iOS Airpods iOS Airpods max AirPods max parovani AirPods Max +3 Fotek AirPods max prostorovy zvuk AirPods max volani Vstoupit do galerie

S uložením budete mít obecně celkem problém. Sluchátka jsou totiž extrémně nepraktická při jakémkoli přenášení. Nemůžete je složit a to ne, že úplně, ale vůbec. Jediné, co lze udělat, je narovnat náušníky tak, abyste na ně mohli nasadit právě Smart Case, ovšem na nějaké ohnutí kloubů nebo něco podobného zapomeňte. Zkrátka tak, jak je vidíte na fotkách, tak přesně tolik místa vám zaberou v batohu nebo tašce a právě proto je považuji za primárně domácí sluchátka s tím, že ven vyrazíte s klasickými AirPods nebo AirPods Pro. Bohužel z hlediska ergonomie je zde ještě jedna věc, která bude vadit řekl bych nejen mně, ale i mnoha dalším lidem a jak sami správně tušíte, je to hmotnost.

Co mi vadí mnohem víc než samotná hmotnost, která je dvojnásobná oproti většině hi-fi sluchátek, která jsem měl možnost testovat, je její rozložení. Hmotnost je rozložena velmi zvláštním způsobem a sluchátka jsou při manipulaci neohrabaná. Stále vám totiž nějaká jejich část chce přepadnout dolů a kvůli tomu je poměrně snadné s nimi nechtěně narazit například do stolu. Rozložení váhy pak vnímáte i při nošení sluchátek a ať si říká kdo chce, co chce, držet je na hlavě třeba šest hodin během pracovního dne je skutečně sportovní výkon. Možná mám jen citlivý krk, ale i když mám dva metry, tak mi připadá, že jsou sluchátka zkrátka těžká a díky tomu nepohodlná.

Další věc, která do jisté míry souvisí s hmotností je fakt, že sluchátka mají jen velmi jemné panty, které „tlačí“ mušle sluchátek z boční strany na vaši hlavu. Celou váhu tak vnímáte pouze směrem dolů a gravitace je v podstatě to jediné, co sluchátka drží pevně na vaší hlavě. Je pravda, že je ani při běhu nebo nějakém prudkém pohybu neztratíte a nespadnou vám z hlavy, ale stane se vám, že se na uších zkrátka posunou a vy je musíte srovnat tak, aby vám opět vše sedlo tak, jak si představujete. Berte však prosím vše, co se ergonomie týká jako velmi subjektivní názor a je možné, že ze 100 lidí bude 50 naprosto nadšeno z toho, jakou mají sluchátka váhu a jak drží na hlavě a dalších 50 bude mít stejné pocity jako já.

Samotné náúšníky jsou magneticky přichycené na sluchátka a můžete je kdykoli oddělat, díky čemuž se vám usnadní čištění nebo výmena. Apple se chystá prodávat samostatně náúšníky v různých barvách a tak bude možné sluchátka přizpůsobit obrazu svému. Náušníky, které jsou potaženy velmi jemnou a prodyšnou tkaninou, jsou opravdu příjemné a budou vaši pokožku doslova hladit. Stejná tkanina je pak použita i na mostík spojující obě mušle, díky čemuž se vám nebude potit hlava ani v letních měsících. Kdyby Apple dokázal sluchátka vyrobit o pár desítek gramů lehčí, byla by celá ergonomie na jiné a pro mě osobně lepší úrovni.

Devět mikrofonů = aktivní potlačení hluku na nejvyšší úrovni

Upřímně řečeno nechápu, jak to Apple dělá, ale jde mu to sakra dobře. Když zapnete režim potlačení okolního hluku, tak se u drtivé většiny sluchátek stane to, že vám místo hluku v okolí začnou pouštět do uší šum, který je pro vás co nejméně slyšitelný a dokáže překrýt hluk v okolí. V AirPods Max je však absolutní ticho a vy neslyšíte nic, vůbec nic. Ano, samozřejmě, že když bouchne někdo vedle vás do stolu tak to mírně zaregistrujete. Takové ty běžné ruchy jako je letadlo, vlak, psaní na klávesnici, ruch ulice nebo jedoucí auto, ve kterém sedíte však zkrátka neuslyšíte a to ani trochu. Vše je tlumeno extrémně dobře a i když jsem zkoušel značné množství sluchátek s potlačením hluků, tak ani jedny nesahají Apple AirPods Max po kotníky. Jedná se o funkci, kterou Apple dotáhl k dokonalosti.

Fotogalerie Apple AirPods Max spacegray Apple Airpods Max AirPods Max Smart Case Airpods +11 Fotek AirPods Max sluchatka BO and AirPods max AirPods Max Smart case Apple Smart Case AirPods Max od Apple AirPods Max ovladani AirPods Max detail AirPods Max Apple Spacegray airpods max Sluchatka Airpods Max Vstoupit do galerie

Apple používá devet mikrofonů, kterými sluchátka snímají okolní hluk a ten nahrazují stejně jako ostatní konvenční sluchátka inverzním signálem, ovšem ten je tak dokonale vyladěn, že je opravdu neslyšitelný. Když už zde máme devět mikrofonů, byl by hřích, kdyby alespoň některé z nich Apple nepoužil pro možnost volání a ano i s AirPods Max můžete telefonovat nebo mluvit na Siri. Při telefonování vás protistrana slyší tak, jak vás ještě nikdy neslyšela. Hlas je extrémně čistý a neruší jej jakékoli šumy nebo ruchy v pozadí. Skutečně máte pocit, jako by volající stál vedle vás a povídali jste si někde, kde panuje absolutní ticho a klid. Navíc je pravda to, co Apple tvrdí. Sluchátka skutečně vydrží i s aktivním potlačením hluku neuvěřitelných 20 hodin a pokud tuto funkci vypnete, dostanete se na více než celodenní výdrž, tedy na skutečně 24 až 25 hodin přehrávání hudby v kuse.

Jednu poznámku však k potlačení hluku mám a berte ji jako čistě moji soukromou zkušenost, se kterou se nemusíte setkat. Když mám desítky minut na hlavě AirPods Max s aktivním potlačením hluku, začínám mít v uších stejný pocit jako když startujete s letadlem nebo prudce vyjedete nějaký vysokohoroský průsmyk. Zkrátka mi mírně zaléhají uši a musím sluchátka na pár vteřin sundat a tlak odezní. Možná je to však jen nějaká vlastnost mých uší a nikoli sluchátek, proto ji neberte jako něco, co se musí zákonitě týkat všech.

Zvuk, který vypočítal procesor

Je rok 2021 a já si zkrátka budu muset zvyknout na to, že focení v případě Applu už není o dokonalém objektivu, snímači a nastavení fotoaparátu, ale o tom, že za vás většinu toho, do čeho jste dřív museli investovat desítky tisíc korun, udělá software. Stejně tak pojal Apple i zvuk a najednou už nejde o materiály, velikosti měničů, membrány, které musíte nechat desítky hodin rozehrát, a kabely, které jsou chráněny proti nejmenším vlivům proudu. Najednou je hudba o dokonalém software, který ji dokáže upravit tak, aby za všech okolností zněla pěkně.

Já osobně s tím mám trošku problém. Jsem totiž ze staré školy a lidi, kterých si v oblasti audia nebo hudby vážím mi vždy říkali, že hudba má znít tak, jak ji nahrál umělec. Právě on investoval čas a peníze do toho, aby mohl jít do nejlépe vybaveného studia, mohl nahrávat s nejlepšími producenty a na nejlepší mikrofon nebo nástroje na světě. Zvuk má zkrátka podle mého názoru znít tak, jak to zamýšlel umělec, nikoli Apple. Ovšem ten do toho pomocí AirPods Max celkem zásadně vstupuje a výpočetním výkonem a adaptivním ekvalizérem se snaží, aby zvuk zněl skvěle za všech okolností. To je zásadní důvod, proč AirPods Max rozhodně nejsou sluchátka pro lidi, kteří si říkají audiofilové. Zvuk, který z nich vychází, totiž není studiový, není neupravený a do jisté míry si dovolím říct, že neodpovídá tomu, jak jej umělec nahrál.

To, co říkám, však není špatně, protože se drtivé většině lidem líbí fotografie z iPhone 12 Pro a stejně tak se drtivé většině lidí bude líbit zvuk, který AirPods Max nabízí při poslechu hudby. Ten je totiž skutečně krásný, je líbivý a snaží se vše ladit k dokonalosti. Je to sice tak trochu umělá dokonalost, ale je pěkná, o tom žádná. Je to však zvuk pro lidi, kteří neřeší, že není přenášen kabelem za deset tisíc korun, ale přes Bluetooth 5.0 a neřeší, jaký kodek pro jeho přenos Apple používá. Je pro lidi, kteří zkrátka chtějí pěkný zvuk a já se vám jej pokusím co nejlépe popsat.

Měli jste už někdy 3:27 minut husí kůži? Ne? Tak právě tak dlouho trvá Formula 1 Theme od Briana Tylera a jeho orchestru. Miluju F1 a díky tomu, že tato skladba, respketive její zkrátcená verze zní každý závodní víkend u nás doma, tak i když ji miluju, přišla mi již taková oposlouchaná. Je to však skladba, ve které jsou desítky umělců a nástrojů a je nahrána na místě s dokonalou akustikou. Když si ji pustíte na AirPods Max, tak nebudete vnímat nic jiného než mráz na vašich zádech a zježené chlupy na rukou. To, jakým způsobem dokáží sluchátka reprodukovat tak náročnou skladbu je naprosto famózní. A ano, kdybyste byli v sále, možná byste řekli, že to naživo znělo trošku jinak, ale přes AirPods to zní zkrátka úchvatně. Poslech se mění doslova a do písmene na něco, co vnímáte celým tělem a máte z toho zážitek!

Zde se však bavíme o tom, že jeden z nejlepších dirigentů a skladatelů současnosti nahrál skladbu v nejlepším sále na světě s nejlepšími umělci na světě a tak vám může být tak nějak jasné, že výsledek, který z toho vyleze, je jedinečný. To, v čem však AirPods Max vynikají, je fakt, že když si hned po tom pustíte skladbu od lokálního hudebníka, budete i z ní mít perfektní zážitek. Nedokonalosti, kterých byste si mohli všimnout, totiž částečně mizí a i průměrná skladba zní mnohem lépe než jste byli zvyklí. Upřímně řečeno, i tak se mi však zdá, že například 20 let stará skladba Still od Dreho zní zkrátka líp než novinky od 6ix9ine. Když si toho Dreho pustíte, tak prostě budete kývat hlavou, ať jste kdekoli a ať jste kdokoli. Bude to znít možná směšně, ale AirPods Max k vám nepřenáší zvuk, ale zážitek, energii a to vše, co k hudbě patří.

Když jsem byl s tátou na koncertu Rogera Watterse, bylo to něco, co lze slovy jen těžko popsat, protože nešlo o hudbu. Šlo o zážitek a AirPods vám alespoň částečně přináší podobný pocit. Nehrají si na dokonalou přesnost, nehrají si na to, že vše zní tak, jak to umělec nahrál, ale vše zní tak, jak se bude líbit drtivé většině lidí. Z pohledu Applu to je správný krok a pokud nejste audiofil nebo někdo, kdo tráví hodiny ve studiu, ale chcete skvělá sluchátka, co vám nabídnout zážitek z poslechu, pak věřím, že budete spokojeni. A víte co? Tohle je ten skutečný „Think different“. Apple na to totiž šel opět jinak než ostatní a dokázal, že se lze na zvuk dívat i jinak než z pohledu, kterým se na něj doposud dívala většina ostatních výrobců audia.

Přichází něco, co nezažijete ani v Imaxu

To, co sluchátka předvádí při sledování filmu, je něco, co nejde slovy popsat. Kdybych totiž řekl, že zažijete doma to, co zažijete v Imaxu, musel bych vám lhát. Ani tam totiž nebudete mít možnost slyšet to, co vám nabídnou AirPods Max. Sluchátka dokáží neskutečně přesně simulovat přesné místo, odkud zvuk vychází a vy se cítíte skutečně jako ve filmu. Pamatujete si ještě, když jste poprvé viděli rozdíl mezi HD filmem a 4K v Dolby Vision? Tak ten rozdíl je nic oproti tomu, když si pustíte film s klasickými AirPods a AirPods Max.

Bez jakéhokoli přehánění a legrace, budete se skutečně otáčet, zda za vámi někdo nestojí nebo se podíváte do strany, protože kolem vás právě projelo auto. Možná budete namítat, že podobné efekty vám nabízí jakékoli lepší domácí kino nebo sluchátka s 3D zvukem. Pokud si to myslíte, pak se šeredně pletete a musíte si AirPods Max vyzkoušet. To, co nabízí ony, je totiž naprosto nesrovnatelné s čímkoli, co jste doposud mohli zažít a to včetně Imaxu. To, co je na všem nejlepší, je pak fakt, že když si koupíte televizi za 100 tisíc, potřebujete ji krmit kvalitním obsahem a i Netflix ve 4K vám bude často připadat o ničem. AirPods Max však nabízí neskutečný zážitek i při sledování videa na YouTube, které je natočeno iPhonem nebo nějakým jiným telefonem a jedním mikrofonem. Nepotřebujete Dolby Atmos, stačí vám video na YouTube a zažíjete opravdu to, co ve skutečnosti.

Když jsem se díval na svá videa z Red Bull Ringu, měl jsem pocit, jako bych opět řídil. Tak strašně dobře je slyšet motor vepředu, když točí 8 tisíc otáček, a tak realisticky za mnou prdí výfuk, když náhle uberu plyn a otáčky začnou padat. A to vše je u videa, které jsem natočil na GoPro s integrovaným mikrofonem. Právě to je to, co se mi na nových AirPods líbí ze všeho nejvíc. Když totiž pustíte 3D test zvuku na YouTube nebo když si přehrajete film s Dolby Atmos, pak tak nějak čekáte, že to bude stát za to, ovšem tady to stojí za to i u obyčejného videa, které natočí kdokoli z nás na svůj telefon.

Když pak pustíte Netlix v nejvyšší kvalitě nebo si koupíte či půjčíte něco na iTunes Movies, je samozřejmě efekt ještě o x levelů nad tím. Upřímně ani nevím, jak to popsat, ale ten zvuk vám prostě dává zcela nový rozměr zážitku při sledování filmů a vy si to, co jste viděli, pustíte znovu jen proto, protože to zkrátka nabídne nový, lepší zážitek a AirPods Max vás dokáží přenést doslova do filmu. Najednou se totiž to, co sledujete, neodehrává před vámi na obrazovce, ale všude kolem vás a znovu opakuji, je to opravdu jiné než u jakéhokoli domácího kina, které jsem kdy měl možnost zažít a to včetně těch, do kterých lidé investovali stovky tisíc korun, dokonce jiné a lepší než v Imaxu.

A zde se chtě nechtě musíme dostat také k ceně. Kdybyste si totiž chtěli postavit domácí kino, které bude mít podobné vlastnosti, co se kvality zvuku týká, jako AirPods Max, zaplatíte za něj desítky tisíc korun. Tím však vše jen začíná. Budete mít doma minimálně 6 reproduktorů včetně basového, které budou obrovské, budou vám zavazet a budete z nich muset utírat prach. Budete pro ně muset mít připravenou kabeláž a budete jim muset přizpůsobit celý obývací pokoj tak, aby byl zvuk dokonalý. To vše budete muset udělat. A nebo vám zkrátka stačí nasadit si na uši sluchátka za 16 490Kč a dopřát si zvuk, který je minimálně srovnatelný s kinem za vyšší desítky tisíc korun a když se dodíváte, tak je zkrátka sundáte z hlavy, hodíte na konferenční stolek uprostřed obýváku a tím jste skončili. Ano, je pravda, že z domácího kina má zážitek celá rodina a sluchátka máte na uších jen vy, ale upřímně řečeno, jak často se všichni díváte na jeden film a všichni sedíte naprosto dokonale tak, aby vám reproduktory mohly poskytnout 100% zážitek?

Dovolte mi ještě dodat pár poznámek k hraní her. Když jsem si na PS5 se sluchátky Pulse 3D přímo od Sony připadal jako cheater, tak s AirPods Max zkrátka cheater jste. Upřímně, u her jako je Call of Duty nebo Counter-Strike by mělo být používání AirPods Max zakázáno. Vy totiž prostě víte na centimetr přesně, kde se soupeř nachází. Hraní s těmito sluchátky je zážitek podobně jako při sledování filmu, ovšem pro soupeře je to skutečně něco, co hraničí s cheatováním.

Budete muset hledat hudbu v kvalitě, která stojí za to

I přes vše, co jsem napsal výše, musím podotknout, že AirPods Max jsou sluchátka, která si zaslouží nejkvalitnější možný zdroj zvuku a rozhodně poznáte rozdíl mezi Flac a Spotify a to i přesto, že ten rozdíl nebude často až tak výrazný oproti poslechu na jiných sluchátkách. A právě zde nastává menší problém – nemáte je totiž zkrátka čím nakrmit. Ano, na iTunes je pár filmů v Dolby Atmos a každý měsíc jsou zde další a další, ovšem osobně sleduji filmy většinou s rodinou a místo sluchátek používám domácí kino. Ale ok, u filmů by to šlo ještě pochopit a jak jsem psal výše, tak i klasické video na YouTube vám nabídne neuvěřitelný zážitek, který není porovnatelný s ničím, co jste doposud slyšeli. Problém je v hudbě. Skutečně chcete krmit AirPods Max za 16 490 Kč hudbou z Apple Music nebo Spotify? Jedná se o sluchátka, která si zaslouží mnohem víc a pokud si pustíte hudbu ve formátu FLAC a například ze Spotify nebo Apple Music, pak rozdíl v kvalitě uslyší snad i hluchý.

Jedinou v podstatě dostupnou a legální možností, jak dostat do Apple sluchátek hudbu v dostatečné kvalitě ze služeb od Applu je tak iTunes, ovšem ten je již poměrně zastaralý a upřímně řečeno, kdo z nás by dnes platil 10 dolarů za jedno CD, když si za stejnou částku může měsíc streamovat jakoukoli hudbu, jenž jej napadne. CD mechaniky bohudík už nemáme v naších počítačích dlouhé roky a tak pokud chceme hudbu v dostatečné kvalitě, máme k dispozici jen iTunes a nebo Tidal. Ten však nenabízí ani zdaleka takové množství skladeb jako například Spotify nebo Apple Music. Abyste AirPods Max využili na 100 % při poslechu hudby, potřebujete FLAC nebo Apple Lossless a to je problém. Je sice pár míst, kde lze skladby v těchto formátech legálně sehnat, ovšem ani jedno z nich tak nějak nezapadá do toho, na co jsme u Applu zvyklí.

Záleží, co od nich očekáváte

Apple nepřišel se studiovými sluchátky, nechce je dokonce ani nutit audiofilům a už vůbec vás nepřesvědčuje o tom, že to, co v nich slyšíte, je naprosto přesné. Přišel se zcela novým zážitkem, který se jen těžko popisuje. Rozhodně se nejedná o nejlepší sluchátka na světě, pokud na nich chcete pouze poslouchat hudbu a nikdy v životě si nepustíte film nebo nezahrajete hru. A zcela na rovinu, v takovém případě hrozně záleží na tom, zda vám nevadí, že se zvuk uměle ladí tak, jak jsem zmínil výše. Pokud ne, pak paráda. Pokud však zastáváte stejný názor jako já, že o to, jak má zvuk znít, se primárně stará hudebník, producent a studio, ve kterém vznikal, pak vám může umělé ladění zvuku k „dokonalosti“ vadit. Pokud však hledáte sluchátka, která budete používat při celodenní práci na Macu, zahrajete si s nimi hry a použijete je také pro sledování filmů, pak se jedná o zcela jedinečný kousek audio techniky, který vás doslova očaruje.

Apple AirPods Max se nijak nevymykají tomu, na co jsme od Applu zvyklí. Vše dohromady totiž dává neuvěřitelný zážitek a i když by někdo mohl říct, že na hudbu existují lepší sluchátka a měl by pravdu, pak rozhodně nenajdete sluchátka, která vám dokáží nabídnout kombinaci všeho výše popsaného tak, jak to umí AirPods Max. Co se pak sledování filmů týká, ani v Imaxu jsem nezažil to, co s těmito sluchátky. Pokud tedy hledáte komplexní zážitek ze zvuku, ať už jej chcete poslouchat v rámci přehrávání hudby, filmu, hry nebo aplikace, pak se není příliš o čem bavit a AirPods Max vám přinesou neuvěřitelný zážitek. Pokud víte, že si nic jiného než hudbu nikdy v životě nepustíte, pak bych si je rozhodně nejdřív poslechl naživo a porovnal s dalšími sluchátky ve stejné cenové kategorii a zjistil, zda mi jejich „zabarvení“ zvuku skutečně vyhovuje.

AirPods Max si můžete zakoupit přímo zde